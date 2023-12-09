Для The Day Before вышло второе обновление, в котором улучшена производительность

Студия Fntastic выпустила для The Day Before второй по счету хотфикс. Патч 1.0.2 должен улучшить производительность игры и сетевого кода (хотя многие игроки продолжают жаловаться на оптимизацию), увеличивает частоту появления зараженных, устраняет дублирование предметов и улучшает стрельбу в режимах TPP и FPP.
Разумеется, изменений больше - с полным списком вы можете ознакомиться ниже:
- Улучшена производительность игры и сетевого кода
- Улучшена механика спавна зараженных, чтобы увеличить шанс встретить их в мире
- Улучшена стрельба от первого и третьего лица
- Увеличено вознаграждение за задания с 1000 до 5000 вудкоинов
- Отрегулировано количество патронов, которые можно найти из мертвых зараженных
- Добавлена возможность смены клавиш для наклона персонажа влево и вправо
- Исправлены различные способы дублирования предметов
- Устранена ошибка, из-за которой звук тревоги мог играть бесконечно долго
- Исправлена ошибка, из-за которой один из рюкзаков мог исчезнуть при смене рюкзаков
- Исправлена невозможность появления в комнате Леонарда после перехода в главное меню из туториала, если текущая цель квеста уже вышла из комнаты
- Исправлена ошибка, из-за которой управление GPS-картой осуществлялось не теми же кнопками, что и управление персонажем
- Небольшие исправления в Хранилище для предотвращения потери предметов
- Небольшие исправления для предотвращения спавна вне комнаты Леонарда
- Небольшие исправления в настройках разрешения
- Небольшие улучшения звукаНебольшие исправления локализации
Каких изменений мы можем ожидать в будущем? Например, игроки надеются на поддержку ультраширокоэкранных мониторов и на то, что зараженные станут более сложными противниками.
Сейчас в Steam у The Day Before всего 18% положительных отзывов. Игроки критикуют игру за различные, зачастую нелепые ошибки, проблемы с серверами и в целом за низкий уровень производительности. Многие из них заявляют, что уже вернули игру. При этом число активных игроков упало до отметки в 10 тысяч.
Эта обнова ещё утром вышла, вы лучше скажите где обещанный открытый мир в котором можно ездить на машине и исследовать его?
эта обнова еще вчера вечером вышла. а на машине пожалуйста катайся, если накопишь деньги, но на каждый выезд её нужно заново покупать :)
и сейчас вы увидите в стиме 10к положительных отзывов. нет
Толку от этого? игра на фундаментальном уровне убогая и скучная, производительность стоит на очень дальнем месте в списке проблем.
Там даже 10к нету и это ми ждали 5-7 лет где тебя убивают ты теряешь тупо все убогие анимации однообразные задания дача в которой по сути даже нету смысла и отдать за неё около 8 сотен гривен нет уж спасибо
Это каким образом ты ждал игру 5-7 лет, если анонсировали её года 3 назад?
чё за бред! Прошло пару дней! А нельзя было сразу доделать нормально? Чтобы патч не выпускать, неужели не заподло так унижаться, показывая что вы чего то стоите со своими патчами, мне жаль, я думал якутские цыгане поумнее будут, видимо я преувеличил, а я редко преувеличиваю.
Так изначально было заявлено, что это НЕ релиз. Это ранний доступ! Значит игра априори недоделала. Глупо ожидать доделанной нормальной игры от раннего доступа - это НЕ релиз. Так что претензии к недоделанности гроша не стоят.
они ближе к "релизу" просто сказали что это будет ранний доступ, и ты повелся, и теперь такие как ты пишут, так это ранний доступ, лол короче, разводят вас как петушков