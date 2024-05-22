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Farming Simulator 22 22.11.2021
Симулятор, Песочница
8.4 471 оценка

Авторы Farming Simulator 22 празднуют 1,6 миллиардов загрузок на ModHub

monk70
Новости

Разработчик и издатель GIANTS Software проанализировал 30-месячный период существования своей игры Farming Simulator 22, выпущенной в ноябре 2021 года. Шесть бесплатных обновлений контента, несколько пакетов и два расширения собрали 25 заслуживающих внимания дополнений к исходной базовой игре. Резюме-трейлер подводит итог непрерывному потоку нового контента для Farming Simulator 22.

Помимо официальных выпусков, GIANTS Software поддерживает сообщество моддеров с самого начала серии и курирует официальный ModHub, доступный для ПК и консолей. В игре и на веб-сайте Farming Simulator было рассмотрено и одобрено более 6000 модов: количество загрузок модов для Farming Simulator 22 достигло умопомрачительного рекорда в 1 600 000 000.

Farming Simulator 22 — самая успешная игра серии, продано шесть миллионов копий.

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