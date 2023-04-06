Появление Days Gone в PlayStation Plus помогло игре вновь обрести популярность

Days Gone - одна из тех игр, которые получили негативные отзывы на старте продаж, и в настоящее время ее рейтинг на Metacritic составляет 71 балл. При этом пользовательский рейтинг более благоприятный - 8,4 балла.
Несмотря на то, что игра разошлась таким же тиражом, как и Ghost of Tsushima, в Sony, увы, отказались от разработки Days Gone 2.Тогда пользователи создали петицию с просьбой к Sony изменить свое решение. Вскоре это движение может набрать силу, поскольку новые пользователи открывают для себя, насколько хороша Days Gone благодаря тому, что она доступна по программе PlayStation Plus. Теперь люди хвалят игру, а некоторые даже называют ее одной из "лучших игр про зомби".
Пользователь Reddit xiosy написал: "Я никогда не пойму ненависти к Days Gone. Для меня это одна из лучших игр про зомби. Из-за ненависти мы больше не получим Days Gone 2, которую эта франшиза заслужила". Многие согласились, и пост набрал более 12 000 просмотров.
"Days Gone получила плохую репутацию при запуске, но версия для PC/PS5 в ее нынешнем состоянии, возможно, одна из лучших игр, в которые я играл за последние годы. Невероятно", - написал участник Redditor xmrgonex.
Пользователь xActuallyabearx написал: "Я впервые сыграл в нее около двух недель назад.Я вообще ничего о ней не знал, и она мне понравилась настолько, что я решил получить платину"
"Начал ее неделю назад. Прошел около 13 часов, и это одна из лучших однопользовательских игр, в которые я когда-либо играл", - сказал очень позитивный Jaycoht.
Пользователь Reddit WutsTheScoreHere написал: "Кто еще впервые играет в Days Gone на PS5 через каталог игр? Я потрясен тем, насколько мне нравится эта игра. Когда она только вышла, я прочитал все рецензии, и мне показалось, что люди просто не могли оторваться от нее. Теперь я прекрасно понимаю, что игра, в которую я играю сейчас, - это не то, о чем писали критики, и что на момент выхода Days Gone была ужасным багом. [...] Пока что это действительно хорошее времяпрепровождение. Прекрасная графика для игры на PS4, впечатляющее окружение, сражения, которые доставляют удовольствие, достаточно приличный стелс".
Была ли Days Gone идеальной? Нет. Было ли это слишком слабым началом? Да. Была ли она веселой? По большей части. Есть ли у нее еще потенциал? Скорее всего, да. С какой стороны ни посмотри, у Days Gone есть крепкий фундамент и потенциал для создания фантастического продолжения.
Так называемая ненависть на самом деле связана с состоянием, в котором игра была выпущена, но если бы этого не произошло, то вряд ли Days Gone вызвала бы у людей какую-то неприязнь. Это хорошая игра, но еще один урок того, как не стоит выпускать игры.
Игра топ!!!!
Определённо, и оптимизация уже на релизе была отменная, современным проектам третьего сорта типа tlou до такого даже не добраться.
Вообще то что DG что TLOU порты, просто у индусов руки из жопы. А так обе игры шедевральны. Хотя DG геймплейно мне зашла гораздо больше, TLOU в свое время осилил с натяжкой еще на плойке, переигрывать нету желания.А вот DG прошел и на плойке и на ПК 2 раза
А какая вторая?
Игра - обычная дрочильня в открытом мире. Как она может быть "топ"? В игры от Юбисофт и то интереснее играть, чем в это.
Ты её хоть сам-то проходил??? Какая дрочильня???? Уши фриков собирать тебе влом? Это самая классная часть геймплея игры, воевать против фриканов.
Может на фоне успеха задумаются о продолжении,концовка открытая и интригующая!
офигенная игра
Хорошая игра. Ждём продолжения
Я бы с радостью поиграл в 2 часть если бы её выпустили
Это все из-за слабого пролога. Я вначале в игру заходил чисто потому, что играть было больше не во что. Не сказать, что на первых часах игра мне нравилась, скорее она ощущалась просто как обычный зомби шутан с открытым миром и все, были нейтральные впечатления, из-за чего в игру я заходил не часто и без должного энтузиазма. И так часа 3-5 пока в какой-то момент... я нечаяно того не осознавая успешно не профукал момент, когда эти погони на байках начали мне дико доставлять и влюбился в игру. Настолько, что я до сих пор, умоляю сони выпустить сиквел. Заставал себя за игрой в 4 часа утра, что вообще не свойственно для меня - игры обычно меня так не цепляют. Этот чертов байк с его ревом и физикой чуть ли не заставил купить реальный, а пейзажи какие, а музыка, а толпы фриканов, а ощущение одиночества и власти над миром с постоянным страхом остаться с одним топором без бензина и патронов - из всего этого получился просто убойный коктейль. А ведь я игру чуть было не забросил тогда... вот какого хрена они начальный сюжетный твист добавить забыли? Нет что б прям с умом окунуть игрока в сюжет, как тот же, ну там, зе лаааст оф ас. Тогда бы может мы сейчас играли во вторую часть. Обидно.
Согласен.Игра самого люто зацепила, приеду с отпуска, пройду ещё раз. Атмосфера аж до мурашек цепляет
Для меня это на данный момент единственная игра которая очень понравилась из бывших экзов сони. А прошёл я их почти все что выходили, из крупных остался ток TLOU которого возможно попробую в субботу.
Причём как для любителя такой тематики всё очень хорошо и без тонны хлама как например в том же Dying Light 2. Да ещё плюс от третьего лица, открытый мир где в каждое здание можно зайти и не только в поисках лута, сюжет, очень приятная картинка, эх выйди она мультиплатформой.
Короче надеюсь что сони всё же одумается и даст зелёный свет для продолжения которое если и выйдет то очень не скоро.
ТЛОУ обе части, особенно вторую, советую на максимальной (не реализм) сложности сразу проходить, куча эмоций обеспечана. Прятки - догонялки с нпс из второй части просто обожаю :)
Не, я вообще высокую сложность нафиг, ток ремейк мафии проходил на такой сложности за последние лет 10, а стелс я никогда особо и не любил, ток в начале игры ещё прикольно но быстро надоедает беру пушку и погнал
Согласен, вкусовщина, просто именно тут ии прикольно себя ведёт, не по скриптам как будто. Каждый раз генерит что то новое.
Сейчас на ПК начал проходить. Игра интересная, в 4K полёт отлично на старом ПК.
Очень недооценённый проект. Не шедевр, конечно, но игра отличная.
Лично мне, в своё время, зашла даже больше, чем Horizon и God of War с выходом последних на ПК. Спустя время захотелось вернуться в историю, хоть изначально игра показалась чутка затянутой
Насчет затянутости согласен. Есть такое. Но после перехода через горы игра очень быстро набирает обороты.
Не шедевр будет пока до конца не пройдешь ))
Эта и есть лучшая игра про зомби,прошел 2 раза с удовольствием,сначала на плойке,потом на ПК.
Хорошая игра, которой не повезло со стартом. Похожая история была с The Order 1886, про которую писали, что она проходится за 4 часа и все это растиражировали и до сих пор некоторые уникумы упоминают эту игру с тем самым негативным окрасом, как 4-х часовое кинцо, хотя это на самом деле не так - она проходится в первый раз, дай бог, часов за 8, как минимум и ганплей в ней очень даже приличный.
Крутая игра, продолжение бы.
Блин игруха топ,5-ть раз её прошёл .
нефига себе.
т.е ты 15 раз к камню Сары ездил?) а потом говорят что игры юбисофт плохие)
Ну ты чего, игра же не от юбисофт поэтому сразу 10 из 10
Прошёл игру на PS4 на платину, а потом спустя год ещё и на ПК. Игра хороша, сюжет интересный, мир достаточно интересный, хотя в игре есть и минусы, но они настолько незначительные, что не достойны особого внимания... Разработчики хорошо постарались, хотя и были на старте проблемы на PS4, но эти проблемы связаны только с технической частью игры, сама игра же получилась достойной, а если учесть то, что это их первая игра в открытом мире, то они хорошо справились, единственное поспешили с выпуском, дали бы им пол года на полировку и точно бы был шедевр...
Пока люди Эту игру не забыли Надо срочно пилить Вторую часть...а не в отказ идти..Вон у Них сколько студий , дали задание и вперед.
Топ игруха, одна из лучших за последние 5 лет. Брата долго уламывал пройти, он скептически относился из-за критики, а потом отлипнуть не мог несколько дней )
недавно прошел, годная игра
мб и сделают если команда которая ее делала не распадается
было 2 бага тк консоль не вытягивала: зомби появлялась иногда из воздуха и фпс падало при быстрой езде на байке в некоторых местах. но это было не критично. на пс5 эталонно работает в 60фпс и фотореалистичной графикой. искренне люблю эту игру за уитвера и душевный сюжет.
вот бы еще патч с длсс на нее разрабы сделали, было бы вообще топ
Так она идет на любом пк же, там с оптимизацией разве проблемы какие то?
в 1440р да на ультрах 60фпс, но хотелось бы в 4к с длсс поиграть в 60фпс
Какая же классная игра. Все в ней прекрасно: графика, открытый мир, атмосфера, персонажи, сюжет неплохой.
Рекомендую проходить на ПК или, на худой конец, PS5.
Раньше я хотел консоль чтобы играть в эксклюзивы, но сдерживался не покупая её...как же я рад что сдержался, потому что ни один соньковский эксклюзив за все время не вызывал желание проходить игру хотя бы до середины...и эта игра не сключение
Игра годная и возможно, что теперь разработчики начнут потихоньку делать сиквел.
странно, что игре все простили вдруг. от нее можно получать кайф, безусловно (как от любого люто ненавидимого народом фаркрая).
но тут как ни крути и сюжетка была слабовата, и мир не располагающий к исследованию, и персонажи не ахти, и механики раздражающие, и задания однообразные...
единственная амбициозная интрига с НЕРО просто "не поместилась". Босс-файтов тут, можно сказать, нет. Орды - занятно, но тоже не в десяти повторениях же ими развлекаться?
будь игра рельсовым экшеном (вроде Резика) - ничего не потеряла бы, только ярче была бы.
вот что действительно круто реализовали - это боевая система, возможность комбинирования стрельбы и ближнего боя. очень нравилось. да и сама карта классная. жаль, нечего искать там.
Лично для меня игра заиграла новыми красками только тогда когда я установил тренер на бесконечный бензин и моторесурс. Открытый мир по которому нужно много перемещаться на байке и у которого то мотор сломается то бензин закончится убивает динамику, искусственно растягивает прохождение и просто раздражает. Ну и методичка юбисофта по зачистке аванпостов, то есть лагерей бандитов с гнездами зомби тоже особой радости не приносит. Ну а в целом, интересная одиночная сюжетно ориентированная игра в которой можно провести пару десятков часов.
Единственное, что прикольно в этой игре - это покатухи на байке.)
Скучная игра. Ничего бы не потеряли.