Ливония теперь доступна всем: DayZ включает дополнение в базовую игру с обновлением 1.25

Команда разработчиков из Bohemia Interactive приготовила для поклонников DayZ приятный сюрприз в рамках масштабного обновления 1.25, которое уже доступно в Steam. Одним из ключевых изменений стало решение интегрировать DLC «Ливония» непосредственно в базовую версию игры. Это означает, что все текущие владельцы DayZ получат доступ к контенту дополнения абсолютно бесплатно. Однако для новых игроков, желающих присоединиться к постапокалиптическим приключениям, цена базовой версии DayZ была увеличена — с 2390 до 2790 рублей.
Но это далеко не все сюрпризы, которые таит в себе обновление 1.25. Пожалуй, самым долгожданным нововведением стало появление фоновой музыки, которая призвана ещё сильнее погрузить игроков в мрачный мир DayZ. Студия Bohemia Interactive объединила усилия с чешским композитором Диколсоном, чтобы создать динамическое звуковое полотно, реагирующее на смену времени суток и перемещение игрока по различным локациям. На данный момент игроки могут насладиться примерно 70 минутами оригинальных композиций, при этом разработчики обещают расширить музыкальную палитру в грядущих обновлениях.
Также обновление 1.25 знаменует собой первую масштабную переработку звуков огнестрельного оружия в DayZ. Дробовики, арбалеты, гранатомёты — все они обрели новое звучание, добавляющее реализма и остроты ощущений. Кроме того, команда звукорежиссёров провела тщательную балансировку расстояния, на котором можно услышать действия других игроков, чтобы сделать звуковой ландшафт более правдоподобным.
А ещё разработчики уделили внимание оптимизации игрового процесса. Теперь использование предметов из вложенных контейнеров, таких как кастрюли для готовки и защитные кейсы, через быстрые слоты будет ограничено. Это решение призвано предотвратить случаи исчезновения вещей из инвентаря при определённых действиях. Плюс ко всему, был усовершенствован алгоритм синхронизации позиции персонажа с сервером, чтобы избежать досадных ситуаций с застреванием в дверных проёмах.
Любителям снайперской стрельбы тоже есть чему порадоваться — обновление 1.25 привносит в игру новую дальнобойную винтовку VS-89 с магазином на 10 патронов. Это оружие определённо найдёт своих поклонников среди искателей приключений в мире DayZ.
Следующим шагом станет обновление 1.26, которое выйдет вместе с DayZ Frostline в конце этого года.
Давно пора ливать с этой игры )))
Единственная игра в стиме из моего списка желаемого, которая со временем только дорожает, а не дешевеет. Плюс скидки на нее всегда паршивые. Это второе или третье подорожание этой игры)))
есть такой сайт freetp там целых 2 сборки для игры по сети и сервера там не пустуют плюс комьюнити дружелюбное и поддержка в дискорде, так что покупать её вовсе необязательно