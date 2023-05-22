Слух: NVIDIA и CD Projekt Red, возможно, работают над внедрением новой функции в Cyberpunk 2077 ©

Выход Cyberpunk 2077 в 2020 году был не самым удачным, но команда разработчиков превзошла себя, исправляя игру и добавляя в нее все новые и новые функции за короткое время. И хотя в игре по-прежнему существуют проблемы, требующие исправления, несомненно, Cyberpunk 2077 была в авангарде, когда дело доходило до добавления новых графических функций.

В игру была добавлена поддержка трассировки лучей, которая теперь обновлена до режима "полной" трассировки лучей с технологией RT:Overdrive. Cyberpunk 2077 также одна из немногих игр, поддерживающих все современные технологии масштабирования: DLSS3, FSR2 и XeSS. Похоже, что NVIDIA и CDP работают над добавлением еще одной новой функции, заявленной как CapFrameX.

Как сообщает CapFrameX, игра может получить новую технологию под названием "Нейронное кеширование излучения в реальном времени для трассировки пути" (Real-time Neural Radiance Caching for Path Tracing). Такое кэширование в реальном времени для излучения может быть использовано для отслеживания пути глобального освещения, что позволяет динамически предсказывать наполнение. Эта технология может значительно повысить производительность трассировки пути.

При этом ни NVIDIA, ни CD Projekt Red пока не подтвердили, что такая технология может появиться в игре. Утверждается, что эта технология может быть добавлена в предстоящее DLC Phantom Liberty, которое, по слухам, выйдет в июне.