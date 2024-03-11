Противоречивая Dark Souls 2 празднует 10 лет со дня выхода

В последние годы игровая франшиза Dark Souls стала очень популярна среди игроков, особенно после выхода Elden Ring, которая способствовала популяризации соул-лайков. Но именно 11 марта 2014 года состоялся официальный запуск Dark Souls 2, сиквела, полюбившегося многим и в то же время ненавидимого другими.
Игра отмечает 10-летие со дня своего запуска. Напомним, что в апреле 2015 года вышла Dark Souls 2: Scholar Of The First Sin. Если кто-то не знает, режиссером Dark Souls 2 не был Хидэтака Миядзаки, но во время недавнего интервью Миядзаки сказал, что Elden Ring не существовало бы без Dark Souls 2, заявив, что это был огромный проект для FromSoftware в то время время.
Согласно информации, опубликованной в 2015 году, тираж Dark Souls 2 превысил 2,5 миллиона копий по всему миру. Текущая цифра должна быть намного выше, но FromSoftware редко раскрывает продажи франшизы Dark Souls.
лучший дс, сорри за факты
Худший соулс, извини за факты
поэтому и противоречивая
Cогласен полностью!
Те претензии что кидали в DS2 были просто смешны .
Например история про повторяющихся боссов есть в каждой из частей, но почему то хейт за это дело достался именно ДС 2. Так же претензии по поводу тупиков босле босса !Такое же мы видим в дс 3,но её за это решили не ругать.
Я к чему это всё пишу, что у людей куча не обоснованного хейта.
Dark Souls 2 лучшая часть. Разрабы запарились и сделали для неё 3 дополнения.В игре очень много оружия . Интересная сюжетная история.
Я Dark Souls 2 прошёл 5 раз .НГ++ появляются новые виды врагов.
Dark Souls 1 тоже очень хороша, хоть после второй части уже выглядела для меня проще.
Dark Souls 3 выглядит как огрызок только с новой графикой
а ПВП во второй какие интересные были? Тайминги, разные классы, билды..
хочешь - звонари и лока эта, хочешь мост и треш-угар с кучей из 3-5 игроков..
в третьей пвп уже слабее было и не было той организованности и заинтересованности игроков.
Согласен - пвп в 2 это реально отдельная игра. До сих пор ролики смотрю)
у меня от нее все еще пукан горит
Я 2 раза проходил.
1270 часов - Вторая в списке по количеству часов в игре (Стим)
У меня всего лишь 60.5 в оригинале и 86,2 в Scholar.
у меня в обычной второй части 400 часов и в школар версии почти 600(579)!Особенно нравилось в одной зоне семечко использовать когда фантомы вторгались и пока он до меня бежал мобы его били ,жаль там не было говорилки всегда хотелось узнать что они обо мне думали!В третей части в замке драконов также в мертвой точке сидел с использованным семечком обычно фантом отлитал за 20 сек уж больно там много мобов было или в болотах где мистеры крабы были!
Не противоречивая,а просто другая
Лучшая игра в мире!