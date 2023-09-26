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The Dark Pictures Anthology: Man of Medan 30.08.2019
7.5 438 оценок

Bandai Namco запустила акцию, в рамках которой можно бесплатно получить ужастик The Dark Pictures: Man of Medan

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Gruz_
Новости

Компания Bandai Namco запустила интересную акцию, которая позволяет получить интерактивный ужастик The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan бесплатно в течение ограниченного периода времени.

Все, что вам нужно сделать, чтобы получить The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan бесплатно в версии для ПК (Steam ключ), - это зарегистрировать учетную запись Bandai Namco или войти в свою учетную запись, если она у вас уже есть, по этому адресу, заполнить форму и дождаться прихода кода активации продукта.

Больше практически ничего не нужно делать, кроме как ориентироваться на сроки: предложение действует с 25 по 29 сентября 2023 года, но, судя по всему, количество кодов, предлагаемых Bandai Namco, ограничено, так что уверенности в том, что игра достанется бесплатно именно вам, нет.

Письмо с ключом должно прийти на вашу почту. Его обещают отправить после того, как закончится акция.

6
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
JohnTornton

в рамках которой МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ШАНС* на выигрыш, а не 100% получить игру, как будто это раздача

1
Punisher1

Куплен

0
sergeu78

недавно получил memories retold. кстати для игры есть мод чёткости

0
Sprintin

не для рф

-5
JohnTornton

с чего бы? их игры продаются у нас

2
Nifize JohnTornton

спокойно зарегился без всяких впн

0
Sprintin JohnTornton

с того что не регается.

-4
Satty Sprintin

руки из плеч отрасти. Все прекрасно регается

2
Sprintin Satty

язык прикуси!

не регает!

-1