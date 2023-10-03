Ютубер показал, как выглядит Догтаун в Cyberpunk 2077 на мощном ПК с более чем 100 графическими модами ©

Вы уже успели побывать в Догтауне из последнего дополнения для Cyberpunk 2077? Новая локация выглядит просто великолепно, а если добавить трассировку лучей и до 100 модов, то можно не сомневаться, что впечатлениям не будет предела. Убедиться в этом можно, посмотрев видеоролик ниже.

Трассировка лучей, самые высокие настройки графики и более 100 модов делают свое дело. Игра выглядит просто великолепно, и не будет преувеличением назвать ее, пожалуй, самой красивой из когда-либо созданных видеоигр. К сожалению, для работы с таким набором настроек нужно очень мощное "железо". Чтобы добиться качества 4K со всеми модами, потребовалась видеокарта MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G, процессор Ryzen 9 7950x и 32 Гб оперативной памяти DDR5. Но и в этом случае можно заметить, что в некоторых моментах наблюдается падение производительности.

Правда, выжать все соки из лучших настроек не мешает мастерству графических дизайнеров и проектировщиков польской студии. Моды подчеркивают великолепный графический стиль и дизайнерские достоинства Догтауна. Действительно ли новая локация лучше Найт-Сити? Здесь мнения, пожалуй, разделились, хотя, несомненно, новая локация обладает большим шармом.

В настоящее время Cyberpunk 2077 Phantom Liberty доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.