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об игре
Dave The Diver 27.10.2022
Адвенчура, Инди
8.3 130 оценок

Dave the Diver теперь доступен PlayStation 4 и PlayStation 5

KAMA33
Новости

Dave the Diver это приключенческая ролевая игра для одного игрока, посвященная исследованию глубоких вод, разработанная MINTROCKET. Днем вы исследуете глубины Синей бездны и разгадываете ее загадки, а вечером управляете успешным суши-баром с экзотическими блюдами. По пути встретите Дэйва и его друзей, раскрывая тайны загадочной бездны.

Dave the Diver теперь доступен для PlayStation 4 и PlayStation 5, а также для Nintendo Switch и ПК. Dave the Diver также доступен в каталоге игр PlayStation Plus для уровней PS Plus Extra и Premium.

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2
Dave The Diver
27.10.2022
Комментарии: 2
Ваш комментарий
MORDORR

'' Оперативная память: 8 ГБ ''

Посмотрел её видос- тут вообще можно без памяти.

2
Real Slim Shady
-1