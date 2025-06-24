Новое дополнение для DayZ представят 27 июня

Похоже, в этот раз фанатов выживача ждет пустынная локация.

Bohemia Interactive показала арт нового дополнения для DayZ, а также объявила, что полноценный анонс аддона состоится уже 27 июня. Расширение получило название Badlands. Авторы намекнули, что игроков ждет пустынная локация.

Разработчики выживача уже показали новый контент избранным YouTube-блогерам, которые занимаются созданием контента по DayZ. Анонс дополнения Frostline в 2024 году презентовали аналогичным образом.

Фанаты DayZ в сети полагают, что разработчики из Bohemia Interactive готовят ремейк карты под названием Такистан. Она изначально была представлена в рамках серии ArmA, а затем усилиями моддеров была добавлена в зомби-выживач.

Дополнение Frostline для DayZ с зимней картой Сахал вышло осенью 2024 года. Игроков ждали суровые условия выживания, а также возможность управлять лодкой и улучшенная рыбалка.