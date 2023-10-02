Мод Ominous Wish для Dark Souls 3, улучшающий текстуры, модели и освещение, получил новый трейлер

Команда Project Eclipse выпустила новый трейлер совершенно нового мода для Dark Souls 3 под названием Ominous Wish. Этот мод обещает внести изменения и улучшения в игровые карты, текстуры, модификации моделей, декорации и освещение.
К сожалению, на данный момент дата выхода Ominous Wish не установлена: однако видео ниже способно дать вам представление о том, чего стоит ожидать.
и блевотный плеер, который вернул игру к первоначальному состоянию
не поверишь , но в оригинале там качество такое же убогое как и на пг, а оно еще и в 2к(оно такое тут изначально было)
плохая видимость = лучше ? выглядит будто reshade накатили
Почему игра стала выглядеть хуже?
Потому что очередной мод и Васян который не смог.