По словам разработчиков, в их планах всегда было создание подземки для Cyberpunk 2077

Метро в Cyberpunk 2077 - это функция, которую сообщество ждало много лет, но она стала частью ролевой игры только с выходом расширения Phantom Liberty. По словам разработчиков из CD Projekt RED, МОСТ (Макросистема общественного скоростного транспорта) всегда была в планах, но на тот момент она не была готова и стала частью игры только в 2023 году.
В интервью GamesRadar+ дизайнер Даниш Маркевич признался, что идея долго циркулировала в кулуарах, пока не обрела форму и не появилась в патче 2.1. Посмотрите на это ниже:
Сеть метро всегда была частью сюжета и городской архитектуры Найт-Сити. В процессе разработки мы вынашивали эту идею в той или иной форме, но идея воплотить ее в жизнь в том виде, в котором она существует сейчас, возникла только перед выходом Phantom Liberty, когда мы начали разработку патча 2.1. Многие думают, что мы, вероятно, спрятали ее где-то, но на самом деле почти все было создано между Phantom Liberty и выходом Patch 2.1, за исключением нескольких моделей. Мы собрали небольшую междисциплинарную команду и принялись за работу.
Все началось с трейлера Cyberpunk 2077 на E3 2018, в котором показывали Ви внутри МОСТ. Там CDPR поняла, что подземелье важно для истории и погружения игроков.
В итоге некоторые люди стали делать пробную версию подземки под звуки из трейлера, чтобы убедиться в правильности ощущений, когда Ви встает и стоит возле двери. Мы хотели передать эту атмосферу. И поскольку речь шла о погружении, мы добавили как можно больше классных деталей, таких как реклама, полнофункциональные дисплеи линейных диаграмм или прогнозы погоды - все для того, чтобы создать ощущение жизни и реальности.
Кроме того, Даниш признался, что на работу над этой особенностью создателей подтолкнул аниме-сериал Киберпанк: Бегущие по краю, который вышел на Netflix. В итоге Cyberpunk 2077 наконец-то завершена.
Что-то не припомню, чтобы маршрут метро проходил под землёй. Англоязычные люди всё подряд зовут подземкой? Автоперевод, это конечно круто, но проверять смысл результата тоже надо.
Я, глядя на заголовок, подумал что речь про подземную сеть маглев поездов, которую мы застали у вудуистов.
Зачем врать? Метро быстро реализовали мододелы на основе и так имеющегося, но вырезанного на релизе контента в игре. Который при этом распознавался как официальное дополнение в списке (потому что и был изначально создаваемой частью игры). Причем вырезано было крайне топорно, почему ряд лестниц идущих от станций метро (например в Уотсоне) хорошо видны на высоте и что их просто обрезали, даже не стараясь заделать сам проход. В кулуарах они решали что? Что судя по запросам игроков таки надо его доделать и вернуть в игру?
Они три года пилили эту игру, выпустили кучу патчей, а метро допилить не могли. Зато трейлеры клепали на ура, лапшу на уши вешали.
Теперь, видите ли, их аниме вдохновило. Ой, да ладно, просто признайте, что забили на игру и спохватились, когда народ начал возмущаться. Если б не хайп вокруг аниме, фиг бы они вспомнили про свои обещания.
И вот теперь, после всех переносов и недоделок, они гордо заявляют, что игра "наконец-то завершена". Ага, конечно. Три года ждали, чтоб на метро покататься. Просто 10 из 10, шедевр! CDPR, вы там совсем уже от своей гениальности офонарели?