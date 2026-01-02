ЧАТ ИГРЫ
Состоялся релиз масштабной сюжетной модификации Freelancer: Наследие Номадов

Спустя 15 лет разработки состоялся выход глобального фанатского дополнения для космического симулятора Freelancer. Проект под названием Наследие Номадов позиционируется авторами как неофициальное продолжение оригинальной игры 2003 года с новой сюжетной кампанией, переработанным миром и обновленными механиками.

Действие игры разворачивается спустя пятьдесят лет после событий оригинала. Сюжетная линия, рассчитанная на тринадцать миссий, повествует о приключениях нового героя, который является однофамильцем протагониста первой части Эдисона Трента. Разработчики реализовали полноценные катсцены на движке игры и добавили разнообразные типы заданий, включая стелс-миссии и перехват вражеских торпед.

Игровой мир был полностью перестроен с учетом новой логики разделения на экономические центры и периферию, что открывает возможности для исследования космоса. В Наследии Номадов внедрена обновленная ролевая система, позволяющая менять двигатели и генераторы корабля, что напрямую влияет на его характеристики и внешний вид. Особое внимание уделено визуальной части: добавлены текстуры высокого разрешения до 2K, а корабли и станции получили новые анимации подвижных элементов, таких как складывающиеся крылья или вращающиеся части баз.

Боевая система претерпела изменения благодаря введению механики уязвимых точек у крупных кораблей. Игрокам предстоит выцеливать конкретные сегменты крейсеров и линкоров для их эффективного уничтожения. Модификация включает в себя полную русскую локализацию. Озвучка персонажей была выполнена смешанным способом с активным использованием нейросетей, которые также применялись для создания английской версии голосов. Проект предназначен исключительно для одиночного прохождения и доступен для загрузки на официальном сайте мода.

Rio17

Игра легенда блин я даже прослезился

7
Иваныч из Тулы

Даже сейчас она смотрится неплохо, а тогда это был просто космос 👍

4
UnemotionalFrazer

Вот какой игре нужен ремейк!

3
Torshev

Не ремейк, а ремастер.

3
Kalaka Whitewing

Ей нужен для начала выход в цифре.

Pravdarub

Наследие Номадов

3
Kokoprime1991

Один из лучших космо-симов всех времен. Вчерашне воссозданным тики-токи додикам на 3Д принтере , не понять.