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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 128 оценок

Стартовала предзагрузка Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и опубликованы новые скриншоты

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monk70
Новости

Долгожданное дополнение для Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, готово покорить игровой мир. Это дополнение призвано оживить игру множеством новых функций и контента. В основе этого расширения лежит совершенно новая сюжетная линия, действие которой разворачивается в суровом районе Догтауна, где игрокам предстоит отправиться в захватывающее шпионское путешествие. Для больше азарта игроков будет сопровождать харизматичный Идрис Эльба, чье присутствие обязательно улучшит впечатления.

Тем, кто хочет как можно скорее окунуться в это новое приключение, настоятельно рекомендуется предварительно загрузить игру. Предварительная загрузка Cyberpunk 2077 Phantom Liberty стала доступна сегодня, 24 сентября. Игроки на PS5 и Xbox Series X/S могут загрузить расширение, найдя его в своей игровой библиотеке или посетив страницу цифрового магазина Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. На PS5 необходимо загрузить чуть более 33 ГБ.

CD Projekt RED также публиковала несколько новых скриншотов.

10
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Комментарий удален
Рогатый Лорд

После миссии с вудуистами можно будет начать или сразу длс начать, так было в ведьмаке 3.....

-2
VaZZers

Будет звонок от Сойки, после прохождения миссий с вудуистами или можно будет запустить из меню.

-1
Hog2012

Желательно начать новую игру, т.к. могут возникнуть лишние баги из-за изменений которые привнесли патч 2.0 и будущее DLC.

-2
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VaZZers

Походу только на консоли, в стиме пока тихо(

0
Huntress_2BSEX

Когда пк?

0
жифорсник

Завтра

0
Alkobarin жифорсник

во вторник 26

0
xxxcoldsatan77

А на PC когда загрузить можно будет?

0
Stetet

Класс!!! 👍 Обожаю эту игру, особенно всю эту атмосферу ночного Найт Сити. Врубаю графику, лучи все на ультра и наслаждаюсь.

-1
Just-Name

Согласен , это единственная игра где лучи настолько сильно меняет картинку! В 4к игра выглядит просто нереально круто, наверное самая красивая игра что я играл в жизни , ну может еще в RDR 2 меня так удивляла графика , там даже без лучей игра выглядит замечательно и оптимизация лучше. киберпанк намного тяжелее у меня идёт.

-1
UnwaveringBaxter Just-Name

В RDR 2 нет лучей, вроде.

-1
Stetet Just-Name

Да, Дружище, совершенно верно!!! 👍 я для этой игры специально покупал RTX 4090. И я действительно впечатлен графикой и технологичностью этой игры. Те кто не пробовал это в реальности, не поймут.

0
SERGEY-SP

И наслаждаюсь 20 кадрами)))))))))))

-5
Stetet SERGEY-SP

тогда на твоем ведре 1ФПС, разница чувствуется))))

-3
Gridon

Да-да, все такие спешат погрузиться в очередную занимательную сюжетную линейку от мастеров глубокого сюжета и морализаторства из CDPR. Конечно, история будет втягивать и заставлять задуматься, а скриншоты выглядеть очаровательно - все это умеют делать мастера с их безграничным бюджетом и опытом.

Но как насчет самой игры? Помните, что было раньше - бесконечные баги, нереализованные обещания и полный провал релиза на консолях прошлого поколения. Может ли CDPR на этот раз все сделать качественно? Я сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего нас ждут очередные разочарования и отсутствие обещанных фич.

Да, прелесть киберпанка и харизма Элбы будут соблазнять... но не стоит идти на поводу у маркетинга. Подождем релиза, посмотрим на первые отзывы - и только потом будем думать о предзагрузке. Много раз нас обманывали сладкими речами, стоит научиться не верить на слово!

-5
Understanding the Truth
обещанных фич.

Ну как же, вы стрел оружием из транспорта добавили и при этом системные требования повысили 😝😝😝

-3
Gridon Understanding the Truth

Ну а то, что отложили эти фичи на потом - так это вполне нормально, капиталистам надо же как-то бабло собирать. Вот выпустят патчик под эти функции - сразу предложат доплатить, все честно будет! Главное, что игра красивая, на показуху годится. А то, как она на самом деле работает - неважно, всё равно всем нравится. Главное заранее купить, чтоб потом не обижаться, когда баги найдут. Ну а то, что тебе понадобится мощный ПК - так это их проблемы, не наша!

0
Azok OsKveRniTEJI

Они и 2.0 этот то сделали проблемным.

0
2dspace

Зачем вам отзывы? Инфы о дополнении полно, чтобы хоть какое-то свое из него собрать, есть крутой патч 2.0. Первые отзывы на релизе какие были? - Отрицательные, у ПГ вообще оценка редакции 6\10. Это не помешало например мне почти 500 часов провести в игре 3 года назад. Игру хейтили и плевали, если бы повелся на это, то упустил бы уникальный опыт прохождения.

3
Understanding the Truth Gridon
Ну а то, что тебе понадобится мощный ПК - так это их проблемы, не наша!

Нам Тодд дал понять и говорил видно от лица, всех разработчиков в мире, какие существуют, так что за оптимизацию можно забыть

0
makemecringe

Предзагрузка стартовала как минимум в четверг

-10
monk70

Не путай. В четверг вышло обновление 2.0.

2
makemecringe monk70

Скрин был сделан в четверг утром)

-1