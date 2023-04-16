Для Dark and Darker Alpha 5 вышло первое обновление ©

Ironmace, разработчик игры Dark and Darker, выпустил первое обновление для пятого альфа-теста игры, включающее несколько исправлений и доработок.

Игра, которая была удалена из Steam из-за судебного спора с корейским издателем Nexon, в настоящее время тестируется сообществом с загрузкой через торрент. Чтобы скачать обновление, необходимо скопировать ссылку на Twitlonger.

Nexon, похоже, борется против такого способа распространения, поскольку твит, содержащий оригинальную альфу, был удален из-за "сообщения от правообладателя". Тем не менее, торрент все еще доступен в официальном Discord-канале игры. В дискорде вы также можете найти описание того, чего ожидать от патча, и набор примечаний к обновлению. Читайте полные примечания ниже:

Спеша продемонстрировать карту "Руины", мы немного поторопились и выложили ее раньше, чем она была полностью готова. Мы поняли, что нам нужно больше времени, чтобы довести ее до того уровня, которого вы от нас ожидаете. По этой причине мы решили протестировать ее как отдельную экспериментальную локацию, как Пещеры гоблинов. Нам нужна ваша помощь, чтобы протестировать карту и дать нам свои отзывы, чтобы мы могли лучше внедрить ее в игру в будущем.

Экспериментальные Руины будут иметь схожий с Подземельями гоблинов набор правил "Выживание сильнейшего", только для партий, а не для одиночных искателей приключений. Мы убрали лестницы, по которым можно спуститься вниз, и будут появляться только порталы для побега, чтобы выжили самые сильные или самые хитрые искатели приключений. В связи с повышенной сложностью новой карты "Руины" мы изменили баланс, и теперь добыча, получаемая на этой карте, будет лучше, чем на первом этаже подземелья Howling Crypt нормальной сложности. Лут из нормального подземелья Инферно по-прежнему будет лучше, чем лут из Руин.

Поскольку Руины станут отдельной локацией, режим нормального подземелья вернется к оригинальному формату Crypt down to Inferno, который был в наших предыдущих игровых тестах. Возможно, мы также немного переборщили с новыми схемами освещения, поскольку нам очень хотелось, чтобы каждая из новых локаций имела свои особенности. Мы продолжим экспериментировать с освещением и визуальными эффектами в будущем, но сейчас мы вернемся к более классическому фэнтезийному виду, поскольку он лучше соответствует тону наших нынешних монстров.

Мы также добавили возвращение Валентина, чтобы дать участникам тестирования более легкий способ испытать некоторые высококлассные предметы, поскольку в этом плейтесте частота выпадения предметов значительно снизилась. Мы также исправили несколько раздражающих ошибок и немного улучшили баланс. Мы приносим извинения за недостаток полировки в этом плейтесте по сравнению с предыдущими и обещаем использовать его в качестве учебного момента. Мы будем продолжать работать над исправлением ошибок и улучшением баланса в течение всего этого теста. Еще раз благодарим вас за поддержку.

Подземелье 'The Ruins' было изменено на одноуровневое.

Подземелья 'Normal' и 'High-Roller' в 'The Ruins of Forgotten Castle' переименованы в 'The Howling Crypts' и вернулись к своему прежнему виду.

Исправлена проблема, из-за которой игроки могли застрять в бесконечном подборе, если не был выбран список серверов.

Исправлена проблема, из-за которой Bard's Tranquility не исцеляло игроков должным образом.

Исправлена проблема, из-за которой стрелы и болты не могли быть проданы в магазине.

Исправлена неполадка, из-за которой Jokester, Holy Aura, Slayer могли непреднамеренно складываться.

Исправлена проблема, из-за которой фонарь мог оставаться зажженным, если носить его на поясе.

Синий свет был заменен на желтый. - Из подземелий удален туман.

Отдых теперь восстанавливает только то здоровье, которое может быть восстановлено отдыхом.

Длительность Achilles Strike изменена с 2 секунд на 3 секунды, снижение скорости передвижения изменено с -40% на -10%.

Снижение скорости передвижения от Shield Slam изменено с -10% до -20%.

Охотничьи ловушки теперь имеют увеличенную продолжительность, а проверки умений срабатывают чаще.

Японский снова доступен

Альфа-тестирование продлится до 19 апреля.