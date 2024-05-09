Дополнение DayZ Frostline добавит зимнюю карту и новые механики выживания уже этой осенью

На подходе новая интересная глава в геймплее и контенте DayZ. На этой неделе компания Bohemia Interactive поделилась информацией о DayZ Frostline. Это новая карта со снежной тематикой, которая перенесет игроков на вулканический остров в исландской тематике, где их ждут новые испытания на выживание. В ледяной среде появятся новые дикие животные, одежда, новый вид болезни и многое другое. Кроме того, планируется бесплатное обновление для всей DayZ, которое принесет такой контент, как обновленная рыбалка.

Bohemia Interactive раскрыла подробности DayZ Frostline в специальном пресс-релизе и трейлере. Frostline - это карта площадью 80 квадратных километров, на которой постоянно падает снег, усиливающийся по мере исследования, и которая выйдет осенью 2024 года в качестве платного DLC.

Игрокам придется приложить немало усилий, чтобы не замерзнуть на этом морозе, иначе они рискуют получить новое заболевание — обморожение, которое может сильно ухудшить шансы на выживание. Развести огонь, забраться в дом или найти один из разбросанных по карте горячих источников - вот ключ к тому, чтобы прожить подольше, если только вы не забыли, что другие игроки тоже охотятся за провизией.

Деревни будут разбросаны по долинам и вулканическим горам, а также игроки обнаружат военные базы и другие объекты. Кроме того, они найдут новые виды диких животных, на которых можно охотиться, например кроликов и оленей, новую теплую одежду, например толстые перчатки, и замороженную еду. Чтобы съесть ее, нужно будет разогреть. Bohemia даже рассказала об "опасностях жизни вблизи вулканической местности", хотя подробности об этом, скорее всего, будут раскрыты позже.

Как бы то ни было, Frostline выходит вместе с большим обновлением, которое затронет всю игру. В нем не только исправляются ошибки и настраивается баланс, но и улучшаются такие системы, как рыбалка. Ранее Bohemia объявила, что Ливония становится частью основной игры и будет доступна бесплатно для существующих игроков, а для новых покупателей - в составе полного пакета.