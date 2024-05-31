Создатель Days Gone уверен, что у игры никогда не будет продолжения

Несмотря на то что многие геймеры надеются на сиквел, бывший геймдиректор Bend Studio Джефф считает, что этого никогда не произойдет. В компании Sony, если верить его словам, не любят игру, и даже представили официальный постер подразделения PlayStation Studios, без Days Gone.
Многие люди до сих пор спрашивают меня, будет ли когда-нибудь продолжение Days Gone, и я представляю этот постер как доказательство того, что его никогда не будет. Боссы Sony, такие как Хермен [Халст], никогда не были фанатами, поэтому вы не услышите о нем в эфире PlayStation's State of Play ни сегодня, ни когда-либо еще.
По словам режиссера игры, Days Gone нельзя назвать коммерчески провальной: было продано около 9 млн копий. Но неоднозначный прием со стороны критиков и геймеров, по-видимому, свел вероятность появления сиквела до минимума.
Days Gone доступна на PC, PS4 и PS5.
Игра хорошая, нашла своих фанатов. Комментаторов в этом треде не понимаю в духе: шляпа однообразная итд. У игры довольно неплохой геймплей, приятное управление байком, история тоже может увлечь. А оптимизация на пк вообще божественная.
Сюжет в игре скучный,но под конец интересный, мир пустой абсолютно, делать в нем нечего. А кататься на мотоцикле круто только в начале. Потом только фасттревел ибо ехать по пустому миру километров пять из точки а в точку б это писеец как весело
А в чем проблема переместится в нужную точку?
Сюжет вполне нормальный, не хуже чем в том же хорайзен.
Что в твоем понимании пустой мир? Мало построек или нет доп заданий?
Задумка то годная, мочить зараженных в открытом мире. Гонять на байке, создавать оружие. Ну и физика у игры реально топ, я обожал даже просто погонять на байке, орды помочить, исследовать мир. Сюжет как по мне не хуже чем в том же хорайзен (ну тут наверно больше вкусовщина). Натыкать в игру всяких секретов как в рдр 2, сделать сюжет поинтереснее, и вот 2 часть будет пушка! Надеюсь все таки продолжение будет
В интересное время живем, у хороших игр не будет продолжения...
Игра огонь!!! Надеюсь всё таки найдутся те, кто сделает продолжение. Там история вроде бы закончена, и достаточно хорошо, но можно и продолжить вполне. Сам долгое время не брался за прохождение - думал не очень, а как попробовал, так остановился тогда, когда прошёл весь сюжет!)
Нужно не сиквелы делать с ремастерами, а новые игры. Сюжетов - масса. По Роджеру Желязны и его "Хроникам Амбера" могла бы получиться отличная игра, например. Или по Гарри Гаррисону и его "Неукротимой планете". Немало существует отличных книг, по которым не было снято фильмов и сделано достойных игр.
Да что там - по Толкину до сих пор нет полноценной РПГ с открытым миром. Давно могли бы сделать, при желании...
Ненужон)
Фиг поймёшь эти корпорации. Приносит бабло но чутка поругали плохо, приносит большое бабло но ругали сильнее хорошо. Короче коргда не надо они чёт принципиальные такие, любят не любят(лучше бы в такие моменты включали бездушную корпорацию) а когда надо принципов как и понятия репутации для них не существует.
Зато на хорайзен сделали такую ставку что капец. Жаль что это была первая их игра что вышла на ПК, так бы куда меньше собрала.
Пусть лучше у DG не будет продолжения, чем её постигнет судьба конвейерных помоек Activision и Ubisoft.
Bulletstorm 2 Beyond God evil 2 Bloodborne 2 Spec Ops 2 Sleeping Dogs 2 Order 1886 2 к ним присоединилась Days Gone это печально
Days gone the best, FYOU sONY
опять нытье обиженного...
И не надо продолжения, игра одноразовая, и пускай её остаётся, чем продолжением портить окончательно.
И не надо. Шляпа однообразная.
Хорошая игра.
Абсолютно прав,не понимаю любителей данной фигни,да красиво чуть масштабно местами но не более.итог скучно и однообразно и факт что только соснобои плачуться.
Классная игра!
И не надо, сюжет и геймдизайн👎 а могли бы сделать конфетку, надо было просто Джеймса Франко сделать нордически спокойным а не истеричкой // Lucius Waren
Ну и ладно, у более крутых игр тоже нет продолжения