Разработчики CyberpunkXXX: "Мы серьезно настроены и не забросим проект"

Инди-разработчики из GAMERFLEX Studios, опубликовали первый дневник разработки своего киберпанка для взрослых CyberpunkXXX, в котором сообщили о том, что это серьезный проект, который будет закончен и не будет заброшен в одночасье, "как это сделали многие другие игры в последнее время". А также рассказали о том, как прошел перенос игры с Unreal 4.27 на Unreal 5.1
Создатели сообщили, что будут публиковать информацию о ходе разработки, "чтобы показать вам всем, как идут дела, узнать о развитии персонажей/истории и даже получить критические отзывы о направлении развития игры".
Как мы уже говорили ранее, когда мы выложили демо-версию 0.2, мы упомянули, что потратили время на перенос игры с Unreal 4.27 на Unreal 5.1. Как ни странно, у нас не было особых проблем с переносом активов, чертежей, звуков и т.д. Поэтому мы были очень рады начать исследовать новые возможности 5.1, такие как Lumen (потрясающее освещение) и Nanite (тоже потрясающее), но мы столкнулись с одной огромной проблемой. Производительность была абсолютно отстойной. Частота кадров невероятно упала почти наполовину, и весь игровой процесс казался вялым и нестабильным.
Сейчас широко известно, что 5.1 требует больше усилий для запуска редактора, но использование Nanite и других инструментов оптимизации, а также других преимуществ в конечном итоге оправдывает себя, и использование 5.1 открывает гораздо больше возможностей в будущем, но... вы просто должны заставить игру работать более эффективно, например, уменьшить количество материалов/текстур, очистить и т.д. Мы также поняли, что наша древняя 1070Ti уже не справляется! Мы оставим один из ПК с картами 1070Ti, так как если мы сможем заставить игру выглядеть отлично и работать плавно на этой карте, то в игру сможет играть больше людей. Всё просто.
Также разработчики рассказали о том, как много работы ушло на общий дизайн-документ.
У нас был приблизительный набросок сюжета, геймплейных циклов и различных механик, которые мы хотели реализовать, когда мы только начинали эту игру более года назад, но по мере разработки мы знаем наши навыки и ограничения, и поэтому можем создать игру, которая не будет страдать от чрезмерных амбиций и не будет забита механиками, которые будут отнимать время разработки, принося лишь незначительную пользу игроку. Мы более детально проработали сюжет, и теперь у нас есть четкое представление о том, как миссии/квесты будут реализованы в игровом мире, а также о том, как персонажи будут располагаться в рамках сюжета.
В конце авторы пообещали в течении следующих месяцев показать "больше миростроительства, а также больше персонажей, включая дополнительную играбельную женщину, больше сексуального контента, больше транспортных средств, больше взаимодействия с окружением, а также, если позволит время, денежную систему, инвентарь и, наконец... цели".
Такова вкратце дорожная карта на 2023 год.
Серьёзно?
По сути тот же киберпанк.только добавили силикноновых девок.а так плагиат чистой воды
кидайте скрины
серъезнее некуда:D
Понятно, на ведрах, которые у них в минимальных требованиях ранее были указаны, больше не поиграть.
Серьезность здесь постольку поскольку. Очевидно, обычное желание собрать кассу не просто на жанровой ролевой тематике, но и конкретной популярной игровой франшизе с применением Правила 34. Если еще и качественно реализуют, то ажиотаж обеспечен.
спс блеванул
Так серьезно настроились, что у главного дизайнера все ладошки в мозолях.
... сорвать денег со спеpматоксикозников
Эта игра атмосферней чем киберпук 2077, даже смешно...