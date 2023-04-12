Для демоверсии CyberpunkXXX вышло обновление 0.2 ©

Студия GAMERFLEX выпустила обновление 0.2 для демки CyberpunkXXX. Читайте полные примечания ниже:

Обновленные привязки для клавиатуры

Обновлены привязки для геймпада

Удален щит дрона

Удален маленький автомобиль (временный)

Добавлен анимированный GUI монитор сердца

Добавлен клуб "Подземелье" на карту

Добавлены четыре новые анимации X-Rated

Добавлены дополнительные источники здоровья

Скорректировано здоровье и передвижение дронов

Скорректирована максимальная высота шага

Скорректированы патрули ИИ

Оптимизированы текстуры

Оптимизированы частицы дождя

Оптимизирована сортировка

Обновленные титры

Команда также сообщила, что переносит игру на Unreal 5.1, что станет большим улучшением во многих областях в будущем. А также напомнили, что в ближайшие месяцы появятся квесты, инвентарь, больше сексуального контента, больше персонажей, больше интерактивных NPC и многое другое.

Демоверсия CyberpunkXXX доступна на Патреоне и выйдет в Steam "скоро".