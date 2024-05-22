После огромного успеха Helldivers 2 компания Arrowhead хочет стать следующей Blizzard или FromSoftware

После перестановки в руководстве компании и грандиозного успеха Helldivers 2, представители студии-разработчика Arrowhead заявили, что у студии есть грандиозная амбиция — стать следующей Blizzard или FromSoftware.
В интервью GamesIndustry.biz бывший генеральный директор Arrowhead, а ныне главный креативный директор Йохан Пилестедт и новый генеральный директор Шамс Джорджани заявили, что не планируют продавать компанию, но хотят реализовать свои амбиции и вывести ее на новый уровень, причем разработчики, стоящие за критически известными и коммерчески успешными играми World of Warcraft и Dark Souls, являются особым вдохновением.
"Мы гордимся тем, что являемся независимой студией", - говорит Пилестедт. "Мы должны увидеть, что нас ждет в будущем, но в наших планах нет ничего такого, чтобы нас кто-то приобрел. Я хочу посмотреть, как высоко мы сможем взлететь. А с приходом Шамса у нас есть хороший потенциал, чтобы реализовать это будущее и превратиться в следующую FromSoftware или Blizzard".
Джорджани добавил: "Цель студии - делать действительно отличные кооперативные игры. Мы действительно хотим превратить Arrowhead во флагманскую студию, где люди, желающие создавать подобные игры, скажут себе: "Я хочу работать в Arrowhead". Когда мы росли, мы очень хотели работать в Blizzard, это было одно из мест в списке желаний. Я думаю, у Arrowhead есть потенциал стать таким же".
Arrowhead неизбежно вырастет в размерах после того, как Helldivers 2 разошлась тиражом 12 миллионов копий за 12 недель и стала самой продаваемой игрой для PlayStation всех времен. Однако Пилестедт и Джорджани настаивают на том, что Arrowhead хочет сосредоточиться на "размеренном росте" и не планирует выходить на биржу.
"Мы ведем бизнес не ради денежной выгоды", - говорит Пилестедт. "Смирение и желание просто делать отличные игры - единственная причина нашего существования".
Сделали две с половиной игры, одна выстрелила - мы следующие близард.
А ни одной игры уровня Близзард так и не сделали.) // Сергей Ефименко
Так это сейчас буквально два противоположных направления
Ну расчехляйте задний проход, если хотите быть следующими близардами😆 // Андрей Крымов
а следующие Starcraft или Warcraft они бдут способны сделать?)
Интерес к игре сначала верните, а потом уже грозитесь кем-то там стать... // Иван Марков
Игра очень популярна алё проснись она принесла очень много денег и посей день приносит большие деньги
Ага, настолько популярна что онлайн просел, угу. // Иван Марков
// Илья Кукушкин
Вот Метелицей не надо. А лучше контента больше добовляйте. А то скоро мы все разбежимся по другим играм.