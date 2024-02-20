Сегодня выходит обновление 1.24 на стабильную ветку DayZ. Это обновление включает в себя исправление множества багов, улучшение производительности и оптимизацию работы серверов. Также добавляются новые предметы и оружие для игроков.
ДОБАВЛЕНО
- Штурмовая винтовка Вихрь
- Магазин для Вихря на 30 пат под калибр 9x39 мм для Вихрь, Свал и VSS
- Камуфляжный шлем с различными вариантами раскраски
- Текстура книжных полок была обновлена согласно победителям конкурса DayZBook
- Звуки для крафта импровизированной одежды из тряпок
- Звуки для крафта наборов для строительства
- Звуки для крафта костяного ножа
- Звуки процесса отжимания одежды
- Звуки для рубки дров
- Звуки для сбора палок при помощи рук с кустов
- Анимации для процесса мытья рук с помощью кастрюли или канистры
ИСПРАВЛЕНО
- Неправильная клавиша тяжелого удара в настройках игры
- Оружие может рассинхронизироваться при изменении вне зоны действия сети игроков
- Взаимодействие с предметами игроком, только что покинувшим сетевой пузырь другого игрока, может привести к рассинхронизации предметов
- Значок микрофона мог отображаться на экране даже когда микрофон не был подключен
- Болты, воткнутые в дверь автомобиля не двигаются вместе с ним
- При перезарядке болта, когда в инвентаре не было достаточно места, болт изменял свою прочность до "Нетронуто"
- Отсутствовала возможность достать труп из машины
- Исправлен эксплойт из-за которого камера позволяла заглядывать сквозь стены
- Дессинхронизация погоды
- Положение болтов в объектах
- При очистки картофеля от кожуры, объем картофеля не изменялся в зависимости от используемого инструмента для очистки
- Положение камеры при вставании из положения лежа с поднятыми руками
- Игроки могли вращать свои мертвые тела на экране смерти
- У женских персонажей джинсовые юбки при надевании становились синими
- С некоторых берез можно было собрать темную кору
- Лабораторный халат неправильно отображал текстуру повреждения
- Исправлена текстура кожаной спортивной сумки
- Синяя толстовка отображалась как красная в инвентаре
- Исправлена моделька слинг-сумки
- Несколько предметов были слишком большими в интерфейсе инвентаря
- Можно было стрелять через некоторые углы элементов строительства базы (Стена)
- Можно было застрять в стойке блока, если активировать ее сразу после использования огнестрельного оружия
- Неправильные звуки для AUR AX
- Заклинившее состояние моделей огнестрельного оружия не было синхронизировано (При нахождении оружия на земле)
- Неправильное положении камеры после пробуждения от бессознательного состояния в машине
- Утепленные перчатки нельзя было починить
- Отсутствовал виджет "Присоединить" колючую проволоку или камуфляжную сетку к забору или сторожевой вышке
- Виджет на крыше сторожевой башни блокировал виджеты других элементов строительства
- Большая входная дверь цементного завода воспроизводила неправильный звук
- Анимация смены положения могла быть пропущена
- Зомби реагировали на выстрелы из глушителя с дальних дистанций
- Можно было толкать машину с включенной передачей
- В некоторых случаях огнестрельное оружие задиралось вверх, когда находилось слишком близко к объектам
- Ошибка с удалением объектов строительства может привести к появлению невидимой колючей проволоки
- Состояние арбалета не всегда корректно сохранялось при рестарте сервера
- Отображение инвентаря иногда отключалось при узком разрешении экрана
- Исправлен сбой игры, который мог возникать при одновременном подключении к нескольким серверам
- Кнопка объединения не работала, когда предмет находился в инвентаре другого предмета
- Исправлен эксплойт из-за которого вытекало бесконечное количество жидкостей
- Некоторые точки спавна предметов внутри разбившегося автобуса находились под землей или плавали в воздухе
- Два игрока, перемещающие предмет из слота рук в один и тот же слот инвентаря, могут привести к рассинхронизации
- Снижена нагрузка на сервер -(прерывание) подключения и возрождение игрока
- Быстрый сброс предметов через CTRL + ЛКМ не работал для убитых зомби и игроков находящихся в бессознательном состоянии
- При использовании карты с включенными настройками "use3DMap: true" можно было застрять
- Исправлен сбой сервера связанный со смертью игрока
- Предметы, упавшие рядом с забором или воротами, нельзя было забрать обратно
- Исправлен сбой анимации, который позволял проходить под стенами быстрее, чем предполагалось
- Отсутствовала возможность заправить горелку, пока она была включена
- Разбившийся корабль на рифах имел неправильные коллизии
- Яблоки и прочие плоды с деревьев все еще появлялись на своих старых местах на СЗ
- Объекты в отеле "Черногорск" спавнились под картой
ИЗМЕНЕНО
- Изменено позиционирование оружия у препятствий
- Изменен расчет длины оружия для более точного определения столкновения с препятствиями
- Урон от удара тупым оружием теперь частично преобразуется в урон здоровью (При ударах по инфицированным и животным)
- Перевязка кровотечений теперь является непрерывным действием
- Удалены устаревшие фильтры браузера серверов
- Частичная оптимизация сетевого трафика
- Упрощены коллизии деревьев для улучшения взаимодействия их с транспортом
- Упрощены коллизии деревьев для проникающих выстрелов
- Добавлены значения химической защиты для кепки ОКЗК
- Средневековый шлем, кирасу, треногу и бочку теперь можно починить с помощью паяльной лампы
- Извлечение тела из транспортного средства теперь выполняется простым нажатием клавиши F вместо удерживания
- Скорректированы значения теплозащиты спортивных костюмов и полицейской одежды
- Сбалансирован вес инструментов и оружия ближнего боя
- Уменьшен вес лопаты
- Уменьшен вес растительного удобрения
- Разделить растительное удобрение больше невозможно
- Скорректирована отдача нескольких видов автоматического огнестрельного оружия
- Уменьшена скорострельность Сайги и немного снижена ее отдача
- Уменьшена реакция зомби на падение пули
- Уменьшена реакция зомби на выстрелы при использовании глушителя
- Немного увеличен оглушающий эффект пистолетного глушителя
- Исправлены частицы огнестрельного оружия
- Обновленные звуки выстрелов для винтовки SK 59/66
- Обновлены игровые титры
ЛИВОНИЯ
- Обновлен аэродром Луков
СЕРВЕР
- Добавлено: в PlayerSpawnEditor теперь есть (?) рядом со значениями, чтобы рассказать о них подробнее
- Добавлено: Теперь можно заставить точки возрождения игрока не создавать сетку и оставаться единственной точкой возрождения, установив плотность равной 0
- Добавлено: Редактор точек возрождения игрока теперь сохраняет, какие подокна скрыты и какие флажки были установлены
- Добавлено: В редакторе точек возрождения игрока теперь есть опции для рисования отладочных фигур
- Добавлено: Очки возрождения игрока теперь могут избегать срабатываний
- Исправлено: PlayerSpawnEditor дублировал групповые очки в обычные при сохранении с <groups_as_regular>true</groups_as_regular>
- Исправлено: серверы с verifySignatures = 0 больше не должны отключать игроков в очереди из-за ошибок проверки
- Исправлено: Linux: файлы Json, загруженные через скрипт, имели заглавные буквы
- Изменено: Очки возрождения игрока теперь автоматически принудительно меняют группу, если в выбранной в данный момент группе нет подходящих очков
- Изменено: PlayerSpawnEditor теперь сохраняет документацию при сохранении xml
- Изменено: JSON снаряжения для возрождения игроков: если конкретный пресет содержит пустые или неопределенные типы персонажей, для этого пресета будет использоваться модель персонажа, последняя установленная в меню создания персонажа (Документация)
ЛАУНЧЕР
- Добавлено: Окно пароля теперь позволяет просматривать пароль
- Исправлено: В окне прямого подключения не удавалось подключиться к серверам локальной сети
- Исправлено: Не удавалось удалить параметр командной строки во вкладке "избранное"
- Изменено: Кнопка прямого подключения стала красной для лучшей видимости
- Удалено: Устаревшие фильтры браузера сервера
МОДИФИКАЦИИ
- Добавлено: параметр terrainNormalPower в world config
- Добавлено: Выставлено значение STANCEIDX_RAISED в DayZPlayerConstants
- Добавлено: SurfaceInfo script API
- Исправлено: Human.StartCommand_ScriptInst больше не должен приводить к сбою игры (но может вызвать утечку памяти)
- Исправлено: 'CGame.AddActionJuncture' не настраивал отношения репликации между игроком и предметом
- Исправлено: сбой при использовании функций bullet library DayZPhysics и передаче объекта на основе скелета в качестве объекта игнорирования (т. Е. Статического HouseNoDestruct, статической базы элементов)
- Исправлено: команды инвентаря зависели от проверок расстояния от игрока, которые завершались неудачей, когда объект все еще существовал на клиенте, но находился за пределами его сетевого пузыря
- Изменено: Идентификатор игрока теперь может быть отправлен через RPC в качестве сериализуемого параметра размером 4 байта
- Изменено: steam ID теперь доступен в клиенте для всех удостоверений личности через 'PlayerIdentity.GetPlainId' прямо сейчас, заменив скриптовый 'SyncPlayer'
- Изменено: Перенесены m_dT и GetDeltaT из PlayerBase в DayZPlayerImplement
- Доработано: JSONFileLoader: улучшена обработка ошибок файлов + их отправка в VME или log; новый API + старый устарел (с предупреждающими сообщениями)
- Исправлено: JSONFileLoader передает все ошибки вызывающей стороне в новом API; отображение больше не является частью API
- Изменено: JSONFileLoader: закомментирован, добавлен ifdef, чтобы показать будущие намерения со старым API
- Изменено: JSONFileLoader: Удалено дополнительное ведение журнала из старого API
23, выйдет обновление 1.04
А 31 уйдёт.
Кто, где, когда.
И очко разработчика достаётся????????