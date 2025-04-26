Новый мерч по Days Gone, возможно, намекает на сиквел

Игроки заметили, что новый мерчендайз к релизу Days Gone Remastered намекает на потенциальное продолжение франшизы. На футболке с надписью "Этот мир идет за тобой" надпись делится на две части двумя полосами, схожими с римской цифрой 2.

Правда это или же случайное вдохновение дизайнеров покажет лишь время. Пока что, можно поддержать франшизу, купив недавно вышедшее переиздание игры на PS5 и ПК.