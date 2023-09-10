Новый трейлер психологического хоррора от первого лица Dark Fracture раскрывает элементы игрового процесса и дату выхода

История Dark Fracture берёт своё начало в конце 90-х годов, в глухой лесистой глубинке Соединённых Штатов. Вам выпадает роль рабочего на ферме по имени Эдвард, который страдает от психоза и не способен провести ни дня без лекарств. Эдвард пытается справиться со своими личными проблемами, которые усугубляются тем, что он живёт один. Он пытается быть мужественным и покорно просыпается на работу каждый день, потому что это его единственный якорь, но в глубине его души постепенно нарастает проблема.

Как-то ночью, работая в жуткую ночную смену, Эдвард в результате цепи неудачных событий начинает понимать, что он всё ближе к тому, чтобы потерять контроль над реальностью. Кажется, что сама ткань его мира распадается и искривляется. Дом, в котором он жил последние годы, уходит у него из-под ног. Жестокая рука судьбы снова толкает его к катастрофе....