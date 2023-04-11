CyberpunkXXX
6 1 оценка

Киберпанк который мы заслужили? Команда из трех человек работает над экшном для взрослых CyberpunkXXX

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R_Mor
Новости

Команда из трех человек GAMERFLEX Studios, анонсировала CyberpunkXXX - приключенческий экшен от третьего лица для взрослых, события которого происходят в антиутопическом мире в стиле киберпанк. Вы играете за одного из двух дроидов-охотников, нанятых подпольной повстанческой силой, чтобы помочь свергнуть правящую диктатуру. Используйте оружие, транспортные средства и рукопашный бой для достижения своих целей.

На дворе 2065 год. Мир сильно изменился. Сочетание войны, коррупции и изменения климата разрушило цивилизацию, какой мы ее знаем. Оставшееся население живет в огромных кибер-городах, разбросанных по всему миру.

Вы будете играть за одного из двух дроидов, нанятых для помощи "Повстанческому элементу", небольшой фракции, стремящейся свергнуть "Управление", которое получило власть путем насилия, запугивания и подкупа после великого свержения в 2030 году.

Используя сочетание насилия, проникновения и сексуальных манипуляций, вам придется путешествовать из города в город, изменяя хрупкий баланс сил и обеспечивая собственное выживание. Шансы не на вашей стороне, но с огромным количеством оружия в вашем распоряжении, включая транспортные средства и роботов-мехов, а также ваши собственные соблазнительные способности, вы - последняя надежда "Повстанческого элемента".

Игра предложит:

  • 18+ контент (без цензуры)
  • Динамичный экшн и приключенческий геймплей
  • Большой футуристический район для исследования
  • Множество баров и клубов
  • Большое разнообразие оружия
  • Скрытность, ближний и дальний бой
  • Управляемые транспортные средства
  • Полный цикл день/ночь и реалистичные погодные эффекты
  • Красиво смоделированные улицы и здания
  • Большой выбор персонажей и врагов
  • Все сексуальные вкусы
  • Развитие персонажей

Также находится в работе (на основе запросов сообщества):

  • Дополнительные города и поселения
  • Взаимодействие с окружением
  • Управляемые мехи
  • Расширенный режим кампании
  • Больше сексуальных контактов
  • Кинематографические сцены
  • Элементы выживания и RPG

На ютубе можно найти пару геймплейных роликов демки. Дата релиза игры неизвестна.

ПК Анонсы Трейлеры
-5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Korn_Katar

Думал, очередная поделка, однако нет, есть вроде как потенциал.

7
Bamburrr

И потенциал и физика.

0
Omnia Smirnow

Тема сисек не раскрыта.

0
SOLUS5678

Интересно посмотреть что выйдет

1
Авраам Линкольн

Учитесь СжвДПР как надо игры делать! Нам нужны не негры, азиаты, фемки, мужебабы, геи, трансы и прочие гендеры, как в ваших недоиграх, а секси тяночки.

0
TFE

Судя по всему и тут оптимизация не в приоритете

-1
морковняк

в чем прикол такой орнухи. я не в коем случае не против обнаженки когда она в тему. когда вокруг обнаженки что-то завязывается. когда это какой-то сюжетный поворот. но говорить что пубертатный передоз это для адульт аудитории считаю вверх цинизма.

-3
TAPAKAH222

Лучше бы продолжали делать моды для Киберпанка 2077. Зачем отдельно их собирать в игру?..

-3