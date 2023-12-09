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The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
6.3 426 оценок

Для The Day Before вышло второе обновление, в котором улучшена производительность

Gruz_
Новости

Студия Fntastic выпустила для The Day Before второй по счету хотфикс. Патч 1.0.2 должен улучшить производительность игры и сетевого кода (хотя многие игроки продолжают жаловаться на оптимизацию), увеличивает частоту появления зараженных, устраняет дублирование предметов и улучшает стрельбу в режимах TPP и FPP.

Разумеется, изменений больше - с полным списком вы можете ознакомиться ниже:

  • Улучшена производительность игры и сетевого кода
  • Улучшена механика спавна зараженных, чтобы увеличить шанс встретить их в мире
  • Улучшена стрельба от первого и третьего лица
  • Увеличено вознаграждение за задания с 1000 до 5000 вудкоинов
  • Отрегулировано количество патронов, которые можно найти из мертвых зараженных
  • Добавлена возможность смены клавиш для наклона персонажа влево и вправо
  • Исправлены различные способы дублирования предметов
  • Устранена ошибка, из-за которой звук тревоги мог играть бесконечно долго
  • Исправлена ошибка, из-за которой один из рюкзаков мог исчезнуть при смене рюкзаков
  • Исправлена невозможность появления в комнате Леонарда после перехода в главное меню из туториала, если текущая цель квеста уже вышла из комнаты
  • Исправлена ошибка, из-за которой управление GPS-картой осуществлялось не теми же кнопками, что и управление персонажем
  • Небольшие исправления в Хранилище для предотвращения потери предметов
  • Небольшие исправления для предотвращения спавна вне комнаты Леонарда
  • Небольшие исправления в настройках разрешения
  • Небольшие улучшения звукаНебольшие исправления локализации

Каких изменений мы можем ожидать в будущем? Например, игроки надеются на поддержку ультраширокоэкранных мониторов и на то, что зараженные станут более сложными противниками.

Сейчас в Steam у The Day Before всего 18% положительных отзывов. Игроки критикуют игру за различные, зачастую нелепые ошибки, проблемы с серверами и в целом за низкий уровень производительности. Многие из них заявляют, что уже вернули игру. При этом число активных игроков упало до отметки в 10 тысяч.

-11
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Snake2105

Эта обнова ещё утром вышла, вы лучше скажите где обещанный открытый мир в котором можно ездить на машине и исследовать его?

10
CrowBY

эта обнова еще вчера вечером вышла. а на машине пожалуйста катайся, если накопишь деньги, но на каждый выезд её нужно заново покупать :)

-6
Alex40001

и сейчас вы увидите в стиме 10к положительных отзывов. нет

1
GayFish

Толку от этого? игра на фундаментальном уровне убогая и скучная, производительность стоит на очень дальнем месте в списке проблем.

1
Канал Франсуа

Там даже 10к нету и это ми ждали 5-7 лет где тебя убивают ты теряешь тупо все убогие анимации однообразные задания дача в которой по сути даже нету смысла и отдать за неё около 8 сотен гривен нет уж спасибо

-1
Magistros

Это каким образом ты ждал игру 5-7 лет, если анонсировали её года 3 назад?

0
Деньги Пикачу

чё за бред! Прошло пару дней! А нельзя было сразу доделать нормально? Чтобы патч не выпускать, неужели не заподло так унижаться, показывая что вы чего то стоите со своими патчами, мне жаль, я думал якутские цыгане поумнее будут, видимо я преувеличил, а я редко преувеличиваю.

-5
Janekste

Так изначально было заявлено, что это НЕ релиз. Это ранний доступ! Значит игра априори недоделала. Глупо ожидать доделанной нормальной игры от раннего доступа - это НЕ релиз. Так что претензии к недоделанности гроша не стоят.

2
Лидер_Мур Janekste

они ближе к "релизу" просто сказали что это будет ранний доступ, и ты повелся, и теперь такие как ты пишут, так это ранний доступ, лол короче, разводят вас как петушков

2