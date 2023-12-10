Количество игроков The Day Before сократилось на 75 процентов через три дня после запуска

Согласно данным, опубликованным на SteamDB, менее чем через три дня после запуска игры The Day Before в раннем доступе на PC количество активных игроков резко сократилось, что свидетельствует о том, что игра от Fntastic не оправдала возложенных на нее надежд.
Если говорить более конкретно, то в первые несколько часов после запуска вечером 7 декабря количество одновременных активных пользователей The Day Before превысило 30 000 человек, достигнув пика в 38 104 игрока, что не является чем-то исключительным, учитывая ожидания, которые возлагались на игру, занявшую первое место в списке желаний Steam.
Уже через несколько часов эти показатели упали ниже отметки в 20 000 игроков, а за последние 24 часа среднее количество активных игроков составляло около 6 000-7 000, а пик пришелся на 9 319.
Причины такого резкого падения числа активных пользователей объясняются просто. На самом деле The Day Before была запущена в катастрофическом состоянии даже по меркам игры раннего доступа, настолько, что на момент написания статьи положительные оценки пользователей составляют всего 19 % от общего числа.
Среди различных проблем, о которых сообщается, например, пустые карты с малым количеством врагов, неудовлетворительная стрельба с неточным определением попаданий, ужасные задержки ввода, различные проблемы с сервером и множество багов, на которые сложно закрыть глаза.
В общем, The Day Before - это не MMO, как рекламировала Fntastic в последние месяцы, а шутер на выживание, который оставляет желать лучшего, что явно вызвало гнев пользователей, ожидавших совсем другого.
А что там делать, глянул стрим, графика хуже 1 Дивижена, город пустой, пинг лютый, стреляет в хед зомбарям и не попадает, сдох 1 раз от чела и потерял весь лут, что пришлось создавать нового перса и опять бегать по нпс базарить... Мне стрима хватило, напомниает Дейз на старте 10 лет назад
игра пустая, сделанная на половине платных ассетах с маркетплейса UE. Пустышка крч
Так изначально было понятно, что игра кал , после непонятных переносов и заявлений от разрабов )))
Все думали что игра будет круче Day Z и Scum, поэтому все серваки были забиты, а оказалась на уровне г*вна.
на уровне скама, только не игры а буквального перевода
Лямов 10$ с лохов сняли.
учитывая рефанд то сумма там и до ляма не дотягивает
Рефанд за 2 часа же нужно успеть?
Повезло, что не на 100%
"Ну, значит не повезло..." (с)
"Пацаны к успеху шли. Не получилось. Не фортануло..." (с)
Скоро будет free-to-play...
Через лет так 5 может ещё если ни что с игры не выйдет, но уж точно не сейчас.