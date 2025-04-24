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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 5 442 оценки

Создатели ремастера Days Gone показали визуальные эффекты на PlayStation 5 Pro

Gruz_ Gruz_

Чтобы подготовить игроков к выходу новой версии зомби-игры с открытым миром Days Gone Remastered, компания Bend Studios выпустила новый трейлер, демонстрирующий прекрасные визуальные эффекты дикой природы в ремастере, запущенном на консоли PlayStation 5 Pro с улучшениями.

Разработчики Days Gone Remastered улучшили графику, увеличили расстояние рендеринга для растительности, улучшили тени и освещение, добавили звук 3D Tempest, поддержку VRR и многое другое.

В ремастере также появится новый режим Horde Assault - режим выживания в аркадном стиле. В этом новом режиме цель игры остается прежней: выжить как можно дольше и заработать очки. По мере прохождения вы сможете улучшать свой арсенал и совершенствовать навыки, например, получать бесконечную выносливость.

Days Gone Remastered выйдет 25 апреля 2025 года для PC и PlayStation 5.

22
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Вауууу. ПК версия, 2021 года, передает привет😆

11
FreeDan

После ремастера обливиона выглядит как плевок. Хотя и до этого не лучше было.

9
Виталий Паровин

Если это ведет к выпуску 2-й части через несколько лет - окей.

Если нет - То надеюсь, что провалиться.

3
Omnia Smirnow

Думаю, нет

1
Omnia Smirnow

Это Epic фэйл

2
Виталий Паровин Omnia Smirnow

Я +- полгода назад перепрошел её. Графика шикарная до сих пор. Этот же ремастер... Пыль в глаза фанатам.

jax baron

НУ тень точно лучше стали и освещения.

PartisanZim

переиздания всё клепают для относительно свежих игр,лучше бы продолжение сделали,толку больше бы было