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Dakar Desert Rally 04.10.2022
5.7 76 оценок

Новый трейлер гоночной игры Dakar Desert Rally

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Pavel Rally
Новости

Португальские разработчики Saber Porto в ближайшее время расскажут подробности последнего большого дополнения игры Dakar Desert Rally, ну а пока любители блуждать в пустыне находятся в мучительном ожидании, разработчики показали новый трейлер о легендарных пилотах которые уже проложили свой путь к успеху на ралли Дакар.

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