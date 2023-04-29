Разработчики CyberpunkXXX: "Мы серьезно настроены и не забросим проект" ©

Инди-разработчики из GAMERFLEX Studios, опубликовали первый дневник разработки своего киберпанка для взрослых CyberpunkXXX, в котором сообщили о том, что это серьезный проект, который будет закончен и не будет заброшен в одночасье, "как это сделали многие другие игры в последнее время". А также рассказали о том, как прошел перенос игры с Unreal 4.27 на Unreal 5.1

Создатели сообщили, что будут публиковать информацию о ходе разработки, "чтобы показать вам всем, как идут дела, узнать о развитии персонажей/истории и даже получить критические отзывы о направлении развития игры".

Как мы уже говорили ранее, когда мы выложили демо-версию 0.2, мы упомянули, что потратили время на перенос игры с Unreal 4.27 на Unreal 5.1. Как ни странно, у нас не было особых проблем с переносом активов, чертежей, звуков и т.д. Поэтому мы были очень рады начать исследовать новые возможности 5.1, такие как Lumen (потрясающее освещение) и Nanite (тоже потрясающее), но мы столкнулись с одной огромной проблемой. Производительность была абсолютно отстойной. Частота кадров невероятно упала почти наполовину, и весь игровой процесс казался вялым и нестабильным.

Сейчас широко известно, что 5.1 требует больше усилий для запуска редактора, но использование Nanite и других инструментов оптимизации, а также других преимуществ в конечном итоге оправдывает себя, и использование 5.1 открывает гораздо больше возможностей в будущем, но... вы просто должны заставить игру работать более эффективно, например, уменьшить количество материалов/текстур, очистить и т.д. Мы также поняли, что наша древняя 1070Ti уже не справляется! Мы оставим один из ПК с картами 1070Ti, так как если мы сможем заставить игру выглядеть отлично и работать плавно на этой карте, то в игру сможет играть больше людей. Всё просто.

Также разработчики рассказали о том, как много работы ушло на общий дизайн-документ.

У нас был приблизительный набросок сюжета, геймплейных циклов и различных механик, которые мы хотели реализовать, когда мы только начинали эту игру более года назад, но по мере разработки мы знаем наши навыки и ограничения, и поэтому можем создать игру, которая не будет страдать от чрезмерных амбиций и не будет забита механиками, которые будут отнимать время разработки, принося лишь незначительную пользу игроку. Мы более детально проработали сюжет, и теперь у нас есть четкое представление о том, как миссии/квесты будут реализованы в игровом мире, а также о том, как персонажи будут располагаться в рамках сюжета.

В конце авторы пообещали в течении следующих месяцев показать "больше миростроительства, а также больше персонажей, включая дополнительную играбельную женщину, больше сексуального контента, больше транспортных средств, больше взаимодействия с окружением, а также, если позволит время, денежную систему, инвентарь и, наконец... цели".

Такова вкратце дорожная карта на 2023 год.