Сервера Dauntless закроются 30 мая

Phoenix Labs объявила о закрытии Dauntless – бесплатной игры про охоту на монстров. 30 мая в 11:00 МСК серверы будут отключены, и игра станет недоступной.

Dauntless дебютировала 26 сентября 2019 года на PS4, Xbox One и PC, затем вышла на Switch (декабрь 2019) и PS5, Xbox Series (декабрь 2021).

Ранее планировавшееся обновление "Umbral Reign", намеченное на 16 января, было отложено, а теперь полностью отменено. Phoenix Labs подтвердила, что игра не получит больше контента или обновлений.