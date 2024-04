"Игра на 85-88 баллов": бывший глава Blizzard советует купить Days Gone и категорически не согласен с оценками на релизе

Возможно, вы помните Days Gone, экшен с открытым миром на выживание, разработанный Bend Studios. Недавно ее похвалил бывший руководитель Xbox и Blizzard. Тот же самый человек, который несколько недель назад похвалил The Last of Us: Part 1 и призвал Naughty Dog портировать вторую часть. Так же он поступил и с Horizon Forbidden West, высоко оценив при этом стратегию PlayStation по выпуску игр для PC.

Майк Ибарра в своем микроблоге в Х написал, что Days Gone как минимум заслуживает 85 баллов. По словам Майка, создателям игры удалось отлично создать окружение дикой природы, передать всю атмосферу братства, да и общий тон игры не оставляет равнодушным. В заключение Майк и вовсе порекомендовал купить игру. В комментариях к посту многие люди написали, что тоже считают Days Gone отличной игрой.

В моем представлении это игра на 85-88 баллов. Она никак не тянет на низкий балл, как было указано в рецензиях. Они очень хорошо передали обстановку дикой природы, братсва и общий тон. Она есть в Steam - купите, если еще не купили, она того стоит.

Бывший глава Blizzard ссылается на оценки, которые игра получила на релизе. Сейчас у версии для PS4 средний рейтинг на Metacritic составляет 71 балл. Версия для ПК получила 76 баллов. Это сильно контрастирует с мнением ПК-геймеров. В Steam у Days Gone 92% положительных отзывов, а в PS Store - 4,6 звезды из 5.

Bend Studio выпустила постапокалиптический Days Gone в 2019 году, однако судьба игры была не самой лучшей. Тогда критики оценили проект всего в 70 баллов, в то время как обычно игры от Sony набирают не менее 80. Возможно, из-за этого мы так и не увидим продолжения, не смотря на то, что в свое время игроки даже создали петицию с просьбой выпустить сиквел. К слову, петиция уже собрала более 200 тысяч подписей.