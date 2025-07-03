Автор Dark and Darker признал проблемы у игры

Разработчик постарается исправить свои ошибки
Создатель фэнтезийного PvP-экшена Dark and Darker в духе Escape from Tarkov признал свою вину за низкие оценки игры в Steam. Гейм-директор подметил, что его поспешные решения вызвали негодование среди геймеров. В своем обращении sdf принес извинения перед фанатами.
Мои непоследовательные решения и поверхностные ответы на отзывы игроков привели к текущему состоянию игры. Теперь я считаю, что итог этих решений не идеален. Это полностью моя ошибка, и я больше не повторю ее.
Sdf, гейм-директор Dark and Darker
Сейчас разработчики будут развивать игру по изначальным задумкам, а не стараться угодить всем и сразу. Геймеры назвали Dark and Darker прекрасным экшеном с отличными идеями, но ужасной реализацией. Некоторые пользователи провели в игре более 1500 часов.
В планах у IRONMACE улучшить геймплей для одиночек, систему сбора сокровищ и баланс, чтобы у новичков был шанс противостоять опытным геймерам.
До конца 2025 года у владельцев Dark and Darker в EGS изымут игру из-за судебных разбирательств между разработчиками и корейской Nexon. Но экшен все еще доступен в Steam с текстовым переводом на русский язык.
Как игра закроется - сразу все исправят.
Ооо так это же любимая игра Вики Картер, она постоянно залипает в эту игру, как не зайду на её стрим так она сидит в этой дрисне с другими Стрёмирами и что то там зачищает, в общем дерьмо игра.