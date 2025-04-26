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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 5 483 оценки

Новый мерч по Days Gone, возможно, намекает на сиквел

kaiberserk kaiberserk

Игроки заметили, что новый мерчендайз к релизу Days Gone Remastered намекает на потенциальное продолжение франшизы. На футболке с надписью "Этот мир идет за тобой" надпись делится на две части двумя полосами, схожими с римской цифрой 2.

Правда это или же случайное вдохновение дизайнеров покажет лишь время. Пока что, можно поддержать франшизу, купив недавно вышедшее переиздание игры на PS5 и ПК.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kitocun

Было бы здорово, первая часть прикольная.

3
Max Dibister

А возможно, не намекает...

2
Samurai North

Это след шины от мотоцикла героя...

1
jax baron

алелуя если так.