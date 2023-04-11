Киберпанк который мы заслужили? Команда из трех человек работает над экшном для взрослых CyberpunkXXX ©

Команда из трех человек GAMERFLEX Studios, анонсировала CyberpunkXXX - приключенческий экшен от третьего лица для взрослых, события которого происходят в антиутопическом мире в стиле киберпанк. Вы играете за одного из двух дроидов-охотников, нанятых подпольной повстанческой силой, чтобы помочь свергнуть правящую диктатуру. Используйте оружие, транспортные средства и рукопашный бой для достижения своих целей.

На дворе 2065 год. Мир сильно изменился. Сочетание войны, коррупции и изменения климата разрушило цивилизацию, какой мы ее знаем. Оставшееся население живет в огромных кибер-городах, разбросанных по всему миру.

Вы будете играть за одного из двух дроидов, нанятых для помощи "Повстанческому элементу", небольшой фракции, стремящейся свергнуть "Управление", которое получило власть путем насилия, запугивания и подкупа после великого свержения в 2030 году.

Используя сочетание насилия, проникновения и сексуальных манипуляций, вам придется путешествовать из города в город, изменяя хрупкий баланс сил и обеспечивая собственное выживание. Шансы не на вашей стороне, но с огромным количеством оружия в вашем распоряжении, включая транспортные средства и роботов-мехов, а также ваши собственные соблазнительные способности, вы - последняя надежда "Повстанческого элемента".

Игра предложит:

18+ контент (без цензуры)

Динамичный экшн и приключенческий геймплей

Большой футуристический район для исследования

Множество баров и клубов

Большое разнообразие оружия

Скрытность, ближний и дальний бой

Управляемые транспортные средства

Полный цикл день/ночь и реалистичные погодные эффекты

Красиво смоделированные улицы и здания

Большой выбор персонажей и врагов

Все сексуальные вкусы

Развитие персонажей

Также находится в работе (на основе запросов сообщества):

Дополнительные города и поселения

Взаимодействие с окружением

Управляемые мехи

Расширенный режим кампании

Больше сексуальных контактов

Кинематографические сцены

Элементы выживания и RPG

На ютубе можно найти пару геймплейных роликов демки. Дата релиза игры неизвестна.