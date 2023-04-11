Киберпанк который мы заслужили? Команда из трех человек работает над экшном для взрослых CyberpunkXXX

Команда из трех человек GAMERFLEX Studios, анонсировала CyberpunkXXX - приключенческий экшен от третьего лица для взрослых, события которого происходят в антиутопическом мире в стиле киберпанк. Вы играете за одного из двух дроидов-охотников, нанятых подпольной повстанческой силой, чтобы помочь свергнуть правящую диктатуру. Используйте оружие, транспортные средства и рукопашный бой для достижения своих целей.
На дворе 2065 год. Мир сильно изменился. Сочетание войны, коррупции и изменения климата разрушило цивилизацию, какой мы ее знаем. Оставшееся население живет в огромных кибер-городах, разбросанных по всему миру.
Вы будете играть за одного из двух дроидов, нанятых для помощи "Повстанческому элементу", небольшой фракции, стремящейся свергнуть "Управление", которое получило власть путем насилия, запугивания и подкупа после великого свержения в 2030 году.
Используя сочетание насилия, проникновения и сексуальных манипуляций, вам придется путешествовать из города в город, изменяя хрупкий баланс сил и обеспечивая собственное выживание. Шансы не на вашей стороне, но с огромным количеством оружия в вашем распоряжении, включая транспортные средства и роботов-мехов, а также ваши собственные соблазнительные способности, вы - последняя надежда "Повстанческого элемента".
Игра предложит:
- 18+ контент (без цензуры)
- Динамичный экшн и приключенческий геймплей
- Большой футуристический район для исследования
- Множество баров и клубов
- Большое разнообразие оружия
- Скрытность, ближний и дальний бой
- Управляемые транспортные средства
- Полный цикл день/ночь и реалистичные погодные эффекты
- Красиво смоделированные улицы и здания
- Большой выбор персонажей и врагов
- Все сексуальные вкусы
- Развитие персонажей
Также находится в работе (на основе запросов сообщества):
- Дополнительные города и поселения
- Взаимодействие с окружением
- Управляемые мехи
- Расширенный режим кампании
- Больше сексуальных контактов
- Кинематографические сцены
- Элементы выживания и RPG
На ютубе можно найти пару геймплейных роликов демки. Дата релиза игры неизвестна.
Думал, очередная поделка, однако нет, есть вроде как потенциал.
И потенциал и физика.
Тема сисек не раскрыта.
Интересно посмотреть что выйдет
Учитесь СжвДПР как надо игры делать! Нам нужны не негры, азиаты, фемки, мужебабы, геи, трансы и прочие гендеры, как в ваших недоиграх, а секси тяночки.
Судя по всему и тут оптимизация не в приоритете
в чем прикол такой орнухи. я не в коем случае не против обнаженки когда она в тему. когда вокруг обнаженки что-то завязывается. когда это какой-то сюжетный поворот. но говорить что пубертатный передоз это для адульт аудитории считаю вверх цинизма.
Лучше бы продолжали делать моды для Киберпанка 2077. Зачем отдельно их собирать в игру?..