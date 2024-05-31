Создатель Days Gone уверен, что у игры никогда не будет продолжения

Зомби-экшен в открытом мире с элементами стелса. Игроку отводится роль Дикона Сейнт-Джона — бродяги и охотника за головами.

События игры разворачиваются на северозападном побережье Северной Америки спустя два года после глобальной пандемии, которая убила большую часть населения, но превратила миллионы людей в так называемых Фрикеров — бездумных диких существ, потерявших человеческий облик, опасных и быстро эволюционирующих. Под действие вируса попали и некоторые животные.

Основная опасность игры — орды зомби, которые целеустремленно следуют за игроком огромной толпой. Days Gone позволяет использовать особенности окружения, чтобы приманивать орды к зонам, в которых обосновались противники из числа выживших. Кроме того, игра обладает стелс-механикой.

В этой непрекращающейся гонке со смертью Дикону предстоит использовать все свои навыки, чтобы остаться в живых.