Количество игроков The Day Before сократилось на 75 процентов через три дня после запуска

Согласно данным, опубликованным на SteamDB, менее чем через три дня после запуска игры The Day Before в раннем доступе на PC количество активных игроков резко сократилось, что свидетельствует о том, что игра от Fntastic не оправдала возложенных на нее надежд.

Если говорить более конкретно, то в первые несколько часов после запуска вечером 7 декабря количество одновременных активных пользователей The Day Before превысило 30 000 человек, достигнув пика в 38 104 игрока, что не является чем-то исключительным, учитывая ожидания, которые возлагались на игру, занявшую первое место в списке желаний Steam.

Уже через несколько часов эти показатели упали ниже отметки в 20 000 игроков, а за последние 24 часа среднее количество активных игроков составляло около 6 000-7 000, а пик пришелся на 9 319.

Причины такого резкого падения числа активных пользователей объясняются просто. На самом деле The Day Before была запущена в катастрофическом состоянии даже по меркам игры раннего доступа, настолько, что на момент написания статьи положительные оценки пользователей составляют всего 19 % от общего числа.

Среди различных проблем, о которых сообщается, например, пустые карты с малым количеством врагов, неудовлетворительная стрельба с неточным определением попаданий, ужасные задержки ввода, различные проблемы с сервером и множество багов, на которые сложно закрыть глаза.

В общем, The Day Before - это не MMO, как рекламировала Fntastic в последние месяцы, а шутер на выживание, который оставляет желать лучшего, что явно вызвало гнев пользователей, ожидавших совсем другого.