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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 14 096 оценок

Ютубер показал, как выглядит Догтаун в Cyberpunk 2077 на мощном ПК с более чем 100 графическими модами

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Gruz_
Новости

Вы уже успели побывать в Догтауне из последнего дополнения для Cyberpunk 2077? Новая локация выглядит просто великолепно, а если добавить трассировку лучей и до 100 модов, то можно не сомневаться, что впечатлениям не будет предела. Убедиться в этом можно, посмотрев видеоролик ниже.

Трассировка лучей, самые высокие настройки графики и более 100 модов делают свое дело. Игра выглядит просто великолепно, и не будет преувеличением назвать ее, пожалуй, самой красивой из когда-либо созданных видеоигр. К сожалению, для работы с таким набором настроек нужно очень мощное "железо". Чтобы добиться качества 4K со всеми модами, потребовалась видеокарта MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G, процессор Ryzen 9 7950x и 32 Гб оперативной памяти DDR5. Но и в этом случае можно заметить, что в некоторых моментах наблюдается падение производительности.

Правда, выжать все соки из лучших настроек не мешает мастерству графических дизайнеров и проектировщиков польской студии. Моды подчеркивают великолепный графический стиль и дизайнерские достоинства Догтауна. Действительно ли новая локация лучше Найт-Сити? Здесь мнения, пожалуй, разделились, хотя, несомненно, новая локация обладает большим шармом.

В настоящее время Cyberpunk 2077 Phantom Liberty доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

-14
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Почему-то без модов и даже с выключенным RTX выглядит плюс-минус так-же, только отражения не такие "зеркальные" ¯\_(ツ)_/¯

4
neeXXXT

Потому что тебе прямая дорога к окулисту!

-2
GullibleCelia

Да вроде бы и без модов было ничего. Может я слепая, но не заметила особой разницы. Вообще моды не ставила

4
luVol

Мод надо ставить как минимум на LODы (многим и этого будет достаточно, если объем видеопамяти позволяет), а как максимум на другие частности по типу материала волос

-2
GullibleCelia luVol

да мне и так норм)

0
Spillik

Тот самый лучист, который в каждую игру вставлял псевдо трассировку лучей, всё таки смог добраться до игры где лучи есть.

2
Xndr DeKoz

в 360р ничего такого)

1
raspisnoy1

))

0
akunamatatas

Ты не пробовал ник ютубера указывать или ссылку хотя бы?

1
ONEEX

Дайте пожалуйста ссылку на видео с разрешением. 2К-4К.

1080 для такого видео это уже перебор!

1
RodionoF
0
RickeyIMBA

прикол в том что в видео нету модов толком)) фейк жесткий, для 2.0 столько модов даже не сущесвует)) что за приколист, он поставил решейд с типа лучами RTGI + поставил мод на погоду. Все)

0
Илья Ляпин

зачем решейд с превдолучами, если в игре, лучшие лучи на данный момент?

0
RickeyIMBA Илья Ляпин

Я хз, чтобы написать надпись 100+ модов, сказочник он,хз вообще зачем его постить

1
Гомер11

С прорисовкой объектов освещения в трёх метрах?

0
TAPAKAH222

Мало. Сейчас, в некоторых играх, меньше 1001 не ставят. Подождём ещё несколько лет.)

0
real19911

кто как dlc проходит? всю игру заново? или новую игру dlc?

0
Dark1994

Можно начать новую игру, там будет пункт фантом

0
Илья Ляпин

выглядит классно

-2
-zotik-

не вижу разницы и на ваниле на пс5 например, так же всрато, только дальность на 10 метров дальше

-4
JIoMTuK

согласен, на пс5 выглядит так же всрато, как на встроенном плеере playground

0
-zotik- JIoMTuK

а чем он плох кстати? просто пишут уже не первый год, ни разу с ним проблем не видел

0
JIoMTuK -zotik-

качество шакалит

0
cheezette -zotik-

качество много хуже, + нет 4К, плюс работает, как г*вно, постоянные

0
-zotik- JIoMTuK

ютуб тож так делает

0