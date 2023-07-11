Теперь и в Cyberpunk 2077: моддер интегрировал плагин OpenAI API, обеспечивая поддержку ChatGPT ©

Энтузиасты уже какое-то время экспериментируют с чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, интегрируя его в видеоигры, например в такие как Skyrim или Mount & Blade 2: Bannerlord. Теперь настала очередь Cyberpunk 2077.

Моддер tomatojuice, по сути, интегрировал в игру API OpenAI, что позволяет вызывать ряд методов искусственного интеллекта непосредственно со скриптового уровня. С помощью этого плагина игроки могут использовать GPT OpenAI для создания уникальных диалогов для NPC. По мнению моддера, это позволяет увеличить разнообразие и насыщенность внутриигровых взаимодействий.



Следует отметить, что для получения новых ИИ-реплик в Cyberpunk 2077 необходимо использовать ChatGPT через скрипт. Другими словами, в процессе игры вы не встретите NPC, использующих ИИ-реплики. Остается надеяться, что моддеры смогут создать мод с этим плагином, чтобы дать NPC новые диалоговые реплики.



Также интересно то, что этот плагин может генерировать уникальные сюжетные линии или побочные задания, основанные на внутриигровых событиях или действиях игрока. Кроме того, он может генерировать процедурные миссии на основе контекста, данных NPC и предпочтений игрока. Моддеры также могут использовать ИИ для создания динамических реакций окружения. И если этого недостаточно, ИИ может управлять тактикой противника, основываясь на стратегии и действиях игрока, что делает бой более сложным и непредсказуемым.



Одним словом, этот плагин открывает широкие возможности для геймплея. Поэтому будет интересно посмотреть, что из него получится у моддеров в будущем.



Скачать этот плагин OpenAI/ChatGPT для Cyberpunk 2077 можно здесь.