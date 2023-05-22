Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 304 оценки

Слух: NVIDIA и CD Projekt Red, возможно, работают над внедрением новой функции в Cyberpunk 2077

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Gruz_
Новости

Выход Cyberpunk 2077 в 2020 году был не самым удачным, но команда разработчиков превзошла себя, исправляя игру и добавляя в нее все новые и новые функции за короткое время. И хотя в игре по-прежнему существуют проблемы, требующие исправления, несомненно, Cyberpunk 2077 была в авангарде, когда дело доходило до добавления новых графических функций.

В игру была добавлена поддержка трассировки лучей, которая теперь обновлена до режима "полной" трассировки лучей с технологией RT:Overdrive. Cyberpunk 2077 также одна из немногих игр, поддерживающих все современные технологии масштабирования: DLSS3, FSR2 и XeSS. Похоже, что NVIDIA и CDP работают над добавлением еще одной новой функции, заявленной как CapFrameX.

Как сообщает CapFrameX, игра может получить новую технологию под названием "Нейронное кеширование излучения в реальном времени для трассировки пути" (Real-time Neural Radiance Caching for Path Tracing). Такое кэширование в реальном времени для излучения может быть использовано для отслеживания пути глобального освещения, что позволяет динамически предсказывать наполнение. Эта технология может значительно повысить производительность трассировки пути.

При этом ни NVIDIA, ни CD Projekt Red пока не подтвердили, что такая технология может появиться в игре. Утверждается, что эта технология может быть добавлена в предстоящее DLC Phantom Liberty, которое, по слухам, выйдет в июне.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Floww
Нейронное кеширование излучения в реальном времени для трассировки пути

Святые котики, я такого даже в фантастических романах не видел :О

0
FlexGum

Не очень понимаю зачем они столько сил вкладывают в REDengine если они уже отказались от него и перешли на UE5

0
Glukinc

Может хотят сделать очередной "ведьмак" по продажам, да и технологию откатают)

0
FlexGum Glukinc
очередной "ведьмак" по продажам

Ну да, только если чтобы находиться в инфоповоде постоянно.

0
PaulX

Ну почему они не хотят довести игру до ума...С нормальной полицией, погонями, событиями для энгейма. Да, игра стала играбельна, но она не стала нормальной игрой в открытом мире. Жалко, что такой замечательный задел пропадает. В игре всё ещё очень много хорошего, но это не значит, что можно закрывать глаза на всё остальное.

0
Odenochka02
Выход Cyberpunk 2077 в 2020 году был не самым удачным, но команда разработчиков превзошла себя, исправляя игру и добавляя в нее все новые и новые функции за короткое время.

Выход Cyberpunk 2077 по продажам был вполне удачным, но команда разработчиков превзошла себя, не только не исправляя игру и не добавляя новый контент, который обещали, но и внедряя дополнительные баги и графические функции в игру, в которой как раз к визуальной составляющей изначально было меньше всего нареканий.

-1
Kamishini1993

Ещё больше фейковой производительности

-1
Well-offZin

Пердел бы ты молча на своей помойке

-7
Dmitriy_1981

На фоне других современных игр Cyberpunk 2077 - хорошая игра, с интересным основным сюжетом, красиво нарисованная, большая по объему... Но, правда, после всех патчей ящерица из яйца, подобранного в Компеки-плаза, так и не появляется. Вот казалось бы, если делаете пасхалку, почему бы не проверить, работает она вообще или нет?..

И отсутствие вида от третьего лица ничем уже не поправить, никакими патчами или модами.

И да, другие современные производители игр даже и на это не способны. В этом смысле да, Сидипрожект Рэд вызывает уважение.

-1
Well-offZin

Зеленые молодцы, обкатывают на игре все новые технологии!

-2
AllConforD

"Похоже, что NVIDIA и CDP работают над добавлением еще одной новой функции, заявленной как CapFrameX."

"Эта технология может значительно повысить производительность трассировки пути."

Молодцы всё же NVidia, постоянно, в играх, с точки зрения технологий, что-то пытаются улучшить, добавить. Красавцы, просто красавцы, RESPECT им за такой подход к своему делу. А доля рынка видеокарт, занимаемая их продукцией, чётко и недвусмысленно говорит о том, что они всё делают правильно (на данный момент времени), в отличие от мелких, гниловатых любителей рисовать красивые маркетинговые графики и только, из AMD.

-2
Абабков Денис

Фпс уйдёт в минус вместе с видюхой?

-4
-Zion-
Эта технология может значительно повысить производительность трассировки пути.

Зачем читать текст, правда?

4
JustA_NiceGuy

А прочитать новость до конца не судьба?

0
Авраам Линкольн

Неужели технология, с помощью которой всех черных перекрасят в нормальных белых людей, а геев и трансов - в натуралов!? (Нет) Это же СжвДПР, для них это святое.

-4
Лицо со шрамом

Трассировку мудей добавят

-5
Islentev

Нет, слишком сильно болтаются - мощности не хватит трассировать.

0