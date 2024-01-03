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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 3 414 оценок

Создатели Days Gone заявили, что "готовят" новый IP

butcher69
Новости

Давненько мы ничего не слышали от студии Bend, которая, возможно, наиболее известна по игре Days Gone. Игра про выживание с открытым миром продалась тиражом 7,3 миллиона копий по состоянию на 2020 финансовый год, но ее предложение о сиквеле было отклонено. С тех пор разработчик работает над чем-то новым, что ему "не терпится показать".

Хотя анонс или раскрытие информации пока не планируются, разработчик ответил на твит, в котором его спрашивали о новом IP, словами: "Мы его готовим". Это не так много, но положительный знак того, что разработка идет полным ходом (или продолжается, если не сказать больше).

О новом IP известно не так много, кроме того, что он будет основан на системе открытого мира из Days Gone. Действие будет происходить в новом мире, который команда "с огромным удовольствием создавала", и в нем будет мультиплеер. Студия Bend расскажет о ней, когда "наступит подходящее время", и, возможно, это будет 2024 год. Время покажет, так что следите за новостями.

Days Gone доступна для PS5 и PC.

20
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Floww

Лучше б вторую часть. Лучший зомби экшен в истории. Гораздо сильнее цепляет чем ласт оф ас.

10
Winnipuha

Так Ласт Оф Аз это не зомби экшен...

3
IY1982 Winnipuha

как и Days Gone. Люди просто не понимают разницу где зомби и где заражённые/инфицированные

1
ka27 Winnipuha

Точно, благодаря дополнению, второй части и сериалу Last of us сейчас гей-драмма, а не приключения, экшен и зомби...

4
caliskan IY1982

Так ее и нет

2
Punisher1 IY1982

Ну не говори

0
Garris1304

Даешь 2ю часть про Члена Сент-Джона

6
Death to the Nazis

Даёшь Days Gone 2?! Остальное не интересно

3
L1no
и в нем будет мультиплеер.

Плохой звоночек.

1
BDmitriy

Gays Done

-1