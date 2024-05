Моддеры показали обновленную Dark Messiah of Might and Magic на RTX Remix

Компания NVIDIA и группа моддеров wiltOS Technologies показали трейлер фанатского ремастера Dark Messiah of Might and Magic. Он создается с помощью технологии RTX Remix и добавит в игру новые текстуры, трассировку лучей и поддержку DLSS 3.5. Дата выхода проекта пока остается неизвестной.

Dark Messiah of Might and Magic — экшен от первого лица с элементами RPG, действие которого происходит во вселенной Might and Magic, в фэнтезийном мире Ашан. Игру разработала студия Arkane и издала Ubisoft в 2006 году.

NVIDIA RTX Remix позволяет улучшать качество классических игр, а также добавлять в них трассировку лучей и технологию масштабирования DLSS.