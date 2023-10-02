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Dark Souls 3 12.04.2016
8.8 3 397 оценок

Мод Ominous Wish для Dark Souls 3, улучшающий текстуры, модели и освещение, получил новый трейлер

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monk70
Новости

Команда Project Eclipse выпустила новый трейлер совершенно нового мода для Dark Souls 3 под названием Ominous Wish. Этот мод обещает внести изменения и улучшения в игровые карты, текстуры, модификации моделей, декорации и освещение.

К сожалению, на данный момент дата выхода Ominous Wish не установлена: однако видео ниже способно дать вам представление о том, чего стоит ожидать.

0
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
GraF68ru

и блевотный плеер, который вернул игру к первоначальному состоянию

3
vertehwost

не поверишь , но в оригинале там качество такое же убогое как и на пг, а оно еще и в 2к(оно такое тут изначально было)

0
Lucrise

плохая видимость = лучше ? выглядит будто reshade накатили

0
Hevin

Почему игра стала выглядеть хуже?

-1
Big and Fat

Потому что очередной мод и Васян который не смог.

2