Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал о своем упорном пути к добавлению одной очень незначительной функции

Разработчик CD Projekt Red рассказал о своем нелегком пути к добавлению очень специфической и совершенно незначительной функции в Cyberpunk 2077.

Руководитель онлайн-сервисов Лешек Крупиньский опубликовал в X/Twitter длинный пост, в котором рассказал о том, как ему удалось добиться добавления определенного звука, когда главный герой съедает какой-либо предмет в меню. Этот звук уже был в Cyberpunk 2077, когда игроки ели, бродя по миру, но звук в меню появился только в последнем обновлении 2.11.

"В этой версии появилась крошечная вещь, крошечная функция, в которую я вложил всю свою душу", - начал Крупиньский, объяснив, что вдохновение пришло к нему от подкаста Niezatapialni, ведущий которого постоянно просил об этой мелочи.

Да, отсутствие этого звука было упущением, но не знаю, то ли его не заметили, то ли приоритет был низким, в итоге его так и не добавили... Я решил что-то с этим сделать. Это выходило за рамки моей работы, но я начал расспрашивать. Я поговорил с продюсерами и релиз-менеджерами, не слишком ли поздно добавлять новые функции (это было уже после выхода 2.0), и они не сказали "нет" сразу, так что шанс был. Я "надел шляпу продюсера" и начал обсуждение со звуковыми дизайнерами и UI-командой. Итак, на этой неделе я установил патч, и... вот оно. Моё самое значимое влияние на CP77: когда вы едите что-нибудь в меню инвентаре, вы слышите "хрум-хрум". Теперь я могу спокойно умереть.

Обновление 2.11 также устранило множество ошибок и проблем с балансом в ролевой игре с открытым миром. Среди прочих проблем были исправлены финишеры ближнего боя, превращение приемов в приседания и неправильное обновление предметов. CD Projekt Red также отрегулировала частоту погонь на машинах и исправила множество других проблем о чем вы можете подробнее узнать вот здесь.