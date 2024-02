Всплыли новые детали разработки The Day Before

Немецкие порталы Game Two и GameStar опубликовали новые подробности о разработке The Day Before. Журналистам удалось пообщаться с 16 сотрудниками студии Fntastic, одним из бывших волонтёров и 7 работниками издательства Mytona. Выбрали из материалов главное:

Главной проблемой студии были её руководители — братья Готовцевы. Разработка игры менялась по прихоти руководителей;

Готовцевы часто требовали изменить игру под впечатлением от какой-нибудь AAA-новинки. К примеру, редактор персонажей сначала был похож на таковой из GTA Online, но потом его пришлось переделывать в духе Hogwarts Legacy. Позже Готовцевы поиграли в Baldur's Gate 3 и снова решили всё поменять;

Изначально игра была намного мрачнее, но затем её сделали «ярче и дружелюбнее», чтобы соответствовать духу Marvel's Spider-Man 2;

Многие сотрудники только из трейлера узнали, что игра позиционирует себя как MMO;

Персонал постоянно страдал от переработок. Было много «добровольных» неоплачиваемых сверхурочных. Если верить источникам, доходило до того, что сотрудникам приходилось «выпрашивать» несколько часов отдыха, чтобы сходить в душ и поесть;

Если руководители были недовольны результатами работы, то выписывали штрафы. Одного из авторов якобы заставили заплатить 1930 долларов (174 тысячи рублей) за «некачественные голосовые записи»;

Перед запуском The Day Before братья Готовцевы неожиданно пропали. Спустя несколько дней они объявились и сообщили о закрытии студии.