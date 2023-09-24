Стартовала предзагрузка Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и опубликованы новые скриншоты

Долгожданное дополнение для Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, готово покорить игровой мир. Это дополнение призвано оживить игру множеством новых функций и контента. В основе этого расширения лежит совершенно новая сюжетная линия, действие которой разворачивается в суровом районе Догтауна, где игрокам предстоит отправиться в захватывающее шпионское путешествие. Для больше азарта игроков будет сопровождать харизматичный Идрис Эльба, чье присутствие обязательно улучшит впечатления.
Тем, кто хочет как можно скорее окунуться в это новое приключение, настоятельно рекомендуется предварительно загрузить игру. Предварительная загрузка Cyberpunk 2077 Phantom Liberty стала доступна сегодня, 24 сентября. Игроки на PS5 и Xbox Series X/S могут загрузить расширение, найдя его в своей игровой библиотеке или посетив страницу цифрового магазина Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. На PS5 необходимо загрузить чуть более 33 ГБ.
CD Projekt RED также публиковала несколько новых скриншотов.
После миссии с вудуистами можно будет начать или сразу длс начать, так было в ведьмаке 3.....
Будет звонок от Сойки, после прохождения миссий с вудуистами или можно будет запустить из меню.
Желательно начать новую игру, т.к. могут возникнуть лишние баги из-за изменений которые привнесли патч 2.0 и будущее DLC.
Походу только на консоли, в стиме пока тихо(
Когда пк?
Завтра
во вторник 26
А на PC когда загрузить можно будет?
Класс!!! 👍 Обожаю эту игру, особенно всю эту атмосферу ночного Найт Сити. Врубаю графику, лучи все на ультра и наслаждаюсь.
Согласен , это единственная игра где лучи настолько сильно меняет картинку! В 4к игра выглядит просто нереально круто, наверное самая красивая игра что я играл в жизни , ну может еще в RDR 2 меня так удивляла графика , там даже без лучей игра выглядит замечательно и оптимизация лучше. киберпанк намного тяжелее у меня идёт.
В RDR 2 нет лучей, вроде.
Да, Дружище, совершенно верно!!! 👍 я для этой игры специально покупал RTX 4090. И я действительно впечатлен графикой и технологичностью этой игры. Те кто не пробовал это в реальности, не поймут.
И наслаждаюсь 20 кадрами)))))))))))
тогда на твоем ведре 1ФПС, разница чувствуется))))
Да-да, все такие спешат погрузиться в очередную занимательную сюжетную линейку от мастеров глубокого сюжета и морализаторства из CDPR. Конечно, история будет втягивать и заставлять задуматься, а скриншоты выглядеть очаровательно - все это умеют делать мастера с их безграничным бюджетом и опытом.
Но как насчет самой игры? Помните, что было раньше - бесконечные баги, нереализованные обещания и полный провал релиза на консолях прошлого поколения. Может ли CDPR на этот раз все сделать качественно? Я сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего нас ждут очередные разочарования и отсутствие обещанных фич.
Да, прелесть киберпанка и харизма Элбы будут соблазнять... но не стоит идти на поводу у маркетинга. Подождем релиза, посмотрим на первые отзывы - и только потом будем думать о предзагрузке. Много раз нас обманывали сладкими речами, стоит научиться не верить на слово!
Ну как же, вы стрел оружием из транспорта добавили и при этом системные требования повысили 😝😝😝
Ну а то, что отложили эти фичи на потом - так это вполне нормально, капиталистам надо же как-то бабло собирать. Вот выпустят патчик под эти функции - сразу предложат доплатить, все честно будет! Главное, что игра красивая, на показуху годится. А то, как она на самом деле работает - неважно, всё равно всем нравится. Главное заранее купить, чтоб потом не обижаться, когда баги найдут. Ну а то, что тебе понадобится мощный ПК - так это их проблемы, не наша!
Они и 2.0 этот то сделали проблемным.
Зачем вам отзывы? Инфы о дополнении полно, чтобы хоть какое-то свое из него собрать, есть крутой патч 2.0. Первые отзывы на релизе какие были? - Отрицательные, у ПГ вообще оценка редакции 6\10. Это не помешало например мне почти 500 часов провести в игре 3 года назад. Игру хейтили и плевали, если бы повелся на это, то упустил бы уникальный опыт прохождения.
Нам Тодд дал понять и говорил видно от лица, всех разработчиков в мире, какие существуют, так что за оптимизацию можно забыть
Предзагрузка стартовала как минимум в четверг
Не путай. В четверг вышло обновление 2.0.
Скрин был сделан в четверг утром)