Создатели Days Gone заявили, что "готовят" новый IP

Давненько мы ничего не слышали от студии Bend, которая, возможно, наиболее известна по игре Days Gone. Игра про выживание с открытым миром продалась тиражом 7,3 миллиона копий по состоянию на 2020 финансовый год, но ее предложение о сиквеле было отклонено. С тех пор разработчик работает над чем-то новым, что ему "не терпится показать".
Хотя анонс или раскрытие информации пока не планируются, разработчик ответил на твит, в котором его спрашивали о новом IP, словами: "Мы его готовим". Это не так много, но положительный знак того, что разработка идет полным ходом (или продолжается, если не сказать больше).
О новом IP известно не так много, кроме того, что он будет основан на системе открытого мира из Days Gone. Действие будет происходить в новом мире, который команда "с огромным удовольствием создавала", и в нем будет мультиплеер. Студия Bend расскажет о ней, когда "наступит подходящее время", и, возможно, это будет 2024 год. Время покажет, так что следите за новостями.
Days Gone доступна для PS5 и PC.
Лучше б вторую часть. Лучший зомби экшен в истории. Гораздо сильнее цепляет чем ласт оф ас.
Так Ласт Оф Аз это не зомби экшен...
как и Days Gone. Люди просто не понимают разницу где зомби и где заражённые/инфицированные
Точно, благодаря дополнению, второй части и сериалу Last of us сейчас гей-драмма, а не приключения, экшен и зомби...
Так ее и нет
Ну не говори
Даешь 2ю часть про Члена Сент-Джона
Даёшь Days Gone 2?! Остальное не интересно
Плохой звоночек.
Gays Done