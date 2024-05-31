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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 4 151 оценка

Создатель Days Gone уверен, что у игры никогда не будет продолжения

Gruz_
Новости

Несмотря на то что многие геймеры надеются на сиквел, бывший геймдиректор Bend Studio Джефф считает, что этого никогда не произойдет. В компании Sony, если верить его словам, не любят игру, и даже представили официальный постер подразделения PlayStation Studios, без Days Gone.

Многие люди до сих пор спрашивают меня, будет ли когда-нибудь продолжение Days Gone, и я представляю этот постер как доказательство того, что его никогда не будет. Боссы Sony, такие как Хермен [Халст], никогда не были фанатами, поэтому вы не услышите о нем в эфире PlayStation's State of Play ни сегодня, ни когда-либо еще.

По словам режиссера игры, Days Gone нельзя назвать коммерчески провальной: было продано около 9 млн копий. Но неоднозначный прием со стороны критиков и геймеров, по-видимому, свел вероятность появления сиквела до минимума.

Days Gone доступна на PC, PS4 и PS5.

2
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
InfinityDance

Игра хорошая, нашла своих фанатов. Комментаторов в этом треде не понимаю в духе: шляпа однообразная итд. У игры довольно неплохой геймплей, приятное управление байком, история тоже может увлечь. А оптимизация на пк вообще божественная.

9
-zotik-

Сюжет в игре скучный,но под конец интересный, мир пустой абсолютно, делать в нем нечего. А кататься на мотоцикле круто только в начале. Потом только фасттревел ибо ехать по пустому миру километров пять из точки а в точку б это писеец как весело

2
Олег Фамилия -zotik-
ехать по пустому миру километров пять из точки а в точку б это писеец как весело.

А в чем проблема переместится в нужную точку?

Сюжет в игре скучный

Сюжет вполне нормальный, не хуже чем в том же хорайзен.

мир пустой абсолютно

Что в твоем понимании пустой мир? Мало построек или нет доп заданий?

0
Олег Фамилия

Задумка то годная, мочить зараженных в открытом мире. Гонять на байке, создавать оружие. Ну и физика у игры реально топ, я обожал даже просто погонять на байке, орды помочить, исследовать мир. Сюжет как по мне не хуже чем в том же хорайзен (ну тут наверно больше вкусовщина). Натыкать в игру всяких секретов как в рдр 2, сделать сюжет поинтереснее, и вот 2 часть будет пушка! Надеюсь все таки продолжение будет

5
AlexMort

В интересное время живем, у хороших игр не будет продолжения...

0
askazanov

Игра огонь!!! Надеюсь всё таки найдутся те, кто сделает продолжение. Там история вроде бы закончена, и достаточно хорошо, но можно и продолжить вполне. Сам долгое время не брался за прохождение - думал не очень, а как попробовал, так остановился тогда, когда прошёл весь сюжет!)

0
Ahnx

Нужно не сиквелы делать с ремастерами, а новые игры. Сюжетов - масса. По Роджеру Желязны и его "Хроникам Амбера" могла бы получиться отличная игра, например. Или по Гарри Гаррисону и его "Неукротимой планете". Немало существует отличных книг, по которым не было снято фильмов и сделано достойных игр.

Да что там - по Толкину до сих пор нет полноценной РПГ с открытым миром. Давно могли бы сделать, при желании...

0
golab42

Ненужон)

0
DenisVTR

Фиг поймёшь эти корпорации. Приносит бабло но чутка поругали плохо, приносит большое бабло но ругали сильнее хорошо. Короче коргда не надо они чёт принципиальные такие, любят не любят(лучше бы в такие моменты включали бездушную корпорацию) а когда надо принципов как и понятия репутации для них не существует.
Зато на хорайзен сделали такую ставку что капец. Жаль что это была первая их игра что вышла на ПК, так бы куда меньше собрала.

0
Jarvis666

Пусть лучше у DG не будет продолжения, чем её постигнет судьба конвейерных помоек Activision и Ubisoft.

0
Punisher1

Bulletstorm 2 Beyond God evil 2 Bloodborne 2 Spec Ops 2 Sleeping Dogs 2 Order 1886 2 к ним присоединилась Days Gone это печально

0
HITMAN 5

Days gone the best, FYOU sONY

0
Anatoliy Dobrov

опять нытье обиженного...

-6
Maksimys Flether

И не надо продолжения, игра одноразовая, и пускай её остаётся, чем продолжением портить окончательно.

-6
Et_alietum

И не надо. Шляпа однообразная.

-7
Hallreiser

Хорошая игра.

7
Thinker_724

Абсолютно прав,не понимаю любителей данной фигни,да красиво чуть масштабно местами но не более.итог скучно и однообразно и факт что только соснобои плачуться.

-6
Олег Фамилия

Классная игра!

3
Пользователь ВКонтакте

И не надо, сюжет и геймдизайн👎 а могли бы сделать конфетку, надо было просто Джеймса Франко сделать нордически спокойным а не истеричкой // Lucius Waren

-9
-zotik-

Ну и ладно, у более крутых игр тоже нет продолжения

-13