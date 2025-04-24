Создатели ремастера Days Gone показали визуальные эффекты на PlayStation 5 Pro

Чтобы подготовить игроков к выходу новой версии зомби-игры с открытым миром Days Gone Remastered, компания Bend Studios выпустила новый трейлер, демонстрирующий прекрасные визуальные эффекты дикой природы в ремастере, запущенном на консоли PlayStation 5 Pro с улучшениями.

Разработчики Days Gone Remastered улучшили графику, увеличили расстояние рендеринга для растительности, улучшили тени и освещение, добавили звук 3D Tempest, поддержку VRR и многое другое.

В ремастере также появится новый режим Horde Assault - режим выживания в аркадном стиле. В этом новом режиме цель игры остается прежней: выжить как можно дольше и заработать очки. По мере прохождения вы сможете улучшать свой арсенал и совершенствовать навыки, например, получать бесконечную выносливость.

Days Gone Remastered выйдет 25 апреля 2025 года для PC и PlayStation 5.