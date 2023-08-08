Разработчики хоррора Darkwood уходят в бессрочный отпуск ©

Студия Acid Wizard Studio неожиданно сообщила, что полным составом уходит в отпуск — причем не в ежегодный оплачиваемый, а в бессрочный. Произойдет это сразу после выпуска обновления 1.4 для ужастика на выживание Darkwood.

Причиной приостановки деятельности послужили постоянные переработки, которые пагубной сказываются на личной жизни всех причастных, не оставляя им времени для общения с семьями. При этом руководство студии допускает, что может вернуться в игропром, однако не ранее, чем через 5-10 лет.

Darkwood — хоррор с видом сверху, включащий элементы ролевой игры. Главный герой должен пытаться выживать в генерируемом открытом мире. Днём он гуляет по мрачным лесным локациям и собирает всевозможные предметы, ночью – прячется в убежище, обставляясь ловушками, и пытается дожить до рассвета. В игре придётся часто умирать, причём перманентной смертью. Однако часть опыта и сущность переходит в следующую инкарнацию персонажа. Необходимо прокачивать навыки для получения преимущества в битвах, также открыты огромные возможности для создания предметов.