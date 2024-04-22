"Игра на 85-88 баллов": бывший глава Blizzard советует купить Days Gone и категорически не согласен с оценками на релизе

Возможно, вы помните Days Gone, экшен с открытым миром на выживание, разработанный Bend Studios. Недавно ее похвалил бывший руководитель Xbox и Blizzard. Тот же самый человек, который несколько недель назад похвалил The Last of Us: Part 1 и призвал Naughty Dog портировать вторую часть. Так же он поступил и с Horizon Forbidden West, высоко оценив при этом стратегию PlayStation по выпуску игр для PC.
Майк Ибарра в своем микроблоге в Х написал, что Days Gone как минимум заслуживает 85 баллов. По словам Майка, создателям игры удалось отлично создать окружение дикой природы, передать всю атмосферу братства, да и общий тон игры не оставляет равнодушным. В заключение Майк и вовсе порекомендовал купить игру. В комментариях к посту многие люди написали, что тоже считают Days Gone отличной игрой.
В моем представлении это игра на 85-88 баллов. Она никак не тянет на низкий балл, как было указано в рецензиях. Они очень хорошо передали обстановку дикой природы, братсва и общий тон. Она есть в Steam - купите, если еще не купили, она того стоит.
Бывший глава Blizzard ссылается на оценки, которые игра получила на релизе. Сейчас у версии для PS4 средний рейтинг на Metacritic составляет 71 балл. Версия для ПК получила 76 баллов. Это сильно контрастирует с мнением ПК-геймеров. В Steam у Days Gone 92% положительных отзывов, а в PS Store - 4,6 звезды из 5.
Bend Studio выпустила постапокалиптический Days Gone в 2019 году, однако судьба игры была не самой лучшей. Тогда критики оценили проект всего в 70 баллов, в то время как обычно игры от Sony набирают не менее 80. Возможно, из-за этого мы так и не увидим продолжения, не смотря на то, что в свое время игроки даже создали петицию с просьбой выпустить сиквел. К слову, петиция уже собрала более 200 тысяч подписей.
Согласен, очень годная игра, на платину с удовольствием закрыл
Единственная игра от сони, у которой я хотел бы продолжение.
Days Gone очень классная и достойная игра. Я даже помню утверждения упоротых что данная игра никогда не выйдет на ПК. Представляю как рванули их пердаки
Достаточно хорошая игра, не жалею, что купил.
Купил уже давно. Начну проходить после паука и кратоса.
Покупал по предзаказу и ни разу не пожалел. Ещё бы концовка не была настолько клишированным мусором с самопожертвованием и была бы вообще вышка
Годная игра...прошёл на ps4...потом на ПК прикупил..
Единственная для меня игра от сони для которой не жалко ни одной потраченной копейки!
прошел в стиме пару месяцев назад. Клёвая игрушка
Ну, она точно намного лучше последнего паука
играл на пк, прошёл всё что мог на 100%, очень понравилась, со временем перепройду.
Отличная игра! Если бы они немного поработали над мини заданиями (над квестами если угодно) все было бы еще лучше. А то "убей того номада, прогони того номада" и т/п. Жду и надеюсь что все таки сделаюсь вторую часть
Не в миссиях было дело, у игры была ховняная оптимизация для Sony эксклюзива за фулл прайс, при этом еще полгода ее чинили. Хомячки разумеет это либо не знают(ибо играли в ПК версию), либо не помнят. Подавляющее число журналистов ругало именно техническую реализацию и пустой мир.
да я помню на своей PS4 слим как на релизе были фризы и фпс в районе 20 в момент дождя, ты прав ее реально выпустили как кусок кода и выбросили в пс стор
Это тот же гендиректор при котором испортили овервоч, и т. Д. - ПОВЕСТОЧНЫЙ.
Какая разница что он говорит - на костер таких как он, поджигай.
Ну вообще как я понял она как раз хороша для пк, был какой то обзор что на приставки фпс не завезли и на ПК она лучше ощущалась, особенно когда эти орды на лесопилке...
Самое интересное что на PS4 во время крупных замесов с ордами проблем с фпс не было (по крайней мере я не заметил), а вот проседал он в основном во время поездок по карте и в безопасных зонах (в них по ощущениям опускался до 20 кадров).
Sony, продай уже Days Gone, все равно 2-часть от тебя не будет, пусть кто нибудь другой заработает на этом денег!
Единственный экс Сони который вопервых полностью прошел во-вторых получил удовольствие от процесса.
А я так и не поиграл. Сначала ждал релиза, потом ждал отзывов, потом ждал скидок, а потом просто забыл :) Вот надо бы вернуться к этому вопросу. Чо таки советуете?
Потраченного времени и денег жаль.
а я напомню что игру "оценивали" жирные фемки
за то ты худая
а я ещё на первых геймплей роликах для пс4, понял что шедевр
Забыл упомянуть топорный геймплей, нехватку контента и унылые сайд-квесты и очень плоские и невыразительные персонажи на фоне ГГ. Все что в ней есть интересного, так это окружение и общая атмосферность. А так, игра очень средняя, 60 баллов это ее потолок.
А я не мог оторваться и продолжал играть, чтобы насладиться ею дольше. Напиши, пожалуйста, 4 хорошие игры, которые, по твоему мнению, вышли недавно, чтобы понять твой вкус.
Какой промежуток тебя интересует? Потому что недавно это понятие растяжимое
Катаешься -> лутаешься -> отстреливаешься от толпы зомби -> всё это повторить до конца игры
И где тут годная/хорошая/классная/достойная игра?
Вкусы у большинства игроков - дерьмо, вот и весь ответ)
Классика ПГ, стадом минусуют, а опровергнуть мои слова текстом не могут :)
Просто тут в основе своей любители гринда. Самое забавное, что если скажешь допустим, что ФК6 лучше чем Дейс Гон, тебя в порошок сотрут, хотя на деле как раз так и выходит, что любая игра от ненавистной всеми компании, в разы лучше чем поделка американцев
Это овнище и на 70 не тянет