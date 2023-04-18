Для Dark and Darker Alpha 5 вышло второе обновление

Ironmace, разработчик Dark and Darker, выпустил второе обновление для пятого альфа-теста игры, включающее несколько исправлений и улучшений.
Темная фэнтезийная PvPvE игра, которая была удалена из Steam из-за DMCA и судебного спора с корейским издателем Nexon, в настоящее время тестируется сообществом с загрузкой через торрент. Для того чтобы скачать игру, первый патч и этот, необходимо присоединиться к серверу Discord разработчика и следовать инструкциям на канале "community-announcements".
Читайте полные примечания ниже:
- Исправлено несколько проблем, связанных с доступом в подземелья и откатами.
- Исправлена проблема, из-за которой Locust Swarm могла наносить нежелательное количество урона.
- Исправлена проблема, из-за которой анимация исчезновения Locust Swarm была неестественной.
- Исправлена ошибка, из-за которой флажок не активировался, даже если все предметы были отмечены при торговле.
- Исправлена ошибка, из-за которой новые чаты не отображались после активации фильтров на сделках.
- Исправлена проблема, из-за которой монстры поздно распознавали игроков.
- Исправлена ошибка, из-за которой Череп смерти не реагировал на игру Барда.
- Исправлена проблема, из-за которой Барды могли быть поражены в области действия эффекта во время ченнелинга.
- Исправлена проблема, мешавшая правильному функционированию клада.
- Область Руин стала немного светлее.
- Отдых снова восполняет небольшое количество заклинаний.
- Стрелы и болты теперь могут складываться в стек до 15.
- Уровень заклинания Cleric Lesser Heal был изменен с 2 на 3.
- Ярус заклинаний Cleric Locust Swarm изменен с 7 на 8, а счетчик - на 1.
- Урон от Клерика Locust Swarm изменен на 2 в секунду. Это будет доработано в будущем.
- Уровень заклинания "Землетрясение" клерика был изменен с 7 на 8.
- Уровень заклинания клерика "Воскрешение" был изменен с 8 на 7.
- Время действия заклинания "Медитация волшебника" уменьшено с 30 до 24 секунд, а время действия - с 60 до 45 секунд.
- Рейнджеры получают 30 стрел в качестве начального запаса.
- Здоровье Короля-призрака немного уменьшилось.
- Здоровье лича немного увеличилось.
Альфа-тест завершится 19 апреля.