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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 062 оценки

После огромного успеха Helldivers 2 компания Arrowhead хочет стать следующей Blizzard или FromSoftware

butcher69
Новости

После перестановки в руководстве компании и грандиозного успеха Helldivers 2, представители студии-разработчика Arrowhead заявили, что у студии есть грандиозная амбиция — стать следующей Blizzard или FromSoftware.

В интервью GamesIndustry.biz бывший генеральный директор Arrowhead, а ныне главный креативный директор Йохан Пилестедт и новый генеральный директор Шамс Джорджани заявили, что не планируют продавать компанию, но хотят реализовать свои амбиции и вывести ее на новый уровень, причем разработчики, стоящие за критически известными и коммерчески успешными играми World of Warcraft и Dark Souls, являются особым вдохновением.

"Мы гордимся тем, что являемся независимой студией", - говорит Пилестедт. "Мы должны увидеть, что нас ждет в будущем, но в наших планах нет ничего такого, чтобы нас кто-то приобрел. Я хочу посмотреть, как высоко мы сможем взлететь. А с приходом Шамса у нас есть хороший потенциал, чтобы реализовать это будущее и превратиться в следующую FromSoftware или Blizzard".

Джорджани добавил: "Цель студии - делать действительно отличные кооперативные игры. Мы действительно хотим превратить Arrowhead во флагманскую студию, где люди, желающие создавать подобные игры, скажут себе: "Я хочу работать в Arrowhead". Когда мы росли, мы очень хотели работать в Blizzard, это было одно из мест в списке желаний. Я думаю, у Arrowhead есть потенциал стать таким же".

Arrowhead неизбежно вырастет в размерах после того, как Helldivers 2 разошлась тиражом 12 миллионов копий за 12 недель и стала самой продаваемой игрой для PlayStation всех времен. Однако Пилестедт и Джорджани настаивают на том, что Arrowhead хочет сосредоточиться на "размеренном росте" и не планирует выходить на биржу.

"Мы ведем бизнес не ради денежной выгоды", - говорит Пилестедт. "Смирение и желание просто делать отличные игры - единственная причина нашего существования".

-7
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Spillik

Сделали две с половиной игры, одна выстрелила - мы следующие близард.

6
Пользователь ВКонтакте

А ни одной игры уровня Близзард так и не сделали.) // Сергей Ефименко

0
Avel_N
следующей Blizzard или FromSoftware.

Так это сейчас буквально два противоположных направления

1
Пользователь ВКонтакте

Ну расчехляйте задний проход, если хотите быть следующими близардами😆 // Андрей Крымов

0
Pycckuu_XAKEP

а следующие Starcraft или Warcraft они бдут способны сделать?)

0
U1traMagnum
0
Пользователь ВКонтакте

Интерес к игре сначала верните, а потом уже грозитесь кем-то там стать... // Иван Марков

0
islamelmurzaev2005

Игра очень популярна алё проснись она принесла очень много денег и посей день приносит большие деньги

-2
Пользователь ВКонтакте islamelmurzaev2005

Ага, настолько популярна что онлайн просел, угу. // Иван Марков

0
Пользователь ВКонтакте islamelmurzaev2005

// Илья Кукушкин

0
Lex Kugel

Вот Метелицей не надо. А лучше контента больше добовляйте. А то скоро мы все разбежимся по другим играм.

0