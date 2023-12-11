The Day Before насчитывает 200 тыс. проданных копий, из которых вернулись почти 50%

Сегодня совершенно неожиданно студия Fntastic, ответственная за выпуск The Day Before, объявила о своем закрытии из-за финансового краха The Day Before и отсутствия средств для продолжения разработки.
«Приносим извинения за то, что не оправдали ваших ожиданий. Мы сделали все, что было в наших силах, но, к сожалению, не рассчитали свои возможности».
Анонс был обнародован всего через 4 дня после всемирного запуска The Day Before в Steam, где игра за 4 дня собрала 38 тысяч одновременных игроков и получила лишь 20% положительных отзывов.
Стали известные некоторые финансовые показатели игры. Общее количество копий немногим превышает 200 тыс, из которых вернули почти 92 тыс. Вероятно, такое количество игроков купили игру в первые два дня, потому как далее игру перестали покупать вовсе.
Приятно когда г@вноделы банкротятся и закрываются. Сколько можно релизить недоделанный хлам.
Смута и Сталкер 2 следующие?
200К? Самая ожидаемая игра стима?
Сами выкопали себе могилу.
Явно же что опять скамят. Продали значительно больше, а вот таким образом отчитались, забрали денежки и ушли в закат.
чуваки скаманули, и свалили в закат. траты на игру и рекламу вряд ли превысили 5 лямов. в итоге по грубым подсчётам челы срубили 100 лямов на хомячках, впарив шлак, написанный классом школьников на курсах информтики за бутерброды. это определённо успех. ну и тем 100 тысячам, которые не смогли вернуть деньги - урок, что нужно смотреть, что покупаешь. а то что это скам, было понятно с первых трейлеров. Это конечно не уровень старситизен, но тоже вполне себе успешный стартап.
они хотели в первый день ее окупить лол?
Грустненько. Увы оплошали.
с*ка жаль что пи полный а проэк то с яцами
Из этих ста тысяч,90 процентов, тупо дольше 2 часов в игру входили
ну тут ты немного ошибся, т.к. они ПЫТАЛИСЬ войти в игру
100 тысяч проданных копий для такой игры вполне себе неплохо 😂 чего банкротиться то сразу. Выглядит как скам
Хорошо что я не купил этот кал.
*Сегодня совершенно неожиданно студия Fntastic, ответственная за выпуск The Day Before, объявила о своем закрытии" — совершенно неожиданно)
будем надеятся что проэкт кто небудь выкупит и продолжится
На то и ВОЛЯ верхнего интернета, решил Верхний Интернет закопать Бефорку и ВСЁ.. Захотел Верхний Интернет что бы у Юбиковского Аватара всё было норм и вуаля уже прут счастливые высказывания о великой до омерзения игре. Захотел Верхний Интернет возвеличить навозный Анал с Вэйком и хоп ХОМЯЧКИ роняя кал уже возвеличивают финскую срань до небес..