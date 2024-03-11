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Dark Souls 2 11.03.2014
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 4 345 оценок

Противоречивая Dark Souls 2 празднует 10 лет со дня выхода

monk70
Новости

В последние годы игровая франшиза Dark Souls стала очень популярна среди игроков, особенно после выхода Elden Ring, которая способствовала популяризации соул-лайков. Но именно 11 марта 2014 года состоялся официальный запуск Dark Souls 2, сиквела, полюбившегося многим и в то же время ненавидимого другими.

Игра отмечает 10-летие со дня своего запуска. Напомним, что в апреле 2015 года вышла Dark Souls 2: Scholar Of The First Sin. Если кто-то не знает, режиссером Dark Souls 2 не был Хидэтака Миядзаки, но во время недавнего интервью Миядзаки сказал, что Elden Ring не существовало бы без Dark Souls 2, заявив, что это был огромный проект для FromSoftware в то время время.

Согласно информации, опубликованной в 2015 году, тираж Dark Souls 2 превысил 2,5 миллиона копий по всему миру. Текущая цифра должна быть намного выше, но FromSoftware редко раскрывает продажи франшизы Dark Souls.

13
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Lamstors

лучший дс, сорри за факты

12
Unicorling

Худший соулс, извини за факты

-6
ne4eHer Unicorling

поэтому и противоречивая

0
OnlyHitman

Cогласен полностью!

Те претензии что кидали в DS2 были просто смешны .

Например история про повторяющихся боссов есть в каждой из частей, но почему то хейт за это дело достался именно ДС 2. Так же претензии по поводу тупиков босле босса !Такое же мы видим в дс 3,но её за это решили не ругать.

Я к чему это всё пишу, что у людей куча не обоснованного хейта.

Dark Souls 2 лучшая часть. Разрабы запарились и сделали для неё 3 дополнения.В игре очень много оружия . Интересная сюжетная история.

Я Dark Souls 2 прошёл 5 раз .НГ++ появляются новые виды врагов.

Dark Souls 1 тоже очень хороша, хоть после второй части уже выглядела для меня проще.

Dark Souls 3 выглядит как огрызок только с новой графикой

5
Димка2010 OnlyHitman

а ПВП во второй какие интересные были? Тайминги, разные классы, билды..

хочешь - звонари и лока эта, хочешь мост и треш-угар с кучей из 3-5 игроков..

в третьей пвп уже слабее было и не было той организованности и заинтересованности игроков.

0
Lvinomord Димка2010

Согласен - пвп в 2 это реально отдельная игра. До сих пор ролики смотрю)

-1
danilukHF

у меня от нее все еще пукан горит

0
Нейтан Дрейк

Я 2 раза проходил.

0
Lvinomord

1270 часов - Вторая в списке по количеству часов в игре (Стим)

-1
Нейтан Дрейк Lvinomord

У меня всего лишь 60.5 в оригинале и 86,2 в Scholar.

-2
Bait795 Lvinomord

у меня в обычной второй части 400 часов и в школар версии почти 600(579)!Особенно нравилось в одной зоне семечко использовать когда фантомы вторгались и пока он до меня бежал мобы его били ,жаль там не было говорилки всегда хотелось узнать что они обо мне думали!В третей части в замке драконов также в мертвой точке сидел с использованным семечком обычно фантом отлитал за 20 сек уж больно там много мобов было или в болотах где мистеры крабы были!

0
Lvinomord

Не противоречивая,а просто другая

0
AT_Sagor

Лучшая игра в мире!

-1