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об игре
DayZ 16.12.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8 1 759 оценок

Сегодня выходит обновление 1.24 на стабильную ветку DayZ

Doctor_Wesker
Новости

Сегодня выходит обновление 1.24 на стабильную ветку DayZ. Это обновление включает в себя исправление множества багов, улучшение производительности и оптимизацию работы серверов. Также добавляются новые предметы и оружие для игроков.

ДОБАВЛЕНО

  • Штурмовая винтовка Вихрь
  • Магазин для Вихря на 30 пат под калибр 9x39 мм для Вихрь, Свал и VSS
  • Камуфляжный шлем с различными вариантами раскраски
  • Текстура книжных полок была обновлена согласно победителям конкурса DayZBook
  • Звуки для крафта импровизированной одежды из тряпок
  • Звуки для крафта наборов для строительства
  • Звуки для крафта костяного ножа
  • Звуки процесса отжимания одежды
  • Звуки для рубки дров
  • Звуки для сбора палок при помощи рук с кустов
  • Анимации для процесса мытья рук с помощью кастрюли или канистры

ИСПРАВЛЕНО

  • Неправильная клавиша тяжелого удара в настройках игры
  • Оружие может рассинхронизироваться при изменении вне зоны действия сети игроков
  • Взаимодействие с предметами игроком, только что покинувшим сетевой пузырь другого игрока, может привести к рассинхронизации предметов
  • Значок микрофона мог отображаться на экране даже когда микрофон не был подключен
  • Болты, воткнутые в дверь автомобиля не двигаются вместе с ним
  • При перезарядке болта, когда в инвентаре не было достаточно места, болт изменял свою прочность до "Нетронуто"
  • Отсутствовала возможность достать труп из машины
  • Исправлен эксплойт из-за которого камера позволяла заглядывать сквозь стены
  • Дессинхронизация погоды
  • Положение болтов в объектах
  • При очистки картофеля от кожуры, объем картофеля не изменялся в зависимости от используемого инструмента для очистки
  • Положение камеры при вставании из положения лежа с поднятыми руками
  • Игроки могли вращать свои мертвые тела на экране смерти
  • У женских персонажей джинсовые юбки при надевании становились синими
  • С некоторых берез можно было собрать темную кору
  • Лабораторный халат неправильно отображал текстуру повреждения
  • Исправлена текстура кожаной спортивной сумки
  • Синяя толстовка отображалась как красная в инвентаре
  • Исправлена моделька слинг-сумки
  • Несколько предметов были слишком большими в интерфейсе инвентаря
  • Можно было стрелять через некоторые углы элементов строительства базы (Стена)
  • Можно было застрять в стойке блока, если активировать ее сразу после использования огнестрельного оружия
  • Неправильные звуки для AUR AX
  • Заклинившее состояние моделей огнестрельного оружия не было синхронизировано (При нахождении оружия на земле)
  • Неправильное положении камеры после пробуждения от бессознательного состояния в машине
  • Утепленные перчатки нельзя было починить
  • Отсутствовал виджет "Присоединить" колючую проволоку или камуфляжную сетку к забору или сторожевой вышке
  • Виджет на крыше сторожевой башни блокировал виджеты других элементов строительства
  • Большая входная дверь цементного завода воспроизводила неправильный звук
  • Анимация смены положения могла быть пропущена
  • Зомби реагировали на выстрелы из глушителя с дальних дистанций
  • Можно было толкать машину с включенной передачей
  • В некоторых случаях огнестрельное оружие задиралось вверх, когда находилось слишком близко к объектам
  • Ошибка с удалением объектов строительства может привести к появлению невидимой колючей проволоки
  • Состояние арбалета не всегда корректно сохранялось при рестарте сервера
  • Отображение инвентаря иногда отключалось при узком разрешении экрана
  • Исправлен сбой игры, который мог возникать при одновременном подключении к нескольким серверам
  • Кнопка объединения не работала, когда предмет находился в инвентаре другого предмета
  • Исправлен эксплойт из-за которого вытекало бесконечное количество жидкостей
  • Некоторые точки спавна предметов внутри разбившегося автобуса находились под землей или плавали в воздухе
  • Два игрока, перемещающие предмет из слота рук в один и тот же слот инвентаря, могут привести к рассинхронизации
  • Снижена нагрузка на сервер -(прерывание) подключения и возрождение игрока
  • Быстрый сброс предметов через CTRL + ЛКМ не работал для убитых зомби и игроков находящихся в бессознательном состоянии
  • При использовании карты с включенными настройками "use3DMap: true" можно было застрять
  • Исправлен сбой сервера связанный со смертью игрока
  • Предметы, упавшие рядом с забором или воротами, нельзя было забрать обратно
  • Исправлен сбой анимации, который позволял проходить под стенами быстрее, чем предполагалось
  • Отсутствовала возможность заправить горелку, пока она была включена
  • Разбившийся корабль на рифах имел неправильные коллизии
  • Яблоки и прочие плоды с деревьев все еще появлялись на своих старых местах на СЗ
  • Объекты в отеле "Черногорск" спавнились под картой

ИЗМЕНЕНО

  • Изменено позиционирование оружия у препятствий
  • Изменен расчет длины оружия для более точного определения столкновения с препятствиями
  • Урон от удара тупым оружием теперь частично преобразуется в урон здоровью (При ударах по инфицированным и животным)
  • Перевязка кровотечений теперь является непрерывным действием
  • Удалены устаревшие фильтры браузера серверов
  • Частичная оптимизация сетевого трафика
  • Упрощены коллизии деревьев для улучшения взаимодействия их с транспортом
  • Упрощены коллизии деревьев для проникающих выстрелов
  • Добавлены значения химической защиты для кепки ОКЗК
  • Средневековый шлем, кирасу, треногу и бочку теперь можно починить с помощью паяльной лампы
  • Извлечение тела из транспортного средства теперь выполняется простым нажатием клавиши F вместо удерживания
  • Скорректированы значения теплозащиты спортивных костюмов и полицейской одежды
  • Сбалансирован вес инструментов и оружия ближнего боя
  • Уменьшен вес лопаты
  • Уменьшен вес растительного удобрения
  • Разделить растительное удобрение больше невозможно
  • Скорректирована отдача нескольких видов автоматического огнестрельного оружия
  • Уменьшена скорострельность Сайги и немного снижена ее отдача
  • Уменьшена реакция зомби на падение пули
  • Уменьшена реакция зомби на выстрелы при использовании глушителя
  • Немного увеличен оглушающий эффект пистолетного глушителя
  • Исправлены частицы огнестрельного оружия
  • Обновленные звуки выстрелов для винтовки SK 59/66
  • Обновлены игровые титры

ЛИВОНИЯ

  • Обновлен аэродром Луков

СЕРВЕР

  • Добавлено: в PlayerSpawnEditor теперь есть (?) рядом со значениями, чтобы рассказать о них подробнее
  • Добавлено: Теперь можно заставить точки возрождения игрока не создавать сетку и оставаться единственной точкой возрождения, установив плотность равной 0
  • Добавлено: Редактор точек возрождения игрока теперь сохраняет, какие подокна скрыты и какие флажки были установлены
  • Добавлено: В редакторе точек возрождения игрока теперь есть опции для рисования отладочных фигур
  • Добавлено: Очки возрождения игрока теперь могут избегать срабатываний
  • Исправлено: PlayerSpawnEditor дублировал групповые очки в обычные при сохранении с <groups_as_regular>true</groups_as_regular>
  • Исправлено: серверы с verifySignatures = 0 больше не должны отключать игроков в очереди из-за ошибок проверки
  • Исправлено: Linux: файлы Json, загруженные через скрипт, имели заглавные буквы
  • Изменено: Очки возрождения игрока теперь автоматически принудительно меняют группу, если в выбранной в данный момент группе нет подходящих очков
  • Изменено: PlayerSpawnEditor теперь сохраняет документацию при сохранении xml
  • Изменено: JSON снаряжения для возрождения игроков: если конкретный пресет содержит пустые или неопределенные типы персонажей, для этого пресета будет использоваться модель персонажа, последняя установленная в меню создания персонажа (Документация)

ЛАУНЧЕР

  • Добавлено: Окно пароля теперь позволяет просматривать пароль
  • Исправлено: В окне прямого подключения не удавалось подключиться к серверам локальной сети
  • Исправлено: Не удавалось удалить параметр командной строки во вкладке "избранное"
  • Изменено: Кнопка прямого подключения стала красной для лучшей видимости
  • Удалено: Устаревшие фильтры браузера сервера

МОДИФИКАЦИИ

  • Добавлено: параметр terrainNormalPower в world config
  • Добавлено: Выставлено значение STANCEIDX_RAISED в DayZPlayerConstants
  • Добавлено: SurfaceInfo script API
  • Исправлено: Human.StartCommand_ScriptInst больше не должен приводить к сбою игры (но может вызвать утечку памяти)
  • Исправлено: 'CGame.AddActionJuncture' не настраивал отношения репликации между игроком и предметом
  • Исправлено: сбой при использовании функций bullet library DayZPhysics и передаче объекта на основе скелета в качестве объекта игнорирования (т. Е. Статического HouseNoDestruct, статической базы элементов)
  • Исправлено: команды инвентаря зависели от проверок расстояния от игрока, которые завершались неудачей, когда объект все еще существовал на клиенте, но находился за пределами его сетевого пузыря
  • Изменено: Идентификатор игрока теперь может быть отправлен через RPC в качестве сериализуемого параметра размером 4 байта
  • Изменено: steam ID теперь доступен в клиенте для всех удостоверений личности через 'PlayerIdentity.GetPlainId' прямо сейчас, заменив скриптовый 'SyncPlayer'
  • Изменено: Перенесены m_dT и GetDeltaT из PlayerBase в DayZPlayerImplement
  • Доработано: JSONFileLoader: улучшена обработка ошибок файлов + их отправка в VME или log; новый API + старый устарел (с предупреждающими сообщениями)
  • Исправлено: JSONFileLoader передает все ошибки вызывающей стороне в новом API; отображение больше не является частью API
  • Изменено: JSONFileLoader: закомментирован, добавлен ifdef, чтобы показать будущие намерения со старым API
  • Изменено: JSONFileLoader: Удалено дополнительное ведение журнала из старого API
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Doctor_Wesker
-1
caramba1999

23, выйдет обновление 1.04

А 31 уйдёт.

Кто, где, когда.

И очко разработчика достаётся????????

-4