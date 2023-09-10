Новый трейлер психологического хоррора от первого лица Dark Fracture раскрывает элементы игрового процесса и дату выхода

Feardemic и Twisted II Studio представили официальный трейлер Dark Fracture, который дает фанатам представление о леденящих кровь особенностях игрового процесса и аспектах психологического ужаса.
Трейлер демонстрирует множество жутких и необычных локаций, которые игроки смогут исследовать. Dark Fracture предлагает гарантированно насыщенное путешествие, наполненное ярким сюжетом и устрашающими компонентами игрового процесса.
Действие Dark Fracture происходит в одиноком лесном районе сельского округа США в конце 90-х годов. Вы играете за Эдварда, работника фермы по выращиванию тел, который мучается своим прошлым и находит утешение только в лекарствах. Эдвард с трудом справляется со своими личными проблемами, усугубляемыми одинокой жизнью.
Однажды, когда Эдвард работал в ужасную ночную смену, происходит серия странных событий, из-за которых он почти теряет чувство реальности, поскольку он становится свидетелем того, как ткань его мира, кажется, распадается и запутывается. То, что было его домом несколько лет, разваливается на глазах. И снова жестокая рука судьбы толкает Эдварда на трагедию, грозящую погрузить его дом во тьму. Решения, которые вы примете, определят конец его ужасающей истории. Эдвард оказывается в ловушке между ужасающим миром, вдохновленным работами таких художников, как Х.Р. Гигер, и беспощадной реальностью телесной фермы, из которой он пришел.
Согласно официальному сайту игры, выпуск Dark Fracture запланирован на 2024 год на платформах PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и ПК.