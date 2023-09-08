Новый трейлер гоночной игры Dakar Desert Rally

Масштабные и безумные гонки по пустыне. В Dakar Desert Rally есть более 30 этапов официального ралли «Дакар» 2020-го и 2021-го годов, а также лицензированные болиды, команды и пилоты. Вас ждёт большое количество лицензированных мотоциклов, автомобилей, грузовиков, квадроциклов и вездеходов от лучших мировых производителей.

Вы можете соревноваться с другими пилотами в напряжённых многопользовательских режимах или просто кататься по бескрайним пескам в одиночной игре. Как и положено в настоящем «Дакаре», вы можете брать своих соперников на буксир и помогать им в трудную минуту, чтобы получить дополнительные очки за ремонт. Кто знает — быть может, спасённый игрок не останется перед вами в долгу.