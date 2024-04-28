Для популярной стратегии Manor Lords готовится первое обновление с исправлениями и улучшением ИИ

Самая ожидаемая градостроительная стратегия Manor Lords от разработчика-одиночки недавно добралась до раннего доступа. Несмотря на небольшой объем контента, игра завоевала уважение игроков и показывает крайне высокие продажи. Автор остается признателен геймерам за поддержку своего дебютного проекта и уже готовит первое обновление.
Судя по словам разработчика Грэга Стикзена, первый патч для Manor Lords будет масштабнее, чем просто набор исправлений. Автор также работает над целым рядом улучшений, которые должны улучшить ИИ в игре, а также сделать игру более комфортной.
Содержимое будущего обновления в основном строится на текущих отзывах игроков, поэтому количество фиксов и изменений в нем еще может измениться. На данный момент Стикзен решил сосредоточиться на устранении багов в поведении горожан, которые отказывались селиться в построенных для них хозяйствах. Разработчик также планирует улучшить общий искусственный интеллект противников: правители других регионов будут вести себя более реалистично. Вместе с этим будет полностью перебалансирована система торговли, которая будет корректно учитывать специализацию регионов. Еще в обновлении будет улучшена работа пилорамы, где будет увеличен склад хранения и скорректирована эффективность ее работы.
Дата выхода первого обновления для Manor Lords остается неизвестной. Разработчики выпустят его, как только заявленные улучшения будут готовы и хорошо сбалансированы.
По кайфу игра, ничего плохого не могу сказать, просто наслаждаюсь.
Все что нужно знать
Самый топ поведения это плуги на полях, когда понимаешь что людьми было б быстрее)
Купил сегодня но не играл , думаю подождать немного , так сложно ждать.