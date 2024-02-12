Dave The Diver может выйти на Xbox, но пока никаких планов нет

Геймдиректор Dave the Diver Джехо Хванг (Jaeho Hwang) рассказал, что не против выпустить хитовую инди-игру на консолях Xbox. В интервью True Achievements разработчик сказал, что он открыт для новых портов игры и хочет дать возможность большему количеству фанатов поиграть в проект Mintrocket.. Но, поскольку студия небольшая, на данный момент у нас нет никаких сроков или дорожной карты.
Мы открыты для расширения платформы и стремимся охватить больше игроков. Однако, поскольку мы - небольшая команда, нам еще предстоит определить сроки или конкретные планы на данном этапе.
Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время Dave the Diver не планируется выпускать на Xbox, игра может появиться на консоли в будущем. Инди-игра рассказывает о дайвере Дэйве, который выполняет задания, помимо того, что днем ловит рыбу, а ночью управляет своим суши-рестораном. Вы можете нырять дважды в день и должны управлять рестораном, используя пойманную рыбу, а заработанные деньги можно использовать для покупки снаряжения, найма сотрудников и разблокировки рецептов.
Впервые вышедшая на ПК в прошлом году, игра от Mintrocket завоевала сердца по всему миру. Dave the Diver получила всеобщее признание критиков: сложная механика, увлекательный геймплей и исследование получили высокую оценку.
Игра также имела огромный коммерческий успех: всего за 10 дней после выхода она была продана в Steam тиражом более миллиона копий. По состоянию на январь 2024 года Dave the Diver продана тиражом более трех миллионов копий по всему миру на всех платформах. Кроме того, игра от Mintrocket была номинирована на различные награды, такие как "Лучшая инди-игра" на The Game Awards и Golden Joystick Awards.