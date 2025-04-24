Создатели ремастера Days Gone показали визуальные эффекты на PlayStation 5 Pro

Чтобы подготовить игроков к выходу новой версии зомби-игры с открытым миром Days Gone Remastered, компания Bend Studios выпустила новый трейлер, демонстрирующий прекрасные визуальные эффекты дикой природы в ремастере, запущенном на консоли PlayStation 5 Pro с улучшениями.
Разработчики Days Gone Remastered улучшили графику, увеличили расстояние рендеринга для растительности, улучшили тени и освещение, добавили звук 3D Tempest, поддержку VRR и многое другое.
В ремастере также появится новый режим Horde Assault - режим выживания в аркадном стиле. В этом новом режиме цель игры остается прежней: выжить как можно дольше и заработать очки. По мере прохождения вы сможете улучшать свой арсенал и совершенствовать навыки, например, получать бесконечную выносливость.
Days Gone Remastered выйдет 25 апреля 2025 года для PC и PlayStation 5.
Вауууу. ПК версия, 2021 года, передает привет😆
После ремастера обливиона выглядит как плевок. Хотя и до этого не лучше было.
Если это ведет к выпуску 2-й части через несколько лет - окей.
Если нет - То надеюсь, что провалиться.
Думаю, нет
Это Epic фэйл
Я +- полгода назад перепрошел её. Графика шикарная до сих пор. Этот же ремастер... Пыль в глаза фанатам.
НУ тень точно лучше стали и освещения.
переиздания всё клепают для относительно свежих игр,лучше бы продолжение сделали,толку больше бы было