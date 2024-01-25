В Cyberpunk 2077 доступен новый уникальный пистолет

Расширьте свой нелегальный арсенал и получите в свои руки новейшее смертоносное оружие Barghest благодаря подписке Amazon Prime. Держите в страхе весь город Догтаун с этим новым уникальным пистолетом.
Владельцы Amazon Prime и PhantomLiberty теперь могут приобрести пистолет Catahoula Tech - идеальное оружие для управления улицами Догтауна.
Cyberpunk 2077 доступна для игры на ПК и консолях.
Game.AddToInventory("Items.Preset_Grit_Amazon", 1)
за этим я и пришел,найс мув
Поляки продолжают наваливать кринжа
Так оружие Amazon Prime ща в аирдропах догтауна появляется
а толку) полное издание так и не купил:D)
Какой же кринж
Из-за пестика пройду Кибер еще раз
Фигня какая то...
Люди находили способ, добавить себе тоже самое через консоль.
Дак через консоль разработчика и делается, открывается модом она.