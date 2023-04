Появление Days Gone в PlayStation Plus помогло игре вновь обрести популярность ©

Days Gone - одна из тех игр, которые получили негативные отзывы на старте продаж, и в настоящее время ее рейтинг на Metacritic составляет 71 балл. При этом пользовательский рейтинг более благоприятный - 8,4 балла.

Несмотря на то, что игра разошлась таким же тиражом, как и Ghost of Tsushima, в Sony, увы, отказались от разработки Days Gone 2.Тогда пользователи создали петицию с просьбой к Sony изменить свое решение. Вскоре это движение может набрать силу, поскольку новые пользователи открывают для себя, насколько хороша Days Gone благодаря тому, что она доступна по программе PlayStation Plus. Теперь люди хвалят игру, а некоторые даже называют ее одной из "лучших игр про зомби".

Пользователь Reddit xiosy написал: "Я никогда не пойму ненависти к Days Gone. Для меня это одна из лучших игр про зомби. Из-за ненависти мы больше не получим Days Gone 2, которую эта франшиза заслужила". Многие согласились, и пост набрал более 12 000 просмотров.

"Days Gone получила плохую репутацию при запуске, но версия для PC/PS5 в ее нынешнем состоянии, возможно, одна из лучших игр, в которые я играл за последние годы. Невероятно", - написал участник Redditor xmrgonex.

Пользователь xActuallyabearx написал: "Я впервые сыграл в нее около двух недель назад.Я вообще ничего о ней не знал, и она мне понравилась настолько, что я решил получить платину"

"Начал ее неделю назад. Прошел около 13 часов, и это одна из лучших однопользовательских игр, в которые я когда-либо играл", - сказал очень позитивный Jaycoht.

Пользователь Reddit WutsTheScoreHere написал: "Кто еще впервые играет в Days Gone на PS5 через каталог игр? Я потрясен тем, насколько мне нравится эта игра. Когда она только вышла, я прочитал все рецензии, и мне показалось, что люди просто не могли оторваться от нее. Теперь я прекрасно понимаю, что игра, в которую я играю сейчас, - это не то, о чем писали критики, и что на момент выхода Days Gone была ужасным багом. [...] Пока что это действительно хорошее времяпрепровождение. Прекрасная графика для игры на PS4, впечатляющее окружение, сражения, которые доставляют удовольствие, достаточно приличный стелс".

Была ли Days Gone идеальной? Нет. Было ли это слишком слабым началом? Да. Была ли она веселой? По большей части. Есть ли у нее еще потенциал? Скорее всего, да. С какой стороны ни посмотри, у Days Gone есть крепкий фундамент и потенциал для создания фантастического продолжения.

Так называемая ненависть на самом деле связана с состоянием, в котором игра была выпущена, но если бы этого не произошло, то вряд ли Days Gone вызвала бы у людей какую-то неприязнь. Это хорошая игра, но еще один урок того, как не стоит выпускать игры.