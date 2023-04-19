Любимец фанатов возвращается в качестве последнего стартового персонажа Darkest Dungeon 2 ©

В преддверии релиза версии 1.0 Darkest Dungeon 2, который состоится 8 мая, Red Hook Studios представила последнего персонажа, который появится в мрачной рогалике на старте: Самобичеватель.

Выглядит он еще более потасканным, чем в оригинальной Darkest Dungeon, и он приносит с собой нетрадиционный стиль игры с высоким риском, ориентированный на Скверну, что добавляет ему привлекательности как любящего боль чудака.



Самобичеватель появился в первой Darkest Dungeon через DLC Crimson Court, и вы только посмотрите на него в 2017 году (первое изображение) - он такой счастливый! Наслаждайся этой кожей, приятель, она у тебя будет недолго.

Подобно своему воплощению в Darkest Dungeon 1, Самобичеватель лучше всего делает свою работу, когда находится во "Вратах смерти", - состоянии, близком к смерти. Он может тратить здоровье на подпитку собственных атак, а также накапливать урон, предназначенный для других персонажей, чтобы быстрее добраться до Врат Смерти. Но по сравнению с Darkest Dungeon 1, он теперь всецело связан с Отравлением, нанося урон в течение времени с помощью многих своих способностей.

Самобичеватель также обещает нового врага: слишком часто обманывая смерть, его теперь преследует сама Смерть, вооруженная косой и восседающая на бледном коне. Этот мини-босс имеет шанс активироваться после каждой победы в битве с Самобичевателем в вашей партии.

Ее умения специально разработаны для того, чтобы обойти значительное сопротивление Самобичевателя смертельному удару. Неопределенность ее появления и ее смертоносный боевой потенциал делают Смерть реальной угрозой для любой экспедиции. Выжив после ее атаки, игроки получат особый предмет - цветок "Голова Смерти".