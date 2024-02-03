Всплыли новые детали разработки The Day Before

Немецкие порталы Game Two и GameStar опубликовали новые подробности о разработке The Day Before. Журналистам удалось пообщаться с 16 сотрудниками студии Fntastic, одним из бывших волонтёров и 7 работниками издательства Mytona. Выбрали из материалов главное:
- Главной проблемой студии были её руководители — братья Готовцевы. Разработка игры менялась по прихоти руководителей;
- Готовцевы часто требовали изменить игру под впечатлением от какой-нибудь AAA-новинки. К примеру, редактор персонажей сначала был похож на таковой из GTA Online, но потом его пришлось переделывать в духе Hogwarts Legacy. Позже Готовцевы поиграли в Baldur's Gate 3 и снова решили всё поменять;
- Изначально игра была намного мрачнее, но затем её сделали «ярче и дружелюбнее», чтобы соответствовать духу Marvel's Spider-Man 2;
- Многие сотрудники только из трейлера узнали, что игра позиционирует себя как MMO;
- Персонал постоянно страдал от переработок. Было много «добровольных» неоплачиваемых сверхурочных. Если верить источникам, доходило до того, что сотрудникам приходилось «выпрашивать» несколько часов отдыха, чтобы сходить в душ и поесть;
- Если руководители были недовольны результатами работы, то выписывали штрафы. Одного из авторов якобы заставили заплатить 1930 долларов (174 тысячи рублей) за «некачественные голосовые записи»;
- Перед запуском The Day Before братья Готовцевы неожиданно пропали. Спустя несколько дней они объявились и сообщили о закрытии студии.
А какие из этих деталей являются новыми? Я всё это от бульбашей слышал еще в декабре
Судя по бесконечным разоблачением на них пала кара русского геймер гейта и цитировать их стало зашкварно (кроме новостей где их забанили на ютубе)
Два порося нагадили и ушли в другое место делать тоже самое.
Ой, знаю я таких Готовцеаых. Если кратко то есть такая поговорка о них: Важный, как х*й бумажный.
А если по длинее...Обидчивые челы, не терпящие никакой критики с чсвшным характером. Примерно такой же умник писал новеллу Любовь, деньги, Рок-н-ролл и результат такой же. Да игра вышла и даже продаëтся до сих пор, но у тех кто её купил немного рот в г... от кринжа, который навалил такой вот "Готовцев".
Мда, очередной "слив" от желторотых журнашлюх, которые в очередной раз пытаются подставить бедных разрабов. Да, у проекта были проблемы - ну так это нормально, когда делаешь игру впервые. Главное, что они довели дело до конца и выпустили игру. А это, что руководители меняли взгляды - так это нормально, когда учишься на ошибках. Да, может персонал и переутомляли иногда - но разве это не залог качества? А про штрафы - так это для дисциплины, разбазаривать деньги инвесторов нельзя. Вон у Вальвы тоже сотрудники боятся начальство.
В целом, не понимаю зачем журналисты лезут не в свое дело и раскапывают старые кости. Игра уже вышла, деньги собрала - так хватит пинать уже упавшего. Да, может руководители и не идеальные - зато отечественные, наши. А зарубежные компании хоть и крутые, зато как жмут своих - про это молчат. Так что все нормально, пусть дальше делают что хотят.