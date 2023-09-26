Bandai Namco запустила акцию, в рамках которой можно бесплатно получить ужастик The Dark Pictures: Man of Medan ©

Компания Bandai Namco запустила интересную акцию, которая позволяет получить интерактивный ужастик The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan бесплатно в течение ограниченного периода времени.

Все, что вам нужно сделать, чтобы получить The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan бесплатно в версии для ПК (Steam ключ), - это зарегистрировать учетную запись Bandai Namco или войти в свою учетную запись, если она у вас уже есть, по этому адресу, заполнить форму и дождаться прихода кода активации продукта.

Больше практически ничего не нужно делать, кроме как ориентироваться на сроки: предложение действует с 25 по 29 сентября 2023 года, но, судя по всему, количество кодов, предлагаемых Bandai Namco, ограничено, так что уверенности в том, что игра достанется бесплатно именно вам, нет.

Письмо с ключом должно прийти на вашу почту. Его обещают отправить после того, как закончится акция.