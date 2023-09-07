Джеймс Бонд возвращается в стелс-игре Cypher 007 ©

Джеймс Бонд после нескольких лет отсутствия получит новую игру, хотя и не большую. Знаменитый агент вернется 29 сентября в Cypher 007 - стелс-игре с изометрическим видом, выходящей в сервисе Apple Arcade для iOS. Возможно, игра выйдет и на других системах и устройствах через год, то есть когда закончится период эксклюзивности платформы Apple.

Первый тизер не сообщает ничего конкретного, но информацией поделились Tilting Down (разработчик и издатель игры; через Twitter / App Store) и IGN.

На этот раз Джеймс Бонд попытается раз и навсегда расправиться с агентством "Спектр" и возглавляющим его Эрнстом Ставро Блофельдом. И это будет не единственный старый знакомый: в игре появятся культовые локации, персонажи и транспортные средства, известные по фильмам 007.

Что касается игрового процесса, то Cypher 007, скорее всего, будет больше стелс-игрой, чем шутером в стиле GoldenEye 007. Агент Ее Величества (точнее, Агент Его Величества) не будет уклоняться от боевых действий, но, судя по всему, много времени будет уделяться поиску документов и секретов, а врагов, как правило, придется избегать или незаметно устранять.

Судя по всему, в игре также будет присутствовать система начисления очков: игроки смогут соревноваться друг с другом на табло. В карточке игры в App Store также упоминается о модернизации и разблокировке гаджетов, а также о косметических предметах.

Стоит напомнить, что это не единственная игра с Джеймсом Бондом. После долгих лет затишья знаменитый агент также получит игру не от кого иного, как от специалистов по стелсу из IO Interactive. К сожалению, разработчик не спешит раскрывать информацию о проекте.