Ливония теперь доступна всем: DayZ включает дополнение в базовую игру с обновлением 1.25

Хардкорный симулятор выживания в открытом мире, действие которого разворачивается в вымышленном постсоветском государстве Чернарусь. Игра погружает в мрачную атмосферу постапокалипсиса, где большая часть населения превратилась в агрессивных заражённых из-за неизвестного вируса.

Сеттинг DayZ представляет собой обширную территорию площадью 230 квадратных километров, на которой нет привычных для многих игр элементов — маркеров на карте, ежедневных заданий или таблиц лидеров. Вместо этого игроку предлагается самостоятельно исследовать мир и создавать свою уникальную историю выживания.

Основная цель — продержаться как можно дольше в условиях полного краха цивилизации. Смерть персонажа в DayZ носит перманентный характер, поэтому любая ошибка может стать фатальной. Это вынуждает игрока действовать крайне осмотрительно и продуманно.

Игровой процесс строится на взаимодействии с другими игроками (до 60 человек на сервере), каждый из которых преследует собственные цели. Встречи с другими выжившими всегда несут в себе потенциальную угрозу, но в то же время социальное взаимодействие может стать ключом к успеху. Игроки могут общаться друг с другом с помощью встроенного голосового чата.

Помимо других игроков, опасность представляют дикие звери и неблагоприятные погодные условия. Волки, медведи, проливные дожди и темнота — всё это является существенными факторами выживания в DayZ.

А ещё игра предлагает проработанную систему крафта и менеджмента снаряжения. Игроку необходимо следить за множеством параметров своего персонажа — голодом, жаждой, температурой тела и др. Для этого нужно постоянно собирать ресурсы, ремонтировать одежду и снаряжение, создавать импровизированные предметы. Особую ценность представляют заброшенные города и военные объекты, таящие в себе немало ценных ресурсов. Например, там можно найти огнестрельное оружие, которое тут играет существенную роль в игровом процессе.