Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал о своем упорном пути к добавлению одной очень незначительной функции

Разработчик CD Projekt Red рассказал о своем нелегком пути к добавлению очень специфической и совершенно незначительной функции в Cyberpunk 2077.
Руководитель онлайн-сервисов Лешек Крупиньский опубликовал в X/Twitter длинный пост, в котором рассказал о том, как ему удалось добиться добавления определенного звука, когда главный герой съедает какой-либо предмет в меню. Этот звук уже был в Cyberpunk 2077, когда игроки ели, бродя по миру, но звук в меню появился только в последнем обновлении 2.11.
"В этой версии появилась крошечная вещь, крошечная функция, в которую я вложил всю свою душу", - начал Крупиньский, объяснив, что вдохновение пришло к нему от подкаста Niezatapialni, ведущий которого постоянно просил об этой мелочи.
Да, отсутствие этого звука было упущением, но не знаю, то ли его не заметили, то ли приоритет был низким, в итоге его так и не добавили... Я решил что-то с этим сделать. Это выходило за рамки моей работы, но я начал расспрашивать. Я поговорил с продюсерами и релиз-менеджерами, не слишком ли поздно добавлять новые функции (это было уже после выхода 2.0), и они не сказали "нет" сразу, так что шанс был. Я "надел шляпу продюсера" и начал обсуждение со звуковыми дизайнерами и UI-командой. Итак, на этой неделе я установил патч, и... вот оно. Моё самое значимое влияние на CP77: когда вы едите что-нибудь в меню инвентаре, вы слышите "хрум-хрум". Теперь я могу спокойно умереть.
Обновление 2.11 также устранило множество ошибок и проблем с балансом в ролевой игре с открытым миром. Среди прочих проблем были исправлены финишеры ближнего боя, превращение приемов в приседания и неправильное обновление предметов. CD Projekt Red также отрегулировала частоту погонь на машинах и исправила множество других проблем о чем вы можете подробнее узнать вот здесь.
Вы бы лучше фонарь добавили
Согласен.И ещё пнв.
Simple Flashlight скачай на нексусе и все
Я качал его. Но там ещё кибер энжине нужен, а у меня с ним игру свернуть нельзя - сразу виснет и потом вылетает с ошибкой. Короче в любом случае это мод, а такая простая функция по умолчанию должна быть в игре.
Тогда уж встроитьв глаза пнв и всё, киберпанк же.
Как же хочется, чтобы они добавили возможность менять полностью цвет худа, карты, интерфейса как в том же 4 Фолле. Человеку, который придумал эту фишку в Беседке,я бы отдельную премию выписал.
Согласен, тут либо мод на цвет как у Джонни, либо как с Е3 худ, но я с е3 юзаю, мне нравится
Теперь точно пройду
Игра в данный момент - это шедевр в принципе, визуал с патч трейсингом просто потрясный!
В визуале может да. В плане сюжета нет, слишком жидковатый, не тянет на шедевр.
сюжет там сильно завязан на побочки и второстепенные квесты, если их проходить и проводить параллели, то все гораздо глубже и интереснее выходит
Визуал сейчас в каждой 3й игре на высоте. Хотя и 7 лет назад были визуально отличные игры. А вот сюжет да, хороший сюжет - редкость
Если для тебя 2077 шедевер,то у тебя явно не высокие стандарты.
Как же мало надо человеку,ну и это только лишний раз показывает какой же кастрированный выкидышь они выпустили на релизе,что даже таких простейших вещей не было,и я ещё вспоминаю какая жуть творилась в инвентаре с этой едой,а что бы её всю продать это вообще можно было сразу повесица.