The Day Before насчитывает 200 тыс. проданных копий, из которых вернулись почти 50%

Сегодня совершенно неожиданно студия Fntastic, ответственная за выпуск The Day Before, объявила о своем закрытии из-за финансового краха The Day Before и отсутствия средств для продолжения разработки.

«Приносим извинения за то, что не оправдали ваших ожиданий. Мы сделали все, что было в наших силах, но, к сожалению, не рассчитали свои возможности».

Анонс был обнародован всего через 4 дня после всемирного запуска The Day Before в Steam, где игра за 4 дня собрала 38 тысяч одновременных игроков и получила лишь 20% положительных отзывов.

Стали известные некоторые финансовые показатели игры. Общее количество копий немногим превышает 200 тыс, из которых вернули почти 92 тыс. Вероятно, такое количество игроков купили игру в первые два дня, потому как далее игру перестали покупать вовсе.