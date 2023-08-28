Взгляните на Dark Messiah с полной трассировкой лучей/трассировкой пути

WiltOS Technologies поделилась несколькими скриншотами и видео, демонстрирующим Dark Messiah с полной трассировкой лучей/путей с помощью RTX Remix.
Чтобы реализовать RTX Remix, KingDavidW заставил игру работать с API DX7. Что также интересно, моддер выпустил набор инструментов для сборки RTX Remix, чтобы другие могли создать и посвятить себя созданию настоящего RTX-мода Dark Messiah.
Если говорить подробнее, KingDavidW потребовалось около 5 месяцев, чтобы привести все в достойное состояние. Кроме того, он добавил кучу исправлений и модификаций, чтобы дать модулям RTX немного больше возможностей для работы, например, легкие хаки рендеринга и исправления отбраковки.
Желающие могут скачать комплект отсюда. WiltOS Technologies также обновит страницу, добавив еще больше информации, чтобы облегчить понимание каждого шага набора инструментов RTX.
Капец как все засвеченно и мыльно..
Взглянул. Убого.
На удивление хорошая и интересная хоть и дико коридорная игра была, ремейк бы ей точно не помешал для ценителей классики.
Посмотрел видео и это тот случай когда в оригинале она выглядит раз так в сто лучше чем с лучей/трассировкой пути.
Да, подтверждаю, игра действительно хороша, хоть и по Мечом и Магией коридор забабахали Аркэйн Студиос.) На двигле Халвы, Сорс. Отличное рубилово. Даже оружие у орков можно выбивать.
Гляжу, вижу херовые эффекты, которые очень плохо ложатся на текстурки. Как моды в сан-анрдеасе, где обоссанными улицами персонажи выглядят как надутые игрушки.
Ну... как-то вообще ничего особенного.
без пбр и воксельного волюметрического тумана ожидаемо не чень выглядит. толька тени в реальном времени бегают мягкие
оригинал сильно красивее
Выглядит хуже, чем оригинал. лол
Жду ремейк этой ахренительной игры