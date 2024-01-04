Продажи дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 превысили пять миллионов копий

Продажи крупного сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 превысили пять миллионов копий, объявила в социальных сетях компания-разработчик CD Projekt RED.
Расширение вышло для PlayStation 5, Xbox Series и PC 26 сентября 2023 года и достигло этого рубежа чуть более чем за три месяца.
Базовая игра Cyberpunk 2077 вышла на PlayStation 4, Xbox One, PC через Steam, Epic Games Store, GOG и Stadia 10 декабря 2020 года, а на PlayStation 5 и Xbox Series - 15 февраля 2022 года. CD Projekt RED сообщила, что продажи превысили 25 миллионов в октябре 2023 года.
Как по мне это dls лучше большинства игр которые вышли в этом году .
Отличному дополнению-отличные продажи
Да , дополнение прям на крепкую восьмёрку из десяти !!
Лично мне зашло на ура , ну и финальный патч 2.1 это прям то что ждали на
Мне дополнение не совсем зашло, именно сюжетно.
Похер, всё равно большая часть игроков тупо с пиратила.