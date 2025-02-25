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Dauntless 18.08.2017
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив
6 85 оценок

Сервера Dauntless закроются 30 мая

butcher69
Новости

Phoenix Labs объявила о закрытии Dauntless – бесплатной игры про охоту на монстров. 30 мая в 11:00 МСК серверы будут отключены, и игра станет недоступной.

Dauntless дебютировала 26 сентября 2019 года на PS4, Xbox One и PC, затем вышла на Switch (декабрь 2019) и PS5, Xbox Series (декабрь 2021).

Студия-разработчик Dauntless, Phoenix Labs, уволила более 50 сотрудников и, вероятнее всего закроется

Ранее планировавшееся обновление "Umbral Reign", намеченное на 16 января, было отложено, а теперь полностью отменено. Phoenix Labs подтвердила, что игра не получит больше контента или обновлений.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Sorsh

Добили таки

2
bysaturn

Как убить игру гениальными решениями)

Туда им и дорога.

0