Ютубер показал, как выглядит Догтаун в Cyberpunk 2077 на мощном ПК с более чем 100 графическими модами

Вы уже успели побывать в Догтауне из последнего дополнения для Cyberpunk 2077? Новая локация выглядит просто великолепно, а если добавить трассировку лучей и до 100 модов, то можно не сомневаться, что впечатлениям не будет предела. Убедиться в этом можно, посмотрев видеоролик ниже.
Трассировка лучей, самые высокие настройки графики и более 100 модов делают свое дело. Игра выглядит просто великолепно, и не будет преувеличением назвать ее, пожалуй, самой красивой из когда-либо созданных видеоигр. К сожалению, для работы с таким набором настроек нужно очень мощное "железо". Чтобы добиться качества 4K со всеми модами, потребовалась видеокарта MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G, процессор Ryzen 9 7950x и 32 Гб оперативной памяти DDR5. Но и в этом случае можно заметить, что в некоторых моментах наблюдается падение производительности.
Правда, выжать все соки из лучших настроек не мешает мастерству графических дизайнеров и проектировщиков польской студии. Моды подчеркивают великолепный графический стиль и дизайнерские достоинства Догтауна. Действительно ли новая локация лучше Найт-Сити? Здесь мнения, пожалуй, разделились, хотя, несомненно, новая локация обладает большим шармом.
В настоящее время Cyberpunk 2077 Phantom Liberty доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
Почему-то без модов и даже с выключенным RTX выглядит плюс-минус так-же, только отражения не такие "зеркальные" ¯\_(ツ)_/¯
Потому что тебе прямая дорога к окулисту!
Да вроде бы и без модов было ничего. Может я слепая, но не заметила особой разницы. Вообще моды не ставила
Мод надо ставить как минимум на LODы (многим и этого будет достаточно, если объем видеопамяти позволяет), а как максимум на другие частности по типу материала волос
да мне и так норм)
Тот самый лучист, который в каждую игру вставлял псевдо трассировку лучей, всё таки смог добраться до игры где лучи есть.
в 360р ничего такого)
))
Ты не пробовал ник ютубера указывать или ссылку хотя бы?
Дайте пожалуйста ссылку на видео с разрешением. 2К-4К.
1080 для такого видео это уже перебор!
прикол в том что в видео нету модов толком)) фейк жесткий, для 2.0 столько модов даже не сущесвует)) что за приколист, он поставил решейд с типа лучами RTGI + поставил мод на погоду. Все)
зачем решейд с превдолучами, если в игре, лучшие лучи на данный момент?
Я хз, чтобы написать надпись 100+ модов, сказочник он,хз вообще зачем его постить
С прорисовкой объектов освещения в трёх метрах?
Мало. Сейчас, в некоторых играх, меньше 1001 не ставят. Подождём ещё несколько лет.)
кто как dlc проходит? всю игру заново? или новую игру dlc?
Можно начать новую игру, там будет пункт фантом
выглядит классно
не вижу разницы и на ваниле на пс5 например, так же всрато, только дальность на 10 метров дальше
согласен, на пс5 выглядит так же всрато, как на встроенном плеере playground
а чем он плох кстати? просто пишут уже не первый год, ни разу с ним проблем не видел
качество шакалит
качество много хуже, + нет 4К, плюс работает, как г*вно, постоянные
ютуб тож так делает