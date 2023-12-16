Авторов The Day Before уличили в очередном обмане

Редактор издания Yahoo Алоизий Лоу решил проверить некоторые утверждения студии Fntastic, выпустившей провальный шутер The Day Before. Журналист отправился в Сингапур, где, как сообщалось ранее, находится головной офис разработчиков.

Азиатскую штаб-квартиру Лоу так и не нашел, причем ни по одному из указанных адресов. Одно из мест выступало чем-то вроде виртуального офиса Fntastic, другое занимала некая консалтинговая компания.

Тогда редактор заглянул на сайт Управления бухгалтерского учета и корпоративного регулирования Сингапура (ACRA), на котором в открытом доступе лежат финансовые документы Fntastic. Из них Лоу узнал, что за 2022 год студия заработала $2,5 млн, причем $150 тыс. было выплачено ее основателям — братьям Эдуарду и Айсену Готовцевым.

Более того, журналист обнаружил, что на конец 2022 года на счету в банке Fntastic оставалось около $1,4 млн. В документах не было данных о затратах на содержание сингапурского персонала, поэтому Лоу считает, что разработчики соврали об отсутствии средств на дальнейшую разработку The Day Before.

The Day Before вышла в раннем доступе 7 декабря 2023 года. Геймеры раскритиковали ее за проблемы с серверами, оптимизацией, баги, устаревшую графику и бессмысленные квесты, а также обвинили разработчиков в мошенничестве. Спустя несколько дней шутер сняли с продажи в Steam. Авторы игры уже начали возвращать деньги всем желающим.