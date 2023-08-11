Стало известно содержание коллекционного издания Daymare 1994: Sandcastle ©

Релиз долгожданной Daymare: 1994 Sandcastle все ближе. Ранее уже сообщалось об уникальном издании Collector’s Edition, который будет доступен для игры. Однако теперь издатель GS2 Games предложил более глубокий взгляд на содержимое коллекционного издания Daymare: 1994 Sandcastle.

Коллекционное издание The Daymare: 1994 Sandcastle поступит в продажу 26 сентября 2023 года для консолей PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox по цене 49,99 долларов. Версия коллекционного издания для Nintendo Switch выйдет позже в 2023 году. Обычная розничная версия Daymare: 1994 Sandcastle поступит в продажу 30 августа 2023 года.

GS2 Games выпускает 5000 коллекционных коробок ограниченным тиражом для каждой платформы, каждая из которых снабжена пронумерованным сертификатом подлинности. Кроме того, внутри коробки вы найдете набор карточек с изображением главных героев Daymare: 1994 Sandcastle, в том числе нового оперативника H.A.D.E.S. Далилы Рейес. На каждой карточке изображен персонаж с подробным описанием его роли в мире Daymare на обороте на английском и французском языках.

Ограниченное коллекционное издание поставляется с тремя эмалевыми булавками. На одном изображен логотип Daymare: Sandcastle 1994 года на темно-малиновом фоне. Далее идет логотип Section 8 Tactical Elite, заключенный в угольно-черный круг, и внушительная надпись H.A.D.E.S. с большим белым когтем.

Набор коллекционных наклеек с логотипом игры H.A.D.E.S. значок и эмблема Section 8 также спрятаны внутри коллекционной коробки.