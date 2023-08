Взгляните на Dark Messiah с полной трассировкой лучей/трассировкой пути

Данный проект является спин-оффом серии Might & Magic и основан на вселенной Асхан, созданной для Heroes of Might & Magic 5.

Игра рассказывает историю Сарефа, ученика могущественного волшебника Фенрига. Они живут в городе Стоунхелм, где Сареф изучает магию. Но однажды Сареф узнаёт о существовании могущественного артефакта — «Черепа Теней», который может принести погибель миру, если попадёт в руки тёмных сил. Сареф решает отправиться на поиски артефакта, чтобы предотвратить катастрофу. Так начинается его увлекательное приключение.

Dark Messiah of Might & Magic представляет собой типичную ролевую игру с элементами экшена. Вы исследуете огромный частично открытый мир, сражаетесь с врагами, прокачиваете своего героя и собираете различные предметы. Вы также можете использовать магию и выбирать из множества разных заклинаний. Игра даёт вам полную свободу действий — вы можете проходить игру как в режиме стелса, так сражаться в открытую с врагами.

Вы посетите разные локации, столкнётесь с разными противниками, повысите свой уровень и найдёте разные предметы. Вы сами выбираете свой путь и способ выполнения заданий.