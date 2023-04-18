Dark and Darker
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Для Dark and Darker Alpha 5 вышло второе обновление

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R_Mor
Новости

Ironmace, разработчик Dark and Darker, выпустил второе обновление для пятого альфа-теста игры, включающее несколько исправлений и улучшений.

Темная фэнтезийная PvPvE игра, которая была удалена из Steam из-за DMCA и судебного спора с корейским издателем Nexon, в настоящее время тестируется сообществом с загрузкой через торрент. Для того чтобы скачать игру, первый патч и этот, необходимо присоединиться к серверу Discord разработчика и следовать инструкциям на канале "community-announcements".

Читайте полные примечания ниже:

  • Исправлено несколько проблем, связанных с доступом в подземелья и откатами.
  • Исправлена проблема, из-за которой Locust Swarm могла наносить нежелательное количество урона.
  • Исправлена проблема, из-за которой анимация исчезновения Locust Swarm была неестественной.
  • Исправлена ошибка, из-за которой флажок не активировался, даже если все предметы были отмечены при торговле.
  • Исправлена ошибка, из-за которой новые чаты не отображались после активации фильтров на сделках.
  • Исправлена проблема, из-за которой монстры поздно распознавали игроков.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Череп смерти не реагировал на игру Барда.
  • Исправлена проблема, из-за которой Барды могли быть поражены в области действия эффекта во время ченнелинга.
  • Исправлена проблема, мешавшая правильному функционированию клада.
  • Область Руин стала немного светлее.
  • Отдых снова восполняет небольшое количество заклинаний.
  • Стрелы и болты теперь могут складываться в стек до 15.
  • Уровень заклинания Cleric Lesser Heal был изменен с 2 на 3.
  • Ярус заклинаний Cleric Locust Swarm изменен с 7 на 8, а счетчик - на 1.
  • Урон от Клерика Locust Swarm изменен на 2 в секунду. Это будет доработано в будущем.
  • Уровень заклинания "Землетрясение" клерика был изменен с 7 на 8.
  • Уровень заклинания клерика "Воскрешение" был изменен с 8 на 7.
  • Время действия заклинания "Медитация волшебника" уменьшено с 30 до 24 секунд, а время действия - с 60 до 45 секунд.
  • Рейнджеры получают 30 стрел в качестве начального запаса.
  • Здоровье Короля-призрака немного уменьшилось.
  • Здоровье лича немного увеличилось.

Альфа-тест завершится 19 апреля.

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