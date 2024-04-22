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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 3 980 оценок

"Игра на 85-88 баллов": бывший глава Blizzard советует купить Days Gone и категорически не согласен с оценками на релизе

Gruz_
Новости

Возможно, вы помните Days Gone, экшен с открытым миром на выживание, разработанный Bend Studios. Недавно ее похвалил бывший руководитель Xbox и Blizzard. Тот же самый человек, который несколько недель назад похвалил The Last of Us: Part 1 и призвал Naughty Dog портировать вторую часть. Так же он поступил и с Horizon Forbidden West, высоко оценив при этом стратегию PlayStation по выпуску игр для PC.

Майк Ибарра в своем микроблоге в Х написал, что Days Gone как минимум заслуживает 85 баллов. По словам Майка, создателям игры удалось отлично создать окружение дикой природы, передать всю атмосферу братства, да и общий тон игры не оставляет равнодушным. В заключение Майк и вовсе порекомендовал купить игру. В комментариях к посту многие люди написали, что тоже считают Days Gone отличной игрой.

В моем представлении это игра на 85-88 баллов. Она никак не тянет на низкий балл, как было указано в рецензиях. Они очень хорошо передали обстановку дикой природы, братсва и общий тон. Она есть в Steam - купите, если еще не купили, она того стоит.

Бывший глава Blizzard ссылается на оценки, которые игра получила на релизе. Сейчас у версии для PS4 средний рейтинг на Metacritic составляет 71 балл. Версия для ПК получила 76 баллов. Это сильно контрастирует с мнением ПК-геймеров. В Steam у Days Gone 92% положительных отзывов, а в PS Store - 4,6 звезды из 5.

Bend Studio выпустила постапокалиптический Days Gone в 2019 году, однако судьба игры была не самой лучшей. Тогда критики оценили проект всего в 70 баллов, в то время как обычно игры от Sony набирают не менее 80. Возможно, из-за этого мы так и не увидим продолжения, не смотря на то, что в свое время игроки даже создали петицию с просьбой выпустить сиквел. К слову, петиция уже собрала более 200 тысяч подписей.

36
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
211186

Согласен, очень годная игра, на платину с удовольствием закрыл

24
Rograx

Единственная игра от сони, у которой я хотел бы продолжение.

15
1barac9U7ada7

Days Gone очень классная и достойная игра. Я даже помню утверждения упоротых что данная игра никогда не выйдет на ПК. Представляю как рванули их пердаки

12
warp 37

Достаточно хорошая игра, не жалею, что купил.

11
BaalVII

Купил уже давно. Начну проходить после паука и кратоса.

2
Famiclone

Покупал по предзаказу и ни разу не пожалел. Ещё бы концовка не была настолько клишированным мусором с самопожертвованием и была бы вообще вышка

2
Kotik54ru

Годная игра...прошёл на ps4...потом на ПК прикупил..

2
DenisVTR

Единственная для меня игра от сони для которой не жалко ни одной потраченной копейки!

2
lokdogg

прошел в стиме пару месяцев назад. Клёвая игрушка

2
Manrin

Ну, она точно намного лучше последнего паука

2
jax baron

играл на пк, прошёл всё что мог на 100%, очень понравилась, со временем перепройду.

1
MC Ghosts

Отличная игра! Если бы они немного поработали над мини заданиями (над квестами если угодно) все было бы еще лучше. А то "убей того номада, прогони того номада" и т/п. Жду и надеюсь что все таки сделаюсь вторую часть

0
Astrallines

Не в миссиях было дело, у игры была ховняная оптимизация для Sony эксклюзива за фулл прайс, при этом еще полгода ее чинили. Хомячки разумеет это либо не знают(ибо играли в ПК версию), либо не помнят. Подавляющее число журналистов ругало именно техническую реализацию и пустой мир.

0
RickeyIMBA Astrallines

да я помню на своей PS4 слим как на релизе были фризы и фпс в районе 20 в момент дождя, ты прав ее реально выпустили как кусок кода и выбросили в пс стор

0
Lexus Black

Это тот же гендиректор при котором испортили овервоч, и т. Д. - ПОВЕСТОЧНЫЙ.

Какая разница что он говорит - на костер таких как он, поджигай.

0
lsv640

Ну вообще как я понял она как раз хороша для пк, был какой то обзор что на приставки фпс не завезли и на ПК она лучше ощущалась, особенно когда эти орды на лесопилке...

0
Evil in the flеsh

Самое интересное что на PS4 во время крупных замесов с ордами проблем с фпс не было (по крайней мере я не заметил), а вот проседал он в основном во время поездок по карте и в безопасных зонах (в них по ощущениям опускался до 20 кадров).

0
AlexMort

Sony, продай уже Days Gone, все равно 2-часть от тебя не будет, пусть кто нибудь другой заработает на этом денег!

0
worys

Единственный экс Сони который вопервых полностью прошел во-вторых получил удовольствие от процесса.

0
Oscilograf

А я так и не поиграл. Сначала ждал релиза, потом ждал отзывов, потом ждал скидок, а потом просто забыл :) Вот надо бы вернуться к этому вопросу. Чо таки советуете?

0
spaMER_ID

Потраченного времени и денег жаль.

-1
jtt211

а я напомню что игру "оценивали" жирные фемки

-1
Плей фо мииииииииии

за то ты худая

0
Rorschach93

а я ещё на первых геймплей роликах для пс4, понял что шедевр

-2
darkMarshall

Забыл упомянуть топорный геймплей, нехватку контента и унылые сайд-квесты и очень плоские и невыразительные персонажи на фоне ГГ. Все что в ней есть интересного, так это окружение и общая атмосферность. А так, игра очень средняя, 60 баллов это ее потолок.

-6
BitMan_and_Roban

А я не мог оторваться и продолжал играть, чтобы насладиться ею дольше. Напиши, пожалуйста, 4 хорошие игры, которые, по твоему мнению, вышли недавно, чтобы понять твой вкус.

0
darkMarshall BitMan_and_Roban

Какой промежуток тебя интересует? Потому что недавно это понятие растяжимое

0
Стадо минусует

Катаешься -> лутаешься -> отстреливаешься от толпы зомби -> всё это повторить до конца игры
И где тут годная/хорошая/классная/достойная игра?

-11
darkMarshall

Вкусы у большинства игроков - дерьмо, вот и весь ответ)

-7
Стадо минусует darkMarshall

Классика ПГ, стадом минусуют, а опровергнуть мои слова текстом не могут :)

-1
darkMarshall Стадо минусует

Просто тут в основе своей любители гринда. Самое забавное, что если скажешь допустим, что ФК6 лучше чем Дейс Гон, тебя в порошок сотрут, хотя на деле как раз так и выходит, что любая игра от ненавистной всеми компании, в разы лучше чем поделка американцев

0
HarmfulVillius

Это овнище и на 70 не тянет

-24