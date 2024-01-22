У The Day Before отключили все сервера

Сегодня, 22 января у The Day Before были отключены все сервера для Европы, Азии и Северной Америки.

О таком исходе сообщалось еще месяц назад, вскоре после того, как студия-разработчик Fntastic прекратила свою деятельность.

Некоторые преданные поклонники разработки попросили создателей проще говоря "терпеть" провальный релиз, инициировав специальную петицию. Но все их усилия оказались напрасными, несмотря на то, что сами игроки предлагали целую кучу идей для улучшения игрового процесса.

Вспомним, что ранний доступ к The Day Before был предоставлен еще 7 декабря 2023 года. Однако игроки сразу же вступили в полемику с новинкой, высказав свои критические замечания и обвинив разработчиков в обмане.

В игре оказалось значительное количество недостающих функций, в том числе MMO-опций, системы ближнего боя, элементов выживания и так далее. Более того, противники в игре оказались крайне неумными, а также имелись серьезные проблемы с багами.

В итоге, разработчики даже удалили тег "MMO" со страницы игры в Steam, но это не помогло от столь разрушительных оценок. В конечном итоге The Day Before была полностью снята с продажи.

После закрытия студии, бывшие сотрудники, выступая анонимно, поделились своим первоначальным видением игры, которое существенно отличалось от рекламной кампании. Также были раскрыты детали проблемного процесса разработки, связанные с плохими условиями труда и странными решениями руководства.

В конце декабря группа энтузиастов решила создать собственный автономный мод для The Day Before, однако сомнительно, будет ли он пользоваться интересом у кого-либо после такого громкого провала оригинала.