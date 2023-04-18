Для Dark and Darker Alpha 5 вышло второе обновление ©

Ironmace, разработчик Dark and Darker, выпустил второе обновление для пятого альфа-теста игры, включающее несколько исправлений и улучшений.

Темная фэнтезийная PvPvE игра, которая была удалена из Steam из-за DMCA и судебного спора с корейским издателем Nexon, в настоящее время тестируется сообществом с загрузкой через торрент. Для того чтобы скачать игру, первый патч и этот, необходимо присоединиться к серверу Discord разработчика и следовать инструкциям на канале "community-announcements".

Читайте полные примечания ниже:

Исправлено несколько проблем, связанных с доступом в подземелья и откатами.

Исправлена проблема, из-за которой Locust Swarm могла наносить нежелательное количество урона.

Исправлена проблема, из-за которой анимация исчезновения Locust Swarm была неестественной.

Исправлена ошибка, из-за которой флажок не активировался, даже если все предметы были отмечены при торговле.

Исправлена ошибка, из-за которой новые чаты не отображались после активации фильтров на сделках.

Исправлена проблема, из-за которой монстры поздно распознавали игроков.

Исправлена ошибка, из-за которой Череп смерти не реагировал на игру Барда.

Исправлена проблема, из-за которой Барды могли быть поражены в области действия эффекта во время ченнелинга.

Исправлена проблема, мешавшая правильному функционированию клада.

Область Руин стала немного светлее.

Отдых снова восполняет небольшое количество заклинаний.

Стрелы и болты теперь могут складываться в стек до 15.

Уровень заклинания Cleric Lesser Heal был изменен с 2 на 3.

Ярус заклинаний Cleric Locust Swarm изменен с 7 на 8, а счетчик - на 1.

Урон от Клерика Locust Swarm изменен на 2 в секунду. Это будет доработано в будущем.

Уровень заклинания "Землетрясение" клерика был изменен с 7 на 8.

Уровень заклинания клерика "Воскрешение" был изменен с 8 на 7.

Время действия заклинания "Медитация волшебника" уменьшено с 30 до 24 секунд, а время действия - с 60 до 45 секунд.

Рейнджеры получают 30 стрел в качестве начального запаса.

Здоровье Короля-призрака немного уменьшилось.

Здоровье лича немного увеличилось.

Альфа-тест завершится 19 апреля.