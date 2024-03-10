По словам разработчиков, в их планах всегда было создание подземки для Cyberpunk 2077

Метро в Cyberpunk 2077 - это функция, которую сообщество ждало много лет, но она стала частью ролевой игры только с выходом расширения Phantom Liberty. По словам разработчиков из CD Projekt RED, МОСТ (Макросистема общественного скоростного транспорта) всегда была в планах, но на тот момент она не была готова и стала частью игры только в 2023 году.

В интервью GamesRadar+ дизайнер Даниш Маркевич признался, что идея долго циркулировала в кулуарах, пока не обрела форму и не появилась в патче 2.1. Посмотрите на это ниже:

Сеть метро всегда была частью сюжета и городской архитектуры Найт-Сити. В процессе разработки мы вынашивали эту идею в той или иной форме, но идея воплотить ее в жизнь в том виде, в котором она существует сейчас, возникла только перед выходом Phantom Liberty, когда мы начали разработку патча 2.1. Многие думают, что мы, вероятно, спрятали ее где-то, но на самом деле почти все было создано между Phantom Liberty и выходом Patch 2.1, за исключением нескольких моделей. Мы собрали небольшую междисциплинарную команду и принялись за работу.

Все началось с трейлера Cyberpunk 2077 на E3 2018, в котором показывали Ви внутри МОСТ. Там CDPR поняла, что подземелье важно для истории и погружения игроков.

В итоге некоторые люди стали делать пробную версию подземки под звуки из трейлера, чтобы убедиться в правильности ощущений, когда Ви встает и стоит возле двери. Мы хотели передать эту атмосферу. И поскольку речь шла о погружении, мы добавили как можно больше классных деталей, таких как реклама, полнофункциональные дисплеи линейных диаграмм или прогнозы погоды - все для того, чтобы создать ощущение жизни и реальности.

Кроме того, Даниш признался, что на работу над этой особенностью создателей подтолкнул аниме-сериал Киберпанк: Бегущие по краю, который вышел на Netflix. В итоге Cyberpunk 2077 наконец-то завершена.