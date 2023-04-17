Nexon требует суд присяжных в деле против разработчика Dark and Darker ©

Компания Nexon подала в суд на Ironmace, разработчика хардкорной PvPvE-игры Dark and Darker, за "нарушение авторских прав". Корейский издатель игр требует суда присяжных в рамках продолжающегося спора с Ironmace. Этот иск был официально подан в прошлую пятницу (14 апреля) в окружной суд США по Западному округу штата Вашингтон.

Краткая предыстория: команда Ironmace была обвинена в создании Dark и Darker "с использованием материалов и активов, над которыми они работали" в компании Nexon над игрой, известной как P3. Хотя Ironmace неоднократно отрицала какие-либо нарушения, в ответ на обвинения в адрес студии был проведен полицейский рейд. В результате, по требованию Nexon, игра Dark and Darker была удалена из Steam. В то время Ironmace заявила, что работает со своей юридической командой над решением проблемы, и разработчик даже обратился к ChatGPT в попытке доказать, что он не нарушал никаких авторских прав.

Однако, очевидно, дела идут не так, как хотелось бы разработчику, и в конце прошлой недели компания Nexon подала иск в США, в котором в качестве причины иска указано "нарушение авторских прав".

В иске Nexon утверждает, что ее бывшие сотрудники (в частности, названы Джу-Хьюн Чой и Теренс Сеунгха Парк) подписали "годичный договор о неконкуренции" как часть их трудового соглашения с компанией. Этот пункт "запрещает сотрудникам работать в той же сфере деятельности, которая потенциально может нарушить коммерческие тайны Nexon, без предварительного согласия Nexon".

Иск Nexon также включает изображения P3 и Dark and Darker, причем Nexon утверждает, что Ironmace скопировала внутриигровые фишки, например, персонажи "перемещают руки характерным круговым движением над сундуками без физического прикосновения к ним", чтобы открыть эти сундуки".

Другим примером, который приводит Nexon, являются светящиеся зелья, носимые на поясе персонажей в P3 и Dark and Darker, которые вы можете увидеть ниже.

Компания Nexon требует от Ironmace прекратить разработку Dark и Darker и требует от разработчика возместить понесенные убытки. В иске говорится, что Nexon ожидает, что Ironmace понесет "денежную компенсацию, включая ущерб, понесенный [Nexon] в еще не определенной сумме... [включая] расходы по иску и гонорары адвокатов", а также "дальнейшую компенсацию, которую этот суд может счесть справедливой и уместной".

Попустительство поведению ответчиков поставит под угрозу Nexon, индустрию видеоигр и всех потребителей, которым нравится играть в сложные видеоигры", - говорится в иске. Разработчики видеоигр не смогут вкладывать годы человеко-часов в разработку видеоигр, если их сотрудники смогут просто перенести файлы проекта своего работодателя на свои личные серверы и основать новую компанию.

Между тем, на прошлой неделе Ironmace запустила пятый плейтест Dark and Darker. Билд предлагает новый класс - Бард, и новое высокоуровневое подземелье.