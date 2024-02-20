Сегодня выходит обновление 1.24 на стабильную ветку DayZ

Вы оказываетесь на территории Черноруссии — постсоветского государства площадью 230 квадратных километров, которое поразил неизвестный вирус, превративший большую часть её населения в свирепствующих заражённых. Вам предстоит выживать в условиях полного краха цивилизации, при этом помня, что Чернарусь не прощает ошибок, и смерть здесь — не пустое слово. Когда вам придётся начинать всё сначала, у вас останутся только воспоминания о вашей роковой ошибке, которая привела к этой жуткой ситуации.