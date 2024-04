Dave the Diver теперь доступен PlayStation 4 и PlayStation 5

Dave the Diver это приключенческая ролевая игра для одного игрока, посвященная исследованию глубоких вод, разработанная MINTROCKET. Днем вы исследуете глубины Синей бездны и разгадываете ее загадки, а вечером управляете успешным суши-баром с экзотическими блюдами. По пути встретите Дэйва и его друзей, раскрывая тайны загадочной бездны.

Dave the Diver теперь доступен для PlayStation 4 и PlayStation 5, а также для Nintendo Switch и ПК. Dave the Diver также доступен в каталоге игр PlayStation Plus для уровней PS Plus Extra и Premium.