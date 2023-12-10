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The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
6.2 434 оценки

Количество игроков The Day Before сократилось на 75 процентов через три дня после запуска

butcher69
Новости

Согласно данным, опубликованным на SteamDB, менее чем через три дня после запуска игры The Day Before в раннем доступе на PC количество активных игроков резко сократилось, что свидетельствует о том, что игра от Fntastic не оправдала возложенных на нее надежд.

Если говорить более конкретно, то в первые несколько часов после запуска вечером 7 декабря количество одновременных активных пользователей The Day Before превысило 30 000 человек, достигнув пика в 38 104 игрока, что не является чем-то исключительным, учитывая ожидания, которые возлагались на игру, занявшую первое место в списке желаний Steam.

Уже через несколько часов эти показатели упали ниже отметки в 20 000 игроков, а за последние 24 часа среднее количество активных игроков составляло около 6 000-7 000, а пик пришелся на 9 319.

Причины такого резкого падения числа активных пользователей объясняются просто. На самом деле The Day Before была запущена в катастрофическом состоянии даже по меркам игры раннего доступа, настолько, что на момент написания статьи положительные оценки пользователей составляют всего 19 % от общего числа.

Среди различных проблем, о которых сообщается, например, пустые карты с малым количеством врагов, неудовлетворительная стрельба с неточным определением попаданий, ужасные задержки ввода, различные проблемы с сервером и множество багов, на которые сложно закрыть глаза.

В общем, The Day Before - это не MMO, как рекламировала Fntastic в последние месяцы, а шутер на выживание, который оставляет желать лучшего, что явно вызвало гнев пользователей, ожидавших совсем другого.

-12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
FlowingNekton

А что там делать, глянул стрим, графика хуже 1 Дивижена, город пустой, пинг лютый, стреляет в хед зомбарям и не попадает, сдох 1 раз от чела и потерял весь лут, что пришлось создавать нового перса и опять бегать по нпс базарить... Мне стрима хватило, напомниает Дейз на старте 10 лет назад

8
DangerousDomenic

игра пустая, сделанная на половине платных ассетах с маркетплейса UE. Пустышка крч

1
askazanov

Так изначально было понятно, что игра кал , после непонятных переносов и заявлений от разрабов )))

4
Snake2105

Все думали что игра будет круче Day Z и Scum, поэтому все серваки были забиты, а оказалась на уровне г*вна.

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

на уровне скама, только не игры а буквального перевода

1
cuckold

Лямов 10$ с лохов сняли.

0
DangerousDomenic

учитывая рефанд то сумма там и до ляма не дотягивает

0
cuckold DangerousDomenic

Рефанд за 2 часа же нужно успеть?

0
Ясос Убибу

Повезло, что не на 100%

0
Агент Матрицы

"Ну, значит не повезло..." (с)

"Пацаны к успеху шли. Не получилось. Не фортануло..." (с)

0
pudovik1704

Скоро будет free-to-play...

-3
Snake2105

Через лет так 5 может ещё если ни что с игры не выйдет, но уж точно не сейчас.

-2