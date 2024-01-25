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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 19 793 оценки

В Cyberpunk 2077 доступен новый уникальный пистолет

timplort
Новости

Расширьте свой нелегальный арсенал и получите в свои руки новейшее смертоносное оружие Barghest благодаря подписке Amazon Prime. Держите в страхе весь город Догтаун с этим новым уникальным пистолетом.

Владельцы Amazon Prime и PhantomLiberty теперь могут приобрести пистолет Catahoula Tech - идеальное оружие для управления улицами Догтауна.

Cyberpunk 2077 доступна для игры на ПК и консолях.

-12
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
nowem

Game.AddToInventory("Items.Preset_Grit_Amazon", 1)

13
Oliver Afton

за этим я и пришел,найс мув

0
Гена Транквилизатор

Поляки продолжают наваливать кринжа

3
ArtemOZR

Так оружие Amazon Prime ща в аирдропах догтауна появляется

0
bohdan2015

а толку) полное издание так и не купил:D)

0
wianewa

Какой же кринж

0
Лицо со шрамом

Из-за пестика пройду Кибер еще раз

0
lex79111

Фигня какая то...

-1
UndeniableDzvinka

Люди находили способ, добавить себе тоже самое через консоль.

-2
wianewa

Дак через консоль разработчика и делается, открывается модом она.

0