Россиянин своими руками собрал машину из Cyberpunk 2077

Энтузиаст 6 лет работал над Quadra V-Tech и использовал Mazda RX-8 в качестве базы

YouTube-блогер из России под псевдонимом GoryashchieKlyuchi выпустил ролик, где показал Quadra V-Tech из Cyberpunk 2077. Народный умелец 6 лет собирал футуристичную машину, на которой катался Ви из экшена.

Первые ролики со сборкой Quadra блогер выпускал еще до официального релиза игры. Возможно, что энтузиаст загорелся идеей после трейлера Cyberpunk 2077 на E3. Именно там разработчики показали эту модель машины.

Cyberpunk 2 перешла в следующую стадию разработки, а глава CD Projekt RED раскрыл примерную дату выхода игры.