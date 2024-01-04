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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 18 885 оценок

Продажи дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 превысили пять миллионов копий

butcher69
Новости

Продажи крупного сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 превысили пять миллионов копий, объявила в социальных сетях компания-разработчик CD Projekt RED.

Расширение вышло для PlayStation 5, Xbox Series и PC 26 сентября 2023 года и достигло этого рубежа чуть более чем за три месяца.

Базовая игра Cyberpunk 2077 вышла на PlayStation 4, Xbox One, PC через Steam, Epic Games Store, GOG и Stadia 10 декабря 2020 года, а на PlayStation 5 и Xbox Series - 15 февраля 2022 года. CD Projekt RED сообщила, что продажи превысили 25 миллионов в октябре 2023 года.

17
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
SoggyOrrinthal

Как по мне это dls лучше большинства игр которые вышли в этом году .

3
starasenco

Отличному дополнению-отличные продажи

1
VampiR71

Да , дополнение прям на крепкую восьмёрку из десяти !!

Лично мне зашло на ура , ну и финальный патч 2.1 это прям то что ждали на

0
Garris1304

Мне дополнение не совсем зашло, именно сюжетно.

-1
Ineramperex

Похер, всё равно большая часть игроков тупо с пиратила.

-1