Противоречивая Dark Souls 2 празднует 10 лет со дня выхода

В последние годы игровая франшиза Dark Souls стала очень популярна среди игроков, особенно после выхода Elden Ring, которая способствовала популяризации соул-лайков. Но именно 11 марта 2014 года состоялся официальный запуск Dark Souls 2, сиквела, полюбившегося многим и в то же время ненавидимого другими.

Игра отмечает 10-летие со дня своего запуска. Напомним, что в апреле 2015 года вышла Dark Souls 2: Scholar Of The First Sin. Если кто-то не знает, режиссером Dark Souls 2 не был Хидэтака Миядзаки, но во время недавнего интервью Миядзаки сказал, что Elden Ring не существовало бы без Dark Souls 2, заявив, что это был огромный проект для FromSoftware в то время время.

Согласно информации, опубликованной в 2015 году, тираж Dark Souls 2 превысил 2,5 миллиона копий по всему миру. Текущая цифра должна быть намного выше, но FromSoftware редко раскрывает продажи франшизы Dark Souls.